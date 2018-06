FOTOGALERIE: Vizită la Grădinița Montessori Târgu-Mureș

Share



Maria Montessori a revoluționat pedagogia mondială introducând o metodă care îi poartă numele și care pune accentul pe învățarea creativă și prin îndrumarea responsabilă a copilului pentru a-l ajuta să obțină o gândire autonomă, independență și să își dezvolte spiritul de inițiativă. Metoda Montessori, folosită de peste un secol, în întreaga lume, aduce cu sine și alte beneficii directe pentru copii: imagine de sine pozitivă, dragoste pentru muncă, concentrare prelungită și atenție, motivație intrinsecă, socializare și autodisciplină, dar și realizarea mai multor activități în același timp.

În prezent funcționează 18 unități de învățare Montessori în România, una dintre ele fiind chiar la Târgu-Mureș, în Complexul de Agrement Mureșul (Str. Plutelor nr. 2). Montessori Târgu-Mureș a organizat o zi a ușilor deschise în cadrul căreia vizitatorii și-au putut crea o imagine de ansamblu în privința activității instituției și a programului zilnic.

Dotare de excepție, personal calificat

Spațiul Montessori Târgu-Mureș presupune o sală de clasă, baie pentru copii, spațiu pentru activități opționale, cabinet medical, curte și loc de joacă exterior, dar și o grădinuță cu flori, totul aranjat conform celor mai exigente norme impuse de către Asociația Internațională Montessori.

Într-o clasă Montessori există copii de vârste combinate: între 3-4 ani, între 4-5 ani și între 5-6 ani.

Profesoara/teacher Ramona Crăciun a prezentat vizitatorilor datele generale ale grădiniței: „Suntem în al doilea an de formare, drept urmare, clasa fiind pentru prima dată constituită, am considerat că este foarte important să respectăm această balanță și am luat doar 12 copii în primul an; acum suntem 22, iar la anul vom fi 30-34, maximul admis.”

Clasa are cinci arii. Aria de limbaj și viața practică sunt cele cu care copiii intră în contact în momentul sosirii. Urmează apoi aria de dezvoltare senzorială, cea de știință (geografie, botanică, biologie) și matematică (punctul final spre care se îndreaptă copiii, la 5-6 ani).

Principii solide pentru o educație sănătoasă

Clasa funcționează pe baza a trei reguli de bază, care sunt respectate cu intransigență: Să nu-ți faci rău ție, să nu faci rău mediului și să nu faci rău celorlalți.

Programul începe la 8 dimineața, iar la prânz copiii pot alege să doarmă, să stea în liniște sau să lucreze fără a-i deranja pe ceilalți.

„Noi avem și acest ciclu de după-masă. După ciclul de 3 ore de dimineața ieșim în curte. De două ori pe săptămână avem dans și sport cu profesori, apoi urcăm la masa de prânz. În timpul ciclului de prânz, cei care doresc își iau șorțulețele și așază masa pentru colegii săi” a precizat Ramona Crăciun.

Programul beneficiază în permanență de prezența a trei adulți: un teacher și două asistente. De obicei, un adult este de limbă străină. Montessori Târgu-Mureș este o grădiniță bilingvă și dispune de un profesor de limba engleză, o asistentă și un teacher. Teacherul face prezentări copiilor și le arată cum să lucreze cu un anumit material. În general, un om este întotdeauna la limbaj pentru că încă nu citesc singuri copiii, iar la grădinița Montessori Târgu-Mureș nu există moment în care la zona de limbaj să nu fie un copil care să citească sau care să facă exerciții de limbaj.

Iubirea învinge și la grădiniță

Ramona Crăciun a amintit și de comunicarea constantă pe care Montessori Târgu-Mureș o întreține cu părinții: „Avem întâlnire cu părinții o dată pe lună și avem întâlniri individuale de două ori pe an, prima dată prin februarie martie ne întâlnim și spunem ce s-a întâmpla în această perioadă cu fiecare copil în parte. Metoda de bază Montessori este observarea: noi observăm copiii, notăm aceste observații, apoi le comunicăm părinților.”

Totodată, profesoara e de părere că metoda Montessori e benefică tuturor copiilor: „Dacă ai încredere că fiecare copil are un potențial și că fiecare poate atinge maximul propriului său potențial, este ceva. În general, părinții ne spun: „Copilul meu este mai iubitor.” Acesta este cel mai important lucru și este în acest moment marea noastră bucurie pentru că acești copii transmit această iubire fiecărei persoane pe care o întâlnesc și nu poți transmite această iubire dacă nu te simți la rândul tău iubit.”

Taxa anuală pentru programul scurt (între 8:00-12:30) este de 900 lei (plus taxa de masă în valoare de 15 lei/zi), iar taxa anuală pentru programul lung (între 8:00-16:30) este de 1300 lei (plus taxa de masă). Informații suplimentare se pot obține accesând link-ul www.montessorimures.ro.

