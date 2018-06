Interviu cu Mureșan-Kilyen Emma, profesor de fizică-chimie: „Meseria de profesor m-a salvat.”

Share



De Ziua Mondială a Profesorului am cules puțină informație din experiența Emmei Mureșan-Kilyen, dascăl de fizică-chimie de 40 de ani la Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” din Sângeorgiu de Mureș.

Ieșită la pensie acum 2 ani, a fost rugată să revină din lipsă de personal, nefiind niciun profesor de fizică-chimie care să aplice pentru post. Ea este și Consilier Local din 2008, aflându-se la al treilea mandat și se bucură că fiind mai aproape de primărie, poate să facă schimbări mai multe și mai bune în școală.

ZI de Zi: Care este cea mai plăcută amintire legată de meseria de profesor?

MKE: Amintirea cea mai importantă este că sunt în viață. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de când am avut o fetiță și era să mă duc și eu, iar profesia, faptul că sunt profesoară, mi-a dat un imbold nemaipomenit să pot suporta greșelile medicilor, a sorții. Iubesc foarte mult copiii, de aceea am și devenit profesoară și nu aș face altceva nici acum chiar dacă mi s-ar pune în față o diplomă de doctor sau de inginer. Tot asta le spun copiilor, mai ales când eram dirigintă, care e o amintire foarte plăcută, pe la clasa a VIII-a, să facă o listă, pe o parte să scrie „Asta nu aș face niciodată în viață” și pe alta „Asta da”. Și tot timpul să tragă de acolo până ajung la un titlu, un cuvânt care ar fi cel mai important pentru ei în viață. Chiar acum organizez întâlnirea de 40 de ani cu fosta grupă de la terminarea facultății, eram o gașcă nemaipomenită la fizică-chimie, mi-a plăcut de la început și îmi place și acum ceea ce fac, numai că între timp mentalitatea oamenilor s-a schimbat foarte mult.

Zi de Zi: Ce credeți că este greșit momentan în sistemul de învățământ?

MKE: Voi spune mai mult din perspectiva mea, a profesorului. Acum 40 de ani când am început meseria de profesoară, am avut în total două caiete mari în care am început să scriu în clasa a V-a ca dirigintă și până în clasa a VIII-a acolo am notat și păstrat tot ce aveam nevoie pentru copii, celălalt fiind pentru profesie. Acum am trei dulapuri de hârtii. Suntem mult prea atacați cu birocrație, cu hârtii peste hârtii, încât ne pierdem câteodată. Ar fi bine să avem mai mult timp să ne ocupăm cu copiii și nu cu hârtii. Nu vorbim acum de telefoane și altele, când facem oră și fiecare stă cu nasul în bancă și se joacă cu telefonul. Și nu le pot interzice pentru că micuții își cunosc drepturile, dar obligațiile cam rar, deja îmi spun că nu am dreptul să strig la ei, dar ei mă pot trimite la plimbare sau sta pe telefon toată ora.

Zi de Zi: Ce sfaturi aveți pentru părinți și copii?

MKE: Atitudinea părinților față de copii e tare mult schimbată și în 40 de ani de când sunt profesoară, știu precis că la multe familii nu trebuie să mă duc în vizită ca să știu ce e acasă. Am niște copii pe care niciodată nu trebuie să îi atenționez că fac gălăgie, să aibă grijă. Suntem în secolul XXI, fără chimie, fără fizică, nimic nu merge, iar unii încă întreabă de ce avem nevoie de două ore de chimie și două de fizică? Dar dacă scoatem fizica și chimia din ecuație, nu mai folosim nimic în afară de apă. Avantajul meu este că fiind localnică, eu cunosc și părinții care sunt foștii mei elevi. Și dacă vrei să cunoști un copil și să-i înțelegi comportamentul, trebuie să știi din ce casă vine. Anul trecut am organizat o excursie în Ungaria, cu copii a căror părinți nici nu știam unde sunt, cu părinți care nu dau semne de viață, plecați, iar dacă stai de vorbă cu un copil, câteodată o singură propoziție este de ajuns să îi schimbi mentalitatea pentru tot restul vieții. Și cum a reacționat un băiat de clasa a VIII-a la vederea fabricii Mercedes, când nespunând nimic, au început să îi curgă lacrimile, pentru asta merită să fii profesor, să lupți, să umbli la oameni mai bogați pentru sprijin. Unii nu cunosc nici măcar Târgu-Mureșul, nu cunosc o altfel de viață decât a lor. Toți se uită la televizor, văd ceva și vor să ajungă ca acolo. Dar cum? Fără școală și părinți care îi ajută, nu. Nu degeaba se pune accent pe cei șapte ani de acasă. Dacă părintele nu are grijă, nu stă de vorbă cu copilul, nu prea sunt șanse. Copiii cu care se ocupă părinții, cu ei se poate lucra. Altfel e mentalitatea elevului, pornirea și eventualele lipsuri se pot corecta mai rapid.

Zi de Zi: Aveți și un sfat pentru viitorii profesori?

MKE: Să iubească în primul rând copiii. Dacă nu iubești copiii și nu te uiți în ochii lor, ci doar oferi cunoștințe, nu ai făcut nimic. La fel de bine dai drumul la un casetofon și ascultă copiii caseta. Dacă nu există un fel de legătură, ca într-o familie, să te simtă copilul ca pe o mamă sau o prietenă, nu ai făcut nimic pentru acel copil. Copilul trebuie să simtă că îl iubești, acesta e primul lucru, iar cei care vor să devină profesori trebuie să știe că ora nu se termină odată cu clopoțelul, ci ușa trebuie să fie deschisă oricând. Le-am și arătat colegilor avuția strânsă în ultimii 40 de ani, un caiet mare în care începând din 1979 am trecut pe fiecare fost elev de-al meu și e frumos să vezi fețele copiilor când găsesc numele părinților lor în caiet, iar la unii au și fost chiar ambii în aceeași clasă și am văzut că ceva se întâmplă între ei doi chiar sub ochii mei. Fără inimă nu merge. Nu ești o profesoară, ci o marionetă care intră și iese când sună, iar copiilor le place să te vadă om, care greșește și recunoaște.

Text și foto: Elena POLEARUȘ