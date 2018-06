FOTO: „Ziua Grâului” de la Seuca, experiment reuşit marca DAFCOCHIM

Share



Peste 500 de fermieri din mai multe judeţe ale Transilvaniei au participat marţi, 5 iunie, la „Ziua Grâului”, eveniment devenit deja tradiţional, aflat la cea de-a treia ediţie, organizat de DAFCOCHIM AGRO la ferma Kodagro din localitatea mureşeană Seuca, aparţinătoare de comuna Găneşti.

23 de companii naţionale şi multinaţionale

Alături de fermieri, la eveniment au participat şi reprezentaţi ai 23 de companii naţionale şi multinaţionale furnizoare de inputuri pentru agricultură şi de soluţii pentru protecţia plantelor, precum şi instituţii şi societăţi de profil: Azomureş, Holland Farming, Adama, Arysta, BASF, Bayer, FMC, Belchim, Dow DuPont – Corteva Agriscience, Nufarm, Summit Agro, Ciproma, Caussade, Limagrain, Syngenta, Donau Saat, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, Probsdorfer, Saaten Union, Tea Consulting, John Deer şi Kodagro.

Scopul principal, de a oferi rezultate concrete

Directorul general al companiei DAFCOCHIM, Liviu Cojoc, a arătat că evenimentul are ca obiectiv consolidarea parteneriatelor cu fermierii transilvăneni, dar şi cu furnizorii de inputuri şi tehnologii pentru protecţia plantelor, prin rezultate concrete obţinute în loturile experimentale de la ferma Kodagro din Seuca.

„Practic, DAFCOCHIM a respectat tradiţia, promisiunea ca la începutul lunii iunie, la Seuca să se organizeze o platformă demonstrativă cu cea mai performantă genetică, ceea ce înseamnă soiuri şi chiar linii, înainte de a fi soiuri, de cereale păioase, în principal grâu, triticale, orz şi secară. Testarea este făcută, practic, până la capăt, pentru că este un lot demonstrativ, dar de fapt este şi un lot de testare adevărată. Scopul principal este de a oferi rezultate, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, la soiurile care pot fi aclimatizate în Podişul Transilvaniei, respectiv în zona Târnăveni – Seuca. Este foarte important ca un soi să accepte condiţiile pedo-climatice mai ales din acest an 2018, când ne confruntăm cu o secetă extremă. Ca un soi să poată oferi producţie, trebuie neapărat să fie tolerant la secetă, iar soiurile fără această capacitate genetică nu o să performeze în acest an. De obicei, la simpozioanele DAFCOCHIM din cursul iernii se vorbeşte despre ce trebuie să facă fermierii, dar acum noi vrem să arătăm şi cum trebuie să se facă, deoarece în faţa lanului nu mai vorbeşte prea mult tehnicianul de la DAFCOCHIM sau reprezentantul multinaţionalelor, ci vorbeşte lanul, iar în condiţiile de secetă despre care am amintit, lanurile arată aproape impecabil. Ar mai trebuie ceva ploaie ca să se împlinească bobul. Probabil că producţia va fi ceva mai mică, dar din punct de vedere calitativ va fi la un nivel superior. În ceea ce priveşte parteneriatul cu fermierii şi cu principalii furnizori de inputuri pentru agricultură dezvoltat de-a lungul anilor, doresc să le transmit mulţumiri în numele echipei DAFCOCHIM. Suntem mândri de faptul că fermierii au mare încredere în oferta noastră, în parteneriatul cu noi”, a declarat Liviu Cojoc.

Mulţumiri fermierilor şi tuturor partenerilor

Cei peste 500 de fermieri veniţi la ferma Kodagro din Seuca au fost întâmpinaţi de Marinel Ştefan, directorul Diviziei DAFCOCHIM AGRO, profesionistul aflat în contact permanent cu agricultorii transilvăneni, dar şi cu reprezentanţii companiilor naţionale şi multinaţionale.

„Iată, a trecut încă un an, şi dumneavoastră sunteţi tot alături de echipa noastră, care s-a străduit şi în acest an să vă pună la dispoziţie un lot de grâu. Cu păreri de rău că în acest an din martie şi până acum am avut doar 34 de litri de ploaie, ne pare rău că s-a uscat un pic grâul, dar sper să vă placă lotul şi organizarea pe care am făcut-o. Aş vrea să salut prezenţa alături de noi a domnului primar Balog Elemer, a directorului Direcţiei Agricole Mureş, domnul Ioan Rus, a directorului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş, domnul Ovidiu Săvâşcă şi nu în ultimul rând a directorului Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Mureş, domnişoara Daniela Lupei. Aş vrea să mulţumesc furnizorilor noştri care ne-au sprijinit în organizarea acestui lot, să le urez mult succes, iar dumneavoastră să vă doresc un an bun, cu recolte bogate, şi cu ploaie mai multă. Le mulţumesc şi colegilor mei care m-au sprijinit în organizarea acestui lot, de asemenea domnului Kosa Gyula şi fiului dânsului, domnul Kosa Alpar, care ne-au sprijinit cu utilaje, precum şi la organizare”, a menţionat Marinel Ştefan.

Genetică deosebită şi soluţii de ultimă generaţie

De la eveniment nu putea lipsi dr. ing. Gheorghe Boţoman, consultant şi susţinător al companiei DAFCOCHIM, care a subliniat rezultatele excelente obţinute în loturile experimentale de la Seuca, confruntate în decursul acestui an cu o acută lipsă de precipitaţii.

„Ne aflăm în preajma Târnavei Mici, o zonă pedo-climatică de excepţie din centrul Transilvaniei, unde genetica deosebită pe care o să o vedeţi şi soluţiile pentru protecţia plantelor care vă vor fi prezentate se pot manifesta în condiţii deosebite, chiar dacă în acest an seceta este cumplită. Am vorbit cu foarte mulţi cultivatori de plante horticole şi cultură mare din ţară, mulţi dintre ei din Transilvania, care mi-au spus că plantele suferă. Recent, am vorbit cu colegii de la Jidvei, care mi-au spus că deja viţa de vie este la faza de piper, bobul este la piper, iar planta viţei de vie este avansată fiziologic cu circa două-trei săptămâni, ceea ce înseamnă că şi recolta va începe probabil la jumătatea lunii august. La fel se întâmplă şi cu cerealele, şi cu cartoful, care a răsărit relativ bine, dar suferă foarte mult din cauza secetei. Astăzi, sunt prezenţi circa 500 de fermieri din centrul Transilvaniei, clienţi fideli ai companiei DAFCOCHIM, şi 23 de firme naţionale şi multinaţionale, furnizoare de inputuri, ceea ce înseamnă un parteneriat foarte reuşit al companiei DAFCOCHIM cu cei mai mari furnizori de inputuri din România şi din lume. Sunt companii furnizoare de genetică, veţi vedea soiuri româneşti şi străine în loturile experimentale, precum şi soluţii de protecţie a plantelor de ultimă generaţie”, a precizat dr. ing. Gheorghe Boţoman.

59 de soiuri de grâu, secară, triticale şi orz

Totodată, distinsul consultant al companiei DAFCOCHIM a prezentat şi câteva informaţii de ordin tehnic cu privire la pregătirea loturilor experimentale, cultivate cu 59 de soiuri de grâu, secară, triticale şi orz.

„Rezultatele din aceste loturi demonstrative se duc până la capăt. Noi facem producţia, atât din punct de vedere cantitativ, dar şi din punct de vedere calitativ, iar rezultatele de anul trecut au fost prezentate în diverse publicaţii de specialitate. Am avut rezultate de excepţie la toate soiurile de cereale, la grâu s-a depăşit 9 tone la hectar, iar indicii de panificaţie au fost de foarte bună calitate, iar aici mă refer la conţinutul de gluten, de proteine şi aşa mai departe. La fel vom proceda şi în acest an, vă vom pune la dispoziţie rezultatele loturilor experimentale care nu sunt doar demonstrative, sunt experimentale, ceea ce înseamnă că societatea DAFCOCHIM investeşte cu adevărat în cercetare. Platforma experimentală de la Seuca a fost pregătită temeinic, începând din toamna anului trecut, s-au aplicat tehnologiile curente dintr-o fermă normală din centrul Transilvaniei, iar totul este făcut conform bunelor practici agricole. S-a făcut arătura în luna septembrie, s-a aplicat un program de fertilizare 16-16-16 NPK de 300 de kilograme la pregătirea patului germinativ, semănatul s-a făcut între 18 şi 20 octombrie 2017, a fost o fertilizare de primăvară cu uree, 150 de kilograme în 16 martie, şi azotat de amoniu aplicat în două faze, câte 100 de kilograme în fiecare fază, în 10 aprilie, respectiv în 20 mai. Acesta a fost programul de fertilizare şi secvenţa tehnologică de până acum. Bineînţeles, s-au aplicat tratamente fito-sanitare, nu intrăm în amănunte deoarece fiecare companie va prezenta detalii despre aceste tratamente, tehnologii şi produse. Totodată, s-a făcut o erbicidare şi s-au aplicat trei tratamente pentru boli foliare. Din păcate, precipitaţiile au fost foarte-foarte sărăcăcioase, din 30 mai şi până în prezent au fost doar 34 de litri, iar în perioada septembrie – decembrie 2017 au fost 154 de litri. Astăzi, la Seuca avem 49 de soiuri de grâu, trei soiuri de secară, un soi de triticale şi şase soiuri de orz”, a explicat dr. ing. Gheorghe Boţoman.

„Agricultura în Ardeal prosperă”

Organizatorii şi participanţii la cea de-a treia ediţie a „Zilei Grâului” de la Seuca au fost felicitaţi de Balog Elemer, primarul comunei Găneşti, care s-a declarat mândru că localitatea pe care o gospodăreşte găzduieşte un asemenea eveniment-etalon pentru agricultura transilvană.

„Ţin să vă urez „Bun venit” la această manifestare devenită tradiţională, ajunsă la cea de-a treia ediţie, organizată de SC DAFCOCHIM SRL, prin domnul Liviu Cojoc, Radu Fodor şi domnul director Ştefan Marinel, şi bineînţeles SC Kodagro SRL, prin domnul inginer Kosa Gyula şi domnul inginer Kosa Alpar. De la bun început, doresc să mulţumesc organizatorilor pentru această frumoasă sărbătoare şi vă asigur în numele instituţiei pe care o reprezint în această comună că sunt mândru să iau parte la asemenea evenimente. Sper ca „Ziua Grâului”, ajunsă la ediţia a treia, va avea continuitate în anii viitori. Atât timp cât sunt interesate peste 20 de firme din domeniul agricol, specializate în combaterea dăunătorilor sau producători de maşini agricole, care sunt reprezentate astăzi de peste 60 de specialişti, ceea ce ne bucură, alături de participarea a unui număr de peste 500 de fermieri din mai multe judeţe, cum ar fi Mureş, Cluj, Alba, Sibiu, Bistriţa Năsăud, Covasna şi Harghita. Nu face decât să ne bucure şi să ne asigure că agricultura în Ardeal nu a murit, ci pe zi ce trece prosperă şi avem rezultate foarte bune, iar speranţa mea este că asemenea rezultate vor fi şi în continuare”, a spus Balog Elemer, care a transmis fermierilor urări de sănătate şi multă putere de muncă.

APIA, alături de fermieri

Utilitatea iniţiativei organizării „Zilei Grâului” a fost subliniată de Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Mureş, care a precizat că instituţia pe care o reprezintă a avut şi va avea în continuare un dialog permanent cu fermierii judeţului.

„Am participat, alături de cei peste 500 de fermieri invitaţi la întrunirea prilejuită de „Ziua Grâului”, ca de fiecare dată când au loc astfel de evenimente importante pentru agricultura judeţului Mureş. Şi acest fapt îl îndeplinesc cu plăcere şi din respect pentru fermieri, tocmai pentru ca aceştia să aibă posibilitatea interacţionării cu APIA şi în afara cadrului, uneori perceput ca fiind prea oficial, astfel cum au loc astfel de consultări la sediul APIA. Aşadar, întâlnirea cu fermierii, intermediată prin organizatorii evenimentului, respectiv societăţile DAFCOCHIM AGRO şi Kodagro SRL, a fost binevenită, motiv pentru care le mulţumesc de invitaţia lansată în vederea participării la această întrunire. Am avut numeroase discuţii cu fermierii, legate de specificul obiectului de activitate al instituţiei în această perioadă, dar şi despre acţiunile ce vor urma potrivit calendarului de activităţi ale APIA, aprobat de domnul ministru al Agriculturii. Consider că discuţiile avute au fost utile, atât pentru fermieri cât şi pentru mine, în calitate de reprezentant legal al instituţiei, fiind necesară menţinerea unui dialog permanent, deschis şi transparent cu beneficiarii noştri fermieri, un pas extrem de important în atingerea dezideratului nostru comun reprezentat de atragerea fondurilor europene către comunităţile din judeţul nostru”, a declarat Ovidiu Săvâşcă.

Colaborare excelentă cu fermierii

Unul dintre fermierii care colaborează de ani de zile cu echipa DAFCOCHIM este Claudiu Costea, un custode de vază al pământului, care cultivă cereale pe 100 de hectare de teren din Țigmandru și care a venit interesat și curios de noutățile din agricultură, la întâlnirea de Ziua Câmpului.

“Nici nu mai știu de când colaborez cu DAFCOCHIM, dar de la început am fost mulțumit de serviciile prestate de acești furnizori. Cumpăr de la ei îngrășăminte, pesticide, semințe de porumb și lucernă, sorg, grâu și altele. Am venit și astăzi să aflu informații despre noile tehnologii și soiuri de cereale, dar și să socializez cu fermierii din numeroasa familie Dafcochim”, a declarat Claudiu Costea.

Hibrizi de grâu, de la Saaten Union

Compania Saaten Union participă în fiecare an la acest grup demonstrativ, la acest lot experimental înfiinţat de societatea DAFCOCHIM, prilej cu care doresc să îi mulţumesc domnului Ştefan Marinel pentru colaborare. În acest an, am participat cu câteva soiuri de grâu, Python, Genius, Joker, despre care pot să spun că sunt elita soiurilor din portofoliul Saaten Union, şi nu în ultimul rând un hibrid, Hystar. Cred că în momentul de faţă suntem singura companie care comercializăm hibrizi de grâu pe piaţa românească şi pot spune că acest lucru se întâmplă la noi de cel puţin şapte ani. Sunt convins că aceste soiuri de pe câmpurile experimentale de la Seuca sunt importante pentru fermierii din zona Podişului Transilvaniei, şi nu numai, pentru că mă refer şi la zona de nord-vest a Transilvaniei, şi zona Banatului – vorbim despre soiurile tardive, despre soiurile cu potenţial foarte bun de producţie, de peste 10-12 tone, şi bineînţeles că unde nivelul de precipitaţii este mai mare, aceste producţii se pot realiza cu uşurinţă, la un nivel nutriţional pot să spun uzual, fără excese, în ce priveşte consumul de azot, uree sau îngrăşăminte complexe. Chiar vorbeam cu colegii mei despre modul cum arată aceste soiuri tardive care aşa cum am spus au nevoie de un nivel hidric mai mare, arată chiar foarte bine, sunt mulţumit de cum arată şi îmi face plăcere să le prezint fermierilor în acest stadiu de dezvoltare. Sunt convins că fermierii au ce să vadă, sunt convins că fermierii pot să pipăie, să vadă, să simtă lanul, e altceva comparativ cu un simpozion ţinut într-o sală de conferinţe”, a precizat Marius Creţu, director comercial Saaten Union România.

Tehnologii de excepţie de la Azomureş

„Prin avantajele economice și agronomice ce le deține, grâul rămâne o cultură de maximă importanță pentru țara noastră. În zona Transilvaniei, ocupă un loc important în preferinţele fermierilor. Tehnologia folosită pe lotul de la Seuca credem că este una de excepţie, având în vedere că în ciuda unui an atipic datorită vremii, producţiile estimate sunt de aproximativ 8,5 tone/hectar. Fertilizarea de bază se face la pregătirea patului germinativ în toamnă, cu caracter complex și echilibrat nutritiv care să susțină efectiv perioada de vegetație din toamnă, încheiată la sfârșitul înfrățitului, pentru a asigura necesarul culturii și o stare de vegetație corespunzătoare la intrarea în iarnă. Din cauza unui an atipic, cauzat de deficitul de umiditate din sol şi din atmosferă s-a făcut o fertilizare de bază cu NPK 16.16.16 – 300 de kilograme/hectar, care pune în valoare efectul potasiului de atenuare a efectelor secetei. Fertilizarea fazială s-a realizat în două fracționări, la desprimăvărare și alta la burduf, cu spor de producție cantitativ, dar și calitativ – crește semnificativ conținutul procentual de gluten și proteine. S-au folosit 150 de kilograme/hectar uree granulată în martie şi 150 de kilograme/hectar nitrat de amoniu în aprilie. În ultimii ani am promovat intens necesitatea asigurării unei fertilizări echilibrate. Noi producem pentru agricultură mai multe sortimente de tip NP şi NPK ce pot asigura o fertilizare raţională şi echilibrată, astfel încât plantelor să nu le lipsească nimic şi să se dezvolte armonios. Consumul de NP şi NPK în România creşte constant, semn că fermierii au înţeles necesitatea utilizării unor formule de îngrăşăminte care să conţină toate elementele nutritive, iar Azomureş este lider incontestabil cu o cotă de piaţă de 51%”, a declarat Ovidiu Maior, purtător de cuvânt, Azomureş.

Fungicid nou, de la Syngenta România

„Participarea noastră la evenimentul DAFCOCHIM a devenit o tradiție. Participăm în fiecare an, iar la această ediţie am venit către fermieri cu o noutate, un fungicid cu o moleculă nouă – Elatus™ Era, pe care îl promovăm începând cu acest an, iar din 2019 îl vom avea la vânzare. Soiurile aflate în ferma de la Seuca – Illico, Moisson, Ingenio şi Falado sunt soiuri Syngenta, tratate cu noul produs Elatus™ Era T2. Compania noastră are un portofoliu complex, de la tratament sămânţă, fungicide, erbicide şi insecticide, până la seminţe de hibrizi de floare, porumb, hibrizi de rapiţă şi soiuri de grâu, precum şi un hibrid de orz. În privinţa modului în care soiurile Syngenta s-au comportat în acest an mai dificil, cu lipsă de precipitaţii, suntem mulţumiţi de rezultatele pe care acestea le-au obţinut, precum şi de modul cum s-au adaptat condițiilor de stres”, a precizat Raluca Boţan, director de marketing, Syngenta România.

FMC, portofoliu complex pentru cereale păioase

„Astăzi, la „Ziua Grâului” organizată de partenerul nostru DAFCOCHIM am avut posibilitatea să prezentăm schema completă la cereale păioase, pe care o punem la dispoziţia fermierilor. După cum s-a putut observa şi în prezentare, avem un număr complex de erbicide, peste zece soiuri, precum şi patru soiuri de fungicide, dar şi insecticide, fertilizanţi foliari şi stimulatori de creştere. Astăzi s-a insistat în special pe un număr de câteva produse, respectiv erbicidul Omnera, care este un erbicid complex, o adevărată tehnologie am putea spune care controlează foarte bine tot ce înseamnă buruiană cu frunză lată din cultura de cereale. Celelalte produse prezentate au fost Riza şi Azaka, două fungicide pe care le-am aplicat în tratamentul 2, cu un efect extraordinar asupra complexului de boli foliare. Un alt fungicid aplicat la Seuca este Solar, care are două substanţe active, clorotalonil şi tebuconazol, cu un efect extraordinar asupra complexului de boli foliare. Nu în ultimul rând, la tratamentul 2 am aplicat şi fertilizanţii foliari Foliar Extra şi stimulatorul de creştere Amalgerol”, a arătat Horea Pop, director de vânzări pentru Zona Centru, FMC.

Gamă largă de produse, la Arysta

„Compania Arysta participă la acest eveniment cu o gamă de produse care se pretează pentru tratament sămânţă, mă refer la cel mai longeviv produs, Vitavax 2000, Rancona i-MIX şi Rancona 15 ME. Sunt produse consacrate, folosite de fermierii din România, care au un spectru larg de acţiune. Majoritatea produselor acţionează atât pe cale sistemică, cât şi de contact, în aşa fel încât fac ca eficacitatea acestora să fie foarte ridicată şi nu în ultimul rând, realizează un tratament la sămânţă bun. Pe lângă aceste produse, pentru combaterea bolilor, compania Arysta este prezentă şi cu produsul Signal, insecticid, un piretroid de sinteză, care se foloseşte în amestec cu fungicidele pentru tratarea seminţelor. Cu toate că anul 2018 a debutat din punct de vedere climatic cu anumite probleme, în culturile de la Seuca grâul arată bine, se apropie de standardele fiziologice descrise de producătorul de seminţe, şi nu în ultimul rând cred că şi datorită organizatorilor care au făcut tot posibilul ca toate culturile să arate la acest nivel. Componenţa echipei Arysta care a venit la „Ziua Grâului” de la Seuca este următoarea: domnul Laurenţiu Gheorghiţă, director comercial, domnul Robert Tîrşu, reprezentant comercial pentru zona Moldovei, domnişoara Loredana Şerban, reprezentant marketing, şi subsemnatul”, a subliniat Dumitru Mustea, reprezentant comercial pentru zona Transilvaniei, Arysta.

Grâu de toamnă, de la Summit Agro

„Aici, la lotul de la Seuca, suntem prezenţi cu un soi de grâu de toamnă, care se numeşte Norin, este un soi de grâu nearistat, care are o talie de aproximativ 90 de centimetri, iar norma de sămânţă la hectar este de 200-220 de kilograme. Are un conţinut de proteine de 13,5 din testele pe care le-am făcut până acum, precum şi un gluten de 31-32%. Practic, este un grâu panificabil, cu toleranţa bună la cădere, germinare spic şi la scuturare, şi are o toleranţă bună faţă de boli, făinare, septorioză, fusarium. După cum se vede, tot pământul este crăpat şi noi ne mirăm, reprezentanţii companiilor, cum de a rezistat acest grâu la lipsa de precipitaţii. El a eliminat frunzele de la bază, s-au îngălbenit, dar în continuare frunza stindard, cea care practic duce la producţie mare, câtă vreme ea rămâne verde practic planta va băga în bob şi producţia va fi cât de cât mulţumitoare”, a menţionat Cristian Stanciu, reprezentant vânzări pe zona Transilvania-Centru, Summit Agro România.

Utilaje agricole, de la IPSO Agricultură România

IPSO-Agricultură România, numărul 1 pe piața utilajelor agricole din țară, importator şi distribuitor exclusiv al mărcilor John Deere, Kuhn şi Manitou în România, a oferit fermierilor interesați, prezenți la “Ziua Grâului”, o expoziție cu vânzare de utilaje agricole.

“Colegii de la DAFCOCHIM ne-au invitat să participăm la acest eveniment, ne-am bucurat de un număr foarte mare de vizitatori, fiind în apropiere de Seuca, am putut să transportăm pe trailer mai multe utilaje. Partenerul nostru de încredere, Valentin Mărginean, ne-a ajutat cu unul dintre utilajele expuse. Au fost fermieri care au cerut detalii despre produsele noastre, sunt posibili cumpărători. La acest eveniment a lipsit o ploaie abundentă, tot tacâmul era complet dacă azi ar fi plouat și noi să ne fi chinuit să ajungem aici prin noroi. În altă ordine de idei, combina agricolă expusă astăzi a necesitat un transport special, cu diferite aprobări de la mai multe foruri ce reglementează transportul agabaritic public, iar costurile sunt pe măsură. Celelalte utilaje le-am adus de la sediul nou de la Sânpaul, care este în ultima fază de construcție și modernizare. În septembrie preconizăm că îl vom putea inaugura, iar utilajele expuse aici, Tractor 5075, Tractor 6135, Tractor 6195 și Combina 650 HillMaster 4×4, se pot vedea la sediul din Sânpaul de către cei interesați”, a declarat Vasile Pascu, director regional IPSO Agricultură-România.

Nufarm, tehnologia face diferența

„Mulțumim celor de la Compania Dafcochim care ne-au prilejuit întâlnirea cu fermierii din această zonă. Ca în fiecare an, la toate vizitele în câmp, vedetele sunt întotdeauna soiurile. Sunt convinsă că cei prezenți au avut ce vedea pe minunata platformă care a găzduit acest eveniment. Soiurile sunt vedetele dar nu trebuie să uităm că întotdeauna tehnologia face diferența. Toate soiurile sunt bune, dar doar cu o tehnologie performantă putem să avem rezultate foarte bune. Nufarm are în portofoliu produse care acoperă întreaga tehnologie, începând de la tratamentul seminței, erbicide, fungicide, insecticide, regulator de creștere, adjuvanți și fertilizanți foliari. Mai nou, Nufarm a achiziționat două portofolii importante, un set foarte important de produse de la Adama, și anume Zamir, Orius, Pyrinex, Seedoprid și de asemenea un portofoliu de la FMC, erbicide pentru cultura de cereale păioase. Am venit și cu erbicide noi adăugate în portofoliul Nufarm, Saracen Max, un produs complex care combate un spectru foarte larg de buruieni, Accurate Extra care se poate aplica atât toamna cât și primăvara. Pentru controlul bolilor în cultura de cereale păioase avem un spectru foarte larg de produse, gama Mystic, Soleil, Tazer și de asemenea Orius și Zamir. Un produs care merită atenția și în care eu cred foarte mult este fungicidul Timpani, apoi insecticidul Kaiso la care se adaugă Pyrinex, un insecticid foarte agresiv și Kohinor. Fermierii să nu uite și de aplicarea regulatorului de creștere. Chiar dacă spunem că avem un grâu cu o talie mică și nu avem nevoie de aplicarea regulatorului de creștere, acesta nu doar că scurtează talia plantei, ci ajută la înrădăcinare, face ca planta să fie mai viguroasă. Cheltuiala este mică iar beneficiile sunt imense”, a afirmat Daliana Ast, director de vânzări, Nufarm România.

Varietăți de grâu de la Caussade Semences

„Vreau să mulțumesc companiei DAFCOCHIM pentru invitația de a fi prezenți şi în acest an la „Ziua Grâului”. Suntem o companie franceză care vine în sprijinul fermierilor cu un portofoliu diversificat pentru culturile de primăvară, și aici mă refer la porumb, floarea soarelui, sorg și soia, dar și pentru culturile de toamnă, rapiță, cereale păioase, triticale. În ultimii trei ani de când participăm la „Ziua Grâului”, compania Caussade a fost prezentă în fiecare an cu cel puțin un soi situat pe podium, și aici mă refer la Sorial, prezent la ultimele două ediții, atât ca și cantitate cât și calitate. Calitatea produselor companiei Caussade se diferențiază prin talie, toate varietățile pe care le avem, și aici mă refer la grâu, sunt de talie mică, aspect care conferă două avantaje, reduce riscul de cădere cauzat de furtuni, iar în același timp se poate aplica un nivel mai ridicat de fertilizare. La ediția din acest an a „Zilei Grâului” am venit cu trei varietăți de semințe de grâu. Este vorba de Sofru, o varietate timpurie spre semitimpurie, cu o talie redusă, care pleacă foarte devreme ca și vegetație, folosește foarte bine rezervele de apă acumulate în sol pe perioada de iarnă. Producțiile obținute au fost între 7-10 tone, iar ca și calități de panificație , undeva la peste 25 gluteni. De asemenea, Solveig, o varietate semitimpurie care se pretează foarte bine după cultura de porumb. Spun asta deoarece cele mai mari probleme în zona în care ne aflăm, una preponderentă zonei de porumb, sunt legate de Fusarium, boală comună atât la porumb cât și la grâu. Solveig se pretează foarte bine, are o toleranță mai ridicată la fuzarioză. Nu în ultimul rând Sorrialul, etalonul nostru pentru această zonă a țării, chiar și în condiții de secetă”, a punctat ing. Mihail Raicsics, director vânzări Zona Centru, Caussade Semences România.

Donau Saat, soluții pentru grâul de panificație

„Donau Saat este cea mai nouă companie din România care distribuie semințe. A fost formată în anul 2014. Pentru perioada de primăvară avem tot ce înseamnă culturi de cereale de primăvară, porumb, floarea soarelui, soia. De asemenea, putem să aducem semințe bio pentru cei care sunt interesați de acest tip de culturi. Pentru perioada de toamnă avem semințe pentru tot ce înseamnă culturi de toamnă, în special cereale. Pe platforma care a găzduit „Ziua Grâului” de la Seuca avem nouă soiuri de grâu, alături de oferta noastră în ce privește secară și triticale. Dintre soiurile de grâu aș număra Roland, un grâu semitardiv de producție mare cu indici de calitate buni, la fel ca și toate produsele Donau Saat, care se caracterizează prin producții bune și de calitate. Toate soiurile de grâu pe care le avem sunt de panificație, nu avem soiuri de grâu furajere. Soiul Rolland se comportă foarte bine în această zonă de centru a țării, avem producții foarte bine pe suprafețe mari în zona Alba, producții cu calități de panificație. Avem de asemenea soiul Mesino, un soi aristat, cultivat de asemenea în această zonă de centru a țării, soi îndrăgit de fermierii de aici, cu indici foarte buni în ce privește calitatea. Nu în cele din urmă soiul Guido, un soi semitimpuriu cu o capacitatea foarte bună de producție și cu indici foarte buni. Se comportă foarte bine în ce privește bolile și dăunătorii și răspunde bine la îngrășăminte”, a afirmat Dan Florea, director de vânzări Zona Centru, Donau Saat România.

Patru soiuri de grâu, în oferta SCDA Turda

„Ne prezentăm la „Ziua Grâului” de la Seuca cu patru soiuri de grâu de toamnă, respectiv Andrada, Codru, Arieșan și T29-04, soiuri productive cu un plus de calitate destinate industriei de panificație. În acest an, noutățile cu care venim sunt soiurile Codru și linia T29-04, material pe care colegii de la BASF au testat produsele lor, iar soiul s-a comportat foarte bine în câmp. Soiul Codru este unul intensiv, foarte productiv. Am făcut testări legate de tehnologia semănatului, un soi care merge foarte bine în rânduri mai rare, respectiv 18 centimetri între rânduri, reducând cu această ocazie și cantitatea de sămânță la hectar. Norma de sămânță ajunge la 200 de kilograme. Astfel, facem economie, iar producțiile sunt mult mai mari pe această distanță dintre rânduri. Toate soiurile lucrate la Stațiunea Turda sunt soiuri precoce, fapt pentru care ele ajung la maturitate înaintea instalării secetei. Deja la începutul lui iulie ne pregătim de recoltat, în jurul datei de 5 iulie vom începe recoltatul, la toate soirile, începem cu Arieșan apoi continuăm cu Andrada, Codru și T29-04”, a declarat ing. Rozalia Cadar, șef laborator ameliorare cereale păioase.

Colaborare bună cu DAFCOCHIM

„Colaborarea cu cei de la compania DAFCOCHIM durează de peste cinci ani. Am fost prezenți la toate cele trei ediții ale „Zilei Grâului” de aici de la Seuca, unde avem această oportunitate de a promova soiurile create la unitatea noastră. Compania DAFCOCHIM preia un risc al stațiunii, noi fiind o instituție publică suntem nevoiți să încasăm plata la 30 de zile. Prin colaborarea creată, DAFCOCHIM ia cantități mai mari și le duce la fermieri, implicit preia riscul nostru pe care noi, legal, nu-l putem oferi fermierilor cu plata până la recoltare”, a explicat Nicolae Tritean, director, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.

Tehnologii BASF pentru protecția culturilor

„Am venit cu un produs revoluționar al companiei BASF, o nouă soluție pentru fermieri, și anume Systiva. Spun revoluționar pentru că este un nou tip de aplicare al unui fungicid cu acțiune foliară, care poate fi aplicat direct pe sămânță, o dată cu tratamentul de sămânță. Acest fungicid face parte din brandul Excelance, cu o acțiune foarte bună și îndelungată asupra agenților fitopatogeni, cum ar fi septorioza, făinarea, mucegaiul de zăpadă și altele. Produsul Systiva se aplică încă din toamnă. Avantajul acestui aspect pentru fermieri este acela că, în primul rând că asigură un management optim în fermă. Spun acest lucru deoarece, în primăvară fermierii pot avea acea flexibilitate dorită în ce privește aplicarea erbicidului. Se știe faptul că erbicidul de obicei se bagă o dată cu aplicarea primului tratament. Aplicând acest produs nou revoluționar de la BASF, încă din toamnă se poate avea o flexibilitate mult mai mare în primăvară, fermierii pot aplica erbicidul fără a depinde de acest prim tratament, ca apoi, mai târziu în primăvară să aplice tratamentul 2. Produsul Systiva are și efecte fiziologice Excelance, are o acțiune asupra înrădăcinării, asigură o vigoare mult mai mare a plantelor astfel încât ele rezistă mult mai bine pe o perioadă îndelungată, atât în toamnă și în iarnă, cu o răsărire uniformă, și o vigoare foarte bună în primăvară. Recomand cu încredere fermierilor să încerce acest produs începând din această toamnă. Este o soluție revoluționară, este un produs nou, inovator, care vine în sprijinul fermierilor, cu aplicare încă din toamnă, cu o protecție de lungă durată, până târziu în primăvară. Au mai fost aplicate produse în cadrul acestei platforme de aici de la Seuca, cum ar fi Priaxor, de asemenea un produs inovator intrat pe piață în cursul anului trecut, un regulator de creștere, Madax Top și erbicidul Biathlon 4, împreună cu adjuvantul Dash împotriva buruienilor dicotiledonate”, a menţionat Ana-Maria Pascariu, crop manager BASFpentru culturile de cereale și porumb.

Cropmax, vedeta Holland Farming Agro

„Colaborarea cu cei de la DAFCOCHIM durează de aproximativ cinci ani, am participat la toate edițiile ale „Zilei Grâului” de la Seuca, plus simpozioanele organizate de ei pentru fermieri. Am venit la acest eveniment cu biostimulatorul Cropmax, care este 100% natural, produs pe bază de macro și microelemente, aminoacizi esențiali, stimulatori de creștere, auxine, chitochinine și gibereline. El a fost folosit pe această platformă care găzduiește „Ziua Grâului”, alături de gama produselor Agroleaf. Produsul Cropmax este numărul 1 în ce privește categoria biostimulatur, este 100% natural, produs care ajută foarte mult planta în momentul în care dă de greu, dacă este un stres hidric, termic, dacă se produce un blocaj la nivelul solului, iar acest produs înlătură acest disconfort al plantei, stresul cauzat de erbicidat. Noi recomandăm a se aplica acest produs împreună cu erbicide, fungicide și insecticide împreună. Gama Agroleaf vine și corectează carența în macro, dar și microelemente, azot, fosfor și potasiu, și face poftă de mâncare plantei. Ea asimilează mult mai bine din sol aportul acestuia pentru plantă”, a precizat ing. Anca Natalia Sala, director de vânzări, Holland Farming Agro.

Eficacitate marca Bayer Crop Science

Unul dintre liderii mondiali în domeniile protecției culturilor, semințelor, biotehnologiilor și controlului dăunătorilor non-agricoli, Bayer Crop Science, prezenți și în acest an la Ziua Grâului, au venit cu un produs nou adăugat la portofoliu.

Marius Vâjdea, reprezentant tehnic în județele Mureș, Cluj, Alba și Sibiu, a explicat cum se poate ameliora vizibil stresul plantelor de cultură și pierderile de producție prin intermediul unui produs inovativ, denumit Aviator Xpro, în timp ce fermierii au putut vizita loturile demonstrative în care sunt implicate produsele acestora și adresa întrebări în funcție de problemele din câmp ale fiecăruia.

Acesta a amintit și de programul Fidelis, organizat exclusiv de Bayer, fermierii au primit invitația de a se înscrie în program: “Le mulțumesc colegilor de la DAFCOCHIM care ne-au dat ocazia să ne întâlnim astăzi. Referitor la portofoliul nostru, acesta acoperă o multitudine de situații specifice fiecărei ferme, pentru fiecare moment. Așteptăm să ne consultați pe cazurile concrete, vă stăm la dispoziție cu soluțiile noastre. Vă rog să aveți în vedere înscrierea în programul Bayer Fidelis, e o poartă de intrare bună spre diverse servicii, cum este analiza de apă, tratamentele acesteia, analize de sol, asigurări de calitate în domeniul agricol, plus alte servicii. În momentul în care amestecați produse, nu vă uitați doar cât costă unul și celălalt, vedeți dacă ele sunt compatibile în cultură. Vă prezint schematic cel mai nou produs pentru combaterea bolilor foliare a cerealelor păioase, Aviator Xpro, în componența căruia intră o nouă generație de fungicide pentru cereale. Rezultatul utilizării lui este o eficacitate ridicată împotriva majorității bolilor foliare și stimulant al fiziologiei plantelor, care ridică performanța fungicidelor pentru cerealele păioase la un nou nivel. Aviator Xpro beneficiază de efectul sinergic al celor două substanțe active, astfel că în acest caz 1 plus 1 e egal cu 3. Controlul patogenilor, împreună cu efectul fiziologic pozitiv produc un efect cumulat superior față de cel al produselor care prezintă aceste proprietăți când sunt aplicate separat. Activitatea substanțelor active este stabilă la acțiunea factorilor de mediu, inclusiv a ploii și a luminii. Este foarte eficient în mod special asupra Septoria tritici și Puccinia, dar și pentru combaterea rincosporiozei, helmintosporiozei, ruginii brune și pătării în ochi a bazei tulpinii. Pentru mai multe detalii și recomandări, vă așteptăm să ne consultați”.

Ciproma Sem, partener imbatabil

Companie cu capital privat românesc, firma Ciproma Sem este o afacere de familie ce a luat ființă în 1994, în Fundulea, Călărași și a ajuns să producă, comercializeze și prelucreze astăzi, la nivelul propriei stații de condiționare, o gamă largă de semințe certificate pentru piața internă și externă. Și-au expus pentru prima dată la ferma din Seuca, județul Mureș, loturi demonstrative de grâu.

Olivia Ciobotaru, directorul comercial al firmei, face o scurtă incursiune prin istoricul acesteia , susținând că au venit să le arate fermierilor grâul care face parte dintr-o genetică de top, deși condițiile meteorologice nu sunt cele mai favorabile pentru dezvoltarea perfectă a acestuia: “Deși suntem pe piață de un sfert de secol, anul acesta este primul în care participăm pe platforma Dafcochim, aici, la Seuca. Am venit cu genetică nouă, performantă, avem grâuri numai din Franța, premiate acolo de către Asociația de Panificație și Morărit. Avem două stații moderne de condiționat semințe, la Fundulea, județul Călărași și ne axăm pe calitate și promptitudine. Nu e anul cel mai bun, grâul se prezintă cel mai bine posibil date fiind condițiile de mediu”, arată aceasta, apoi dă cuvântul lui Radu Cosmovici, reprezentant de vânzări în cadrul firmei, care constată că anul 2018 este unul dificil, dar există bunăvoință pentru a munci în continuare. Prezintă soiurile de grâu puse în vânzare de Ciproma Sem: “Noi avem în vânzare două soiuri expuse aici, în testare, Koreli, care a confirmat foarte bine anii trecuți și Musik, ambele fiind parte din genetica franțuzească de vârf, lucrate pentru protecția contra bolilor și dăunătorilor, dat fiind faptul că soiurile franțuzești aveau o slabă rezistență la dăunători. Toate aceste soiuri aristate sunt foarte potrivite pentru industria panificației, calități pe care le vom vedea după testare. Într-adevăr, glutenul și masa hectolitrică sunt foarte mari. Sunt soiuri precoce, semitardive, cu producții care au trecut de 9.000 tone/hectar în 2017, în condiții bune. Anul acesta îl vom putea cuantifica doar în 2019. Nu cred că producțiile vor fi la nivelul de anul trecut, dar calitatea este una superioară, categoric. Prețurile sunt foarte bune față de concurență”.

DuPont Pioneer, aceeași calitate sub un nume nou

Produsele DuPont Pioneer oferă stabilitate, adaptabilitate și siguranța unor culture profitabile, iar alături de ceilalți doi parteneri de încredere, respectiv Daw AgroSciences și DuPont Crop Protection, formează un trio imbatabil pentru ajutorarea fermierilor, sub noua denumire de Corteva Agriscience.

Maria Cîrjă, director de marketing al firmei Corteva Agriscience pentru România și Republica Moldova, anunță lansarea a două produse noi în această toamnă și în primăvara anului viitor. Deocamdată, oferta firmei pentru cereale păioase și rapiță, în special, este una numeroasă, dar nici în ceea ce privește celelalte categorii de produse calitative, nu se lasă mai prejos: “Corteva, cea mai mare companie de agricultură din lume cuprinde trei mari companii: DuPont Crop Protection, Daw AgroSciences și DuPont Pioneer. Oferim toată gama de produse, începând de la hibrizi de porumb, floarea soarelui, rapiță, soiuri de soia, precum și produse de protecție a plantelor. Suntem pe locul întâi la tot ce înseamnă ierbicide pentru cereale. În această toamnă vom lansa primul ierbicid cu aplicare la grâu, care se numește Bizon. În primăvară, vom avea un ierbicid nou pentru cereale, care se va numi Pixaro, la pachet cu o substanță activă cunoscută, Pixaro Super. Veniți cu inima deschisă la distribuție, căutați hibrizii de porumb Pioneer și produsele de protecție a plantelor, sub numele nou, Corteva”.

Portofoliul Limagrain: portofoliu inovativ

Creată acum trei sferturi de secol în Franța, compania Limagrain a fost fondată de agricultori și a rămas condusă de agricultori de-a lungul întregii sale existențe, până astăzi. Datorită acestui lucru, dar și cercetării continue și muncii de pionierat în biotehnologiile vegetale, Limagrain a devenit încă de la început populară printre fermierii, inițial din Europa, apoi din întreaga lume, cu un portofoliu mereu inovativ și actual, creat pentru profit.

Limagrain România ocupă un loc de top în industria agro românească, marca se impune ca lider de piaţă şi e preferată de fermierii români, mai ales pentru cele patru culturi reprezentative din portofoliul lor: porumbul, floarea soarelui, rapiţă şi cerealele.

Compania testează și pe solul fermei de la Seuca câteva loturi de grâu care au genetică de nouă generație, cu potențial de producție ridicat, calități pentru panificație superioare și o mai bună toleranță la boli. Conform reprezentanților firmei, toate soiurile sunt înscrise în Catalogul Oficial al Plantelor de Cultură din România.

Genetică de top, la Probstdorfer Saatzucht

Cristian Cioineag, manager zonal de marketing al companiei Probstdorfer Saatzucht România, înființată în 2006, ne-a arătat rezultatele mulțumitoare din teren de pe platforma de la Seuca, cu toate că este un an greu pentru cultură. Platforma de soiuri este una consistentă și de calitate foarte bună, vedetele câmpului fiind prezentate la fața locului:

“Probstdorfer înseamnă genetică românească. Suntem în fața dumneavoastră într-un an foarte greu, în care am fost loviți puternic de secetă, pe data de 30 mai s-a început recoltatul la orz, pe Timiș, ceea ce este total atipic. Sperăm să fie compensat prin prețuri bune. Soiurile noastre tardive se simt aproape cel mai bine pe zona dumneavoastră, Lastardo a avut rezultate foarte bune în trecut, Midas și Pireneo sunt foarte bine cunoscute și apreciate. Soiurile Mirastar, Midas și Maurizio, crescute aici, pe câmpul de la Seuca, dau acum o producție sută la sută românească. Din 2012, am început un program de ameliorare al acestor soiuri calitative aduse din Austria”.

Alex TOTH, Denisa MORAR, Alin ZAHARIE