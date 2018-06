Emoții, bucurii și speranțe pentru absolvenții Gimnaziului „Augustin Maior” din Reghin

Share



Absolvenții claselor a VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale „Augustin Maior” din Reghin și-au luat rămas bun celor patru ani de gimnaziu vineri, 8 iunie, cu ocazia festivității de absolvire, protagoniști fiind cei 111 absolvenți care au trăit momentul de bucurie al terminării ciclului gimnazial.

„Festivitatea de absolvire reprezintă unul din acele momente când te oprești și reflectezi. Te simți bine ca părinte și dascăl, știind că acești copii au crescut, se descurcă bine și sunt pe drumul cel bun. Ne despărțim de încă o generație în care am sădit o parte din mintea, sufletul, viața și ființa noastră. Ne bucurăm pentru acești minunați absolvenți că i-am adus la acest liman al unui nou început. În același timp, avem regretul că ei pleacă, de azi școala noastră va fi mai săracă cu 111 elevi, 111 suflete frumoase, 111 minți ascuțite, 111 adolescenți pregătiți să înfrunte provocările vieții”, a precizat prof. Cristina Ciolocoiu, directorul Școlii Gimnaziale „Augustin Maior” din Reghin.

La loc de cinste au fost absolvenții claselor VIII-a A – diriginte prof. Camelia Crăciun, VIII-a B – diriginte prof. Silagi Jozsef, VIII-a C – diriginte prof. Diana Istrate,VIII-a D – diriginte prof. Ioan Pop și VIII-a E – diriginte prof. Mariana Gabriela Pascu, în fruntea acestora fiind elevii Apas Yasemin, Andrei Moldovan, Bartha Henrietta și Bianca Vasile, cei patru șefi de promoție cu media 9,96 pe toți anii de gimnaziu.

„Ne mândrim cu acești patru elevi minunați. Au reușit să obțină rezultate extraordinare, iar faptul că sunt patru șefi de promoție din patru clase diferite înseamnă că această generație este cam la același nivel în ce privește ambiția, inteligența și nu în ultimul rând perseverența. Să sperăm că și rezultatele lor viitoare vor fi pe măsură, iar la Evaluarea Națională vom avea rezultate asemănătoare”, a precizat prof. Cristina Ciolocoiu.

„Fiți mândri că ați fost elevii Gimnaziului „Augustin Maior”

„Parcă nu de mult pășeam cu toții în acest loc minunat în care am învățat să vedem dincolo de aparențe și să ne legăm prietenii noi, care sper că vor dura o viață. Am avut împreună experiențe frumoase, ne-am bucurat, am plâns, dar ce e mai important, am reușit tot ce ne-am propus îndrumați de minunații profesori care ne-au fost mereu alături. Colegilor mei le urez mult succes la examene, să decidă înțelept, iar generațiilor viitoare, în special claselor a VII-a le spun : dați tot cei mai buni din voi , visați la tot ceea ce acum pare imposibil. Visul este sămânța, sădiți-o, aveți grijă de ea și dați-i viață. Îndrăzniți să zburați dincolo de nori, căci după nori se ascunde soarele. Alături de aceste urări, v-am înmânat cheia, simbolul care deschide poarta spre viitor. Să vă ridicați la standardele impuse de ea. Dragi colegi, drumurile noastre se despart, dar vom rămâne mereu cu amintirea frumoșilor ani de gimnaziu. Pășiți cu încredere și entuziasm în această nouă etapă a vieții, liceul, fiți mândri că ați fost elevii Gimnaziului „Augustin Maior” – Apas Yasemin, Clasa VIII-a A

„Am trăit toți ca într-o familie”

„Ne aflăm în fața unui moment de sfârșit dar și de un nou început, moment în care viața ni se deschide atât de frumos în fața noastră. Este punctul de final al celor patru ani de gimnaziu, patru ani de cunoaștere pentru noi toți. Vreau să mulțumesc profesorilor pentru munca și silința dedicată nouă, pentru faptul că ne-au ajutat să ne formăm caracterul, ne-au îndrumat să înțelegem mai mult despre lumea care ne înconjoară. Suntem într-o perioadă grea de dinaintea examenelor și putem fi recunoscători deoarece profesorii au făcut tot posibilul pentru a ne pregăti, a ne motiva și a ne susține. De asemenea, le mulțumim și părinților pentru toate grijile care ni le poartă, pentru toate eforturile care le fac pentru noi. Dragi colegi și totodată prieteni, aș dori să vă mulțumesc pentru amintirile trăite împreună de-alungul celor patru ani. Am trăit toți ca într-o familie, ne-am împărtășit gândurile și greutățile. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul și susținerea voastră în toți acești ani” – Bartha Henrietta, Clasa VIII-a B

„Piatra de încercare a caracterului nostru este timpul”

„Ziua de astăzi este una specială, e ziua în care trecutul se transformă într-o amintire, o zi în care vorbim despre viitor. Cu toate acestea, ne-am întâlnit în acest cadru festiv pentru a simți bucuria de a fi împreună și de a ne împărtăși sentimentele, pentru a încerca să mai învățăm ceva unii de la alții înainte de a porni fiecare într-o nouă aventură, și anume liceul. Am ajunși până aici îndrumați de profesori cu valori extraordinare cărora le mulțumim pentru tot sprijinul și răbdarea cu care ne-au suportat zi de zi. Ei sunt cei care ne-au ajutat să ne formăm carcatere puternice, capabile să înfrunte viața. Dacă ne-a reușit acest lucru, vom afla abia peste ani pentru că piatra de încercare a caracterului nostru este timpul. Sperăm să nu-i dezamăgim, dorim să credem că sunt mândri de noi deoare noi suntem rodul muncii lor. Vreau să aduc mulțumiri doamnelor învățătoare Monica Pop și Rodica Branea pentru răbdarea și dedicarea cu care ne-au învățat lucruri elementare. De asemenea, mulțumesc doamnei diriginte Diana Istrate, îi suntem recunoscătoare pentru faptul că nu a fost doar un profesor ci și un prieten, mai ales o mamă. Sperăm să-și aducă aminte cu plăcere de noi peste ani. Sunt mândru să spun că am fost elev în clasa VIII-a C la Școala Gimnazială „Augustin Maior”, că am avut parte de așa colegi minunați. Drumurile lor să fie exact așa cum ei și le doresc . În ce privește profesorii, le doresc să aibă o viață cât mai fericită și frumoasă iar acum, în prag de absolvire le spunem un sincer rămas bun” – Andrei Gabriel Moldovan, Clasa VIII-a C

„Ne bucurăm că urmează un nou început”

„Este sfârșitul gimnaziului, sfârșitul unei etape importante din viața unui elev. Acum putem observa cât de repede a trecut timpul, parcă nu de mult am cunoscut profesorii și ne-am obișnuit a avea un diriginte. Cu siguranță ne bucurăm că urmează un nou început, sperăm să avem parte de acum încolo de multe reușite. Pentru a ajunge aici au existat și multe dificultăți, care nu au făcut decât să ne apropie mai mult. Doresc mult succes colegilor mei și multe mulțumiri profesorilor care ne-au ajutat în toți acești patru ani” – Bianca Maria Vasile, Clasa VIII-a D