Ajută comunitatea împreună cu Swimathon în acest weekend!

Share



În această duminică de 10 iunie va avea loc între orele 9.00 – 15.00 la Bazinul Olimpic din Complexul de Agrement și Sport Mureșul o nouă ediție Swimathon. Swimathon este o platformă de atragere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală, deghizată într-o competiție de înot.

Gal Sandor, director Executiv Fundația Comunitară Mureș, îndeamnă în continuare cititorii să devină participanți. „Fundația Comunitară Mureș încurajează generozitatea, solidaritatea și activismul local oferind această platformă de strângere de fonduri prin înot din anul 2011, SWIMATHON, celor care doresc să se implice în rezolvarea problemelor din comunitate. Te invităm să ne fii alături ca înotator, donator sau sponsor și în acest an – și să devii unul dintre eroii care ne ajută să schimbăm în bine comunitatea mureșeană.”

Fundația Comunitară Mureș (FCM) s-a angajat să colecteze sumele de bani mobilizate, din care va reţine un procent de 10% din suma strânsă de către proiecte (minim 100 lei taxă de înscriere) pentru costurile de organizare. În baza unui contract de finanţare, se asigură că aceste sume ajung la cauzele și proiectele înscrise în concurs, iar apoi se monitorizează implementarea lor și evaluează rezultatele.

Care sunt proiectele înscrise

Cele 23 de proiecte susținute în acest an de Swimathon sunt: Materiale şi echipamente pentru atelierul de ArtTerapie în cadrul Centrului de zi ATRIUM; Materiale şi echipamente pentru hidroterapie; Sprijinirea Școlii Waldorf și Asociației Magocska din Târgu Mureș; Sprijinirea băiețelului Jonathan care s-a născut cu o malformație genetică la piciorul stâng; Participarea la Onko-Olimpiada 2018 a copiilor cu cancer; Aducem zambete copiilor de la Fundatia Kiwi (Casa Bucuriei); Asociația #facem; Păsările la îndemâna ta – prima aplicație pentru recunoașterea păsărilor din România; MateChef – atelier de gătit pentru dezvoltarea competențelor matematice ale copiilor cu sindrom Down; Repararea simulatorului de accidente CRASH (Club Rotaract Teka); Be the change you want to (see) feel in the world (Asociația HIFA); SOS iluminare – baza sportiva Bolyai; Împreună pentru o bătrânețe mai demnă; O grădiniţă pentru diversitate; Atelierele de Educație JCI Târgu-Mureș; Proiectul Verne pentru Educarea Viitorilor Cititori; Campania Oscar Șarpele Hoinar (Traffic Snake Game); Prima tabără pentru copii aflaţi în dificultate; Șamu răsplătește! Târg pentru copii defavorizaţi; De 25 de ani pentru un tineret responsabil (Outward Bound România); O ȘANSĂ PENTRU SCHIMBARE!; Tabăra Yuppi pentru Adolescenți cu Boli Oncologice și Reumatice 2018 (19-25 august) și Științescu Mureș.

Unele dintre acestea deja și-au atins targetul, altele se apropie de o sumă care i-ar putea ajuta și câteva din păcate încă nu au reușit să strângă nimic.

Ce poți face

Mecanismul de strângere de fonduri promovat de acest eveniment este unul foarte simplu și eficient: fiecare instituție/persoană care dorește să susțină o cauză, își desemnează un înotător sau o echipă de înotători, care trebuie să înoate cât mai multe lungimi de bazin într-un interval de timp dat.

Anterior evenimentului, participanții desfășoară campanii cu scopul de a strânge cât mai multe angajamente de plată (formularul poate fi completat on-line), de la colegii din companie/cercul de prieteni, cunoștințe, parteneri, prin care aceștia susțin înotătorul/echipa înscrisă în competiție cu o sumă pentru fiecare bazin pe care înotătorul/echipa vor/va reuși să le parcurgă.

Pentru participarea la înot nu se mai pot face înscrieri, însă se acceptă în continuare donații până în 25 iunie atât din partea persoanelor fizice, cât și din partea companiilor. Acestea se pot face simplu online prin swimathon.ms

Puteți alege să donați o sumă fixă sau o sumă pe fiecare lungime de bazin înotată în cadrul competiței, ceea ce îi va determina pe înotători să își dea toată silința pentru a ajuta la cauza susținută.

Duminică este invitată orice persoană pentru a susține cu bună dispoziție echipele de înotători deja înscrise.

Elena POLEARUȘ