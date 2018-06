Vestimentație și accesorii handmade croșetate: un business mureșean

Share



Din dragoste pentru frumos, s-a născut un mic business mureșean condus de meșter popular Klein-Zita Emese. Ea creează prin tricotat creații vestimentare (rochii, bluze, fuste, topuri, bolerouri, pantaloni, maieuri), accesorii (fulare, căciuli, poșete, curele, bijuterii) și chiar și încălțăminte la cerere.

Croșetatul reprezintă tehnica de realizare a materialelor textile cu ajutorul unor unelte metalice lungi cu o îndoitură la vârf, cu ajutorul cărora firele sunt împletite în șablonul materialului. Arta de a croșeta oferă posibilitatea de a utiliza o gamă bogată de îmbinări de lanțuri din firul de ață și procedeele tehnice care oferă ca rezultat o mare varietate de noi modele a pieselor croșetate. Practicarea croșetării cu croșeta începe odata cu apariția țesăturilor, împletiturilor din papură și fibrele textile a plaselor pentru pescuit, vânătoare etc.

O pasiune de 10 ani

„Croșetez de zece ani deja pentru mine și pentru publicul larg de trei. Mi-am descoperit această pasiune și am zis că hai să fac ceva cu ea. Așa s-a născut Emese Handmade Fashion. Vreau să fac și rochii de nuntă, am deja de seară, cu care chiar eu am fost pe la nunți, dar mi-ar plăcea să fac și pentru alții.” ne-a mărturisit Zita.

Pe internet se pot găsi sute de tutoriale de croșetat, însă îți ia foarte mult timp deprinsul, materialele și executatul unui obiect croșetat. La Emese Handmade Fashion puteți să vă faceți la comandă orice obiect vestimentar sau accesoriu doriți, făcut după propriile preferințe cu multă migală și drag. În mod special vara, hainele croșetate lasă pielea să respire, acoperind ce este nevoie.

Momentan o puteți găsi online aici sau la numărul de telefon 0745 283 700. Ea livrează în toată țara și ocazional o puteți găsi la diverse târguri locale.

Text și foto: Elena POLEARUȘ