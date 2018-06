Sezonul estival vine cu noi investiții la Băile Sărate Ideciu de Jos

Share



Băile sărate de la Ideciu de Jos și-au deschis porțile în noul sezon estival sâmbătă, 2 iunie, prilej pentru locuitorii zonei, și nu numai, să se bucure de afecțiunile terapeutice ale apei sărate și a nămolurilor minerale.

Ca și așezare, stațiunea balneoclimaterică Ideciu de Jos se află la o altitudine de 550 m, în zona superioară a râului Mureș, între Munții Gurghiului și râul Mureș, la o distanță de 7 kilometri de municipiul Reghin.

Apă sărată și nămoluri cu efecte terapeutice

Ștrandul din Ideciu de Jos este renumit atât pentru apa sărată (Clorură de sodiu 200-300gr./litru, Calciu, Magneziu, Fluor, Iod, Brom, Sulf, Fier) cât și pentru nămolurile minerale existente (nămol sapropelic cu substanțe radioactive cu un conținut de fuliculină și progesteron ). Cei care trec pragul băilor sărate se pot trata pentru anumite afecțiuni ale sistemului nervos : nevroză astenică, aparatului respirator: bronșită cronică, astmul bronșic, precum și în ce privește problemele ginecologice: anexită, metroanexită, vulgovaginită, leucoree (sub formă de băi sau irigație vaginală, tampon vaginal). Băile mai sunt indicate pentru cei cu reumatism: poliartrită reumatoidă, rematisme inflamatoare cronice seronegative ( boala lui Bechrew), boală degenerativă articulară (atrozele) și pentru reumatismul abarticular : bursitele, miosite, mialgii, periartrită scapuloumerală, algodistrofiile.

Ștrandul este deschis de luni până duminică în intervalul 08:30 – 21:00, prețul de intrare fiind de 12 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Cei care optează pentru un șezlong, prețurile sunt de 10 lei – șezlong mare și 5 lei – șezlong mic. De asemenea, ștrandul dispune de o terasă unde se poate servi masa, cabine de dezbrăcare, dușuri cu apă rece și caldă, un spațiu pentru împachetări cu nămol, dotat cu un recipient pentru depozitarea nămolului.

Construcția unui nou bazin

Anul 2018 aduce o noutate pentru cei care trec pragul băilor sărate de la Ideciu de Jos, ștrandul se va îmbogăți cu un nou bazin, pe lângă cele trei existente în momentul de față.

„Pregătirile pentru deschiderea în cele mai bune condiții a Băilor Sărate de la Ideciu de Jos au durat aprozimativ trei luni de zile. Nu durau așa de mult dacă nu aveam în plan construirea unui nou bazin în cadrul ștrandului de apă sărată . În aceste zile se lucrează la construcția unui nou bazin, care va fi deschis la finele acestei luni. Este vorba de un bazin clasic, cum era pe vremuri, din lemn și piatră. Va fi un bazin cu apă sărată, cel mai mare din cadrul ștrandului, pe lângă cele trei existente în momentul de față. Va fi cel mai mare bazin, apa va avea o adâncime undeva la 2-2,5 metri. Am decis să construim acest bazin mai mare datorită faptului că, atunci când se fac anumite tratamente în apa sărată, se fac tratamente cu nămol care necesită o mișcare în apă, să nu se atingă fundul bazinului astfel ca aceste tratamente să aibă un beneficiu pentru cei în cauză”, ne-a declarat Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

„Să fie primit cu bunătate acest nou bazin”

Construcția noului bazin vine din necesitatea unor tratamente specifice apei sărate, plus că și capacitatea ștrandului s-a dovedit de multe ori neîncăpătoare , fapt pentru care acest bazin, mai mare și mai adânc vine să rezolve această necesitate.

„Anii trecuți am văzut care este potențialul ștrandului , câți oameni pot intra în apă și a fost impetuos necesar să construim un nou bazin. Mai mult decât atât, am refăcut, chiar dacă într-un cadru ceva mai mic, spațiul de nămol-nudism, tot în incinta ștrandului. De asemenea, am introdus apă caldă la dușuri și am mărit spațiul destinat locului de plaj. Sper ca aceste investiții să fie de bun augur, să fie primit cu bunătate acest nou bazin, extrem de important pentru tratamentul celor care trec pragul băilor sărate de la Ideciu de Jos. Mă bucur că am avut susținere din partea consiliului local și putem astfel realiza această investiție care va fi finalizată în cursul acestei luni. Este un proiect extrem de important pentru comuna Ideciu de Jos unde avem în vedere investiții mari derulate pe termen lung. Este foarte important pentru noi, fiind o comună mică, să ne creem oportunități de dezvoltare dar și posibilități pentru a aduce un plus în ce privește situația financiară a comunei, pentru a putea continua și alte investiții pe care ni le dorim pentru comuna noastră”, a precizat primarul comunei Ideciu de Jos.