FOTO: Seară la superlativ, cu Gențiana & The Band

Clubul Dogma Pubs & Coffee din Reghin și-au consumat vineri seara un nou moment cu muzică live, vinovați principali fiind Gențiana & The Band, care au bifat primul lor concert în clubul reghinean.

Cu excepția lui Dody-G, chitaristul trupei, reghinean de loc, Gențiana, alături de Florin Șuteu – claviaturi, Sergiu – chitară bass, Bandi Farkas – percuție, au primit botezul publicului din ”Dogma”, unul cum nu se putea mai fericit, dovadă fiind atmosfera serii, una plină de muzică, dans și bună dispoziție cât cuprinde.

Piesa care a dat startul concertului a fost „Why” – Joe Satriani, un intro menit să pună în valoare calitatea muzicienilor din trupa Gențianei care apoi și-a dat frumos drumul cu piese una și una, de la piesele proprii , ”Broken Dreams”, ”Viața mea-i o călătorie”, până la piese precum „This boots are made for walking” – Nancy Sinatra, Corason Espinado- Santana, ”Hit the road Jack” sau ”Rock and roll is king” – Electric Light Orchestra.

După pauză, muzica a răsunat și mai intens pe terasa din ”Dogma” ridicând lumea la dans pe acordurile unor piese precum ”Purple rain” – Prince, ”După ani și ani” – Compact, ”Și ce dacă” – Direcția 5, ”Vin la mama de mă cere”- Monica Anghel, ”I will survive – Gloria Gaynor, ”Rebell yell” – Billy Idol, „Mai sus” – Guess Who și nelipsita ”Proud Mary”.

La final, publicul parcă nu vroia să accepte faptul că trupa și-a încheiat concertul, fapt pentru care au mai urmat câteva bis-uri cu noi reprize de dans pe acordurile unor piese precum ”Get lucky” –Pharell, ”Stilul meu” – Directia 5, ”Have You Ever Seen the Rain” – Creedence Clearwater Revival.

”Cântând pentru prima oară la Dogma în Reghin , nu știam mai nimic despre publicul de aici. Am avut însă o mare surpriză să descopăr un public cald, extrem de receptiv, cu un mare respect și prețuire pentru un artist și pentru muzica live. Am petrecut o seară extraordinară alături de ei și cu siguranță vom reveni cu drag ori de câte ori vom avea ocazia”, ne-a declarat Gențiana la finalul concertului din Dogma Pubs & Coffee.