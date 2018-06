Trio Rosenberg, capul de afiș al Festivalului Harmonia Cordis 2018

Share



Festivalul Internaţional de Chitară „Harmonia Cordis” ajunge în acest an la ediție cu numărul XIII care va avea loc în perioada 7-12 august la Târgu-Mureș, unul din cele mai mari eveniment de acest gen din estul Europei. Festivalul s-a bucurat de un succes remarcabil în precedentele ediţii prin atragerea de participanţi şi invitaţi din lumea muzicii clasice naţionale şi internaţionale. Despre suprizele ediției din acest an ale festivalului ne-a vorbit Beke István Ferenc, sufletul festivalului Harmonia Cordis.

Reporter: Harmonia Cordis cu numărul XIII. Va fi cu noroc ?

Beke István Ferenc : Cu siguranță. Ajungem ușor și la cea de a XIII-a ediție, nu putem spune că suntem ghinioniști, sperăm să iasă totul ok și în acest an.

Rep.: Cum stați cu pregătirile pentru ediția din acest an ?

Beke István Ferenc: Prima dată am avut foarte multe decontări de la ediția de anul trecut, după terminarea celei de a XII-a ediții, am avut multă muncă în ce privește finalizarea festivalului trecut, iar munca pentru ediția din acest an a început mai intens începând cu luna aprilie.

Rep.: Care sunt prioritățile în ce privește organizarea unei noi ediții Harmonia Cordis ?

Beke István Ferenc: Prima dată ne gândim la aspectul financiar, discutăm cu sponsorii, scriem proiecte , vedem unde le depunem. De exemplu, în acest an nu am câștigat proiectul la Ministerul Culturii. E și un risc în toată această muncă de pregătire a festivalului, fac contracte, vorbesc cu invitați, iar singura noastră bază sunt proiectele care le facem. Faptul că depui un proiect nu înseamnă că automat l-ai și câștigat. Cu interpreții cei mari trebuie să vorbești cel puțin cu o jumătate de an înainte.

Rep.: Revenind la ediția trecută, care au fost reacțiile celor prezenți legate de festival, și aici mă refer la Jon Gomm, capul de afiș al ediției de anul trecut ?

Beke István Ferenc: Jon a fost extrem de mulțumit. Dorim să avem o colaborare cu el în continuare, să-l aducem înapoi. Ne-am și împrietenit, s-a simțit extrem de bine la Târgu-Mureș.

Rep.: Toată lumea așteaptă numele capului de afiș la ediția Harmonia Cordis din acest an. Care va fi acesta ?

Beke István Ferenc: După ce s-a terminat ediția trecută, deja am început să purtăm discuții cu posibilii invitați, la fel și în ce privește oaspetele special al ediției din acest an. Este vorba de Trio Rosenberg din Olanda. Am avut discuții cu ei, de aceea am pus acest concert în deschiderea festivalului și nu la sfârșit tocmai din cauza programului lor foarte încărcat. Nu am putut programa concertul lor în ziua de duminică, în ultima zi de festival ci doar pe 7 august, în seara de deschidere a ediției 2018 Harmonia Cordis. Pentru capul de afiș al ediției din acest an am purtat discuții atât cu Trio Rosenberg, dar și cu alții. Mi-ai tot spus de Andy Mc Kee,care mi-a spus că programul lui pe 2018 este așa fel conceput încât nu va fi în Europa în perioada de desfășurare a festivalului. Așa am ajuns la ideea în care am dorit să aducem ceva inedit în festival, ceva ce nu a mai fost până acum. În ultimii doi ani am avut muzicieni axați pe genul fingerpicking , iar pentru acest an m-am gândit la Trio Rosenberg, cei mai tari la ora actuală în ce privește stilul gypsy-jazz guitar. I-am ascultat , îmi plac extrem de mult, și tot ce pot spun e că vor avea un show pe cinste în cadrul festivalului. Este un trio format din două chitări și un contrabas.

Rep.: Ce alte surprize mai pregătiți ?

Beke István Ferenc: Nu am renunțat nici la genul fingerpicking. În deschiderea celor de la Trio Rosenberg va concerta un rus pe nume Nikolai Boldirew, de asemenea un artist extrem de talentat care va fi în premieră la Harmonia Cordis. Avem o gamă extrem de diversificată la ediția din acest an a festivalului, printre care un duo de teorbe (instrument muzical cu coarde ciupite, mai mare decât lăuta, cu o cutie de rezonanță bombată și coarde speciale pentru sunete grave) la care se adaugă concerte solo, trio, qvartet, fingerpicking style, gypsy-jazz guitar plus un concert cu Orchestra Filarmonicii Târgu-Mureș. De asemenea, vom avea un concert susținut de către membrii Școlii de Rock din Târgu-Mureș în Cetate în data de vineri, 10 august. Gama va fi una extrem de variată, de la Renaștere, cu instrumente arhaice până la chitară clasică , electrică sau elemente de gipsy jazz.

Rep.: Privind în urmă, cum îi simți acum pe cei care au debutat la Harmonia Cordis cu ani în urmă ?

Beke István Ferenc: Am foarte mulți tineri care au devenit o certitudine în prezent , care au fost prezenți în cadrul festivalului. Erau practic niște copii, acum au 22 de ani, sunt concertiști, dovadă că festivalul i-a propulsat pe scenele de concert din țară și nu numai. Aici mă refer la duo Tudor Gliga și Dávid Orosz despre care pot să spun că s-au format cu ajutorul Harmonia Cordis. Au participat la cursurile de măiestrie din cadrul Harmonia Cordis, au reușit să învețe tehnici noi și au lucrat cu cei mai buni profesori. De obicei, aceste cursuri sunt destinate elevilor și studenților, vi cu o piesă după care o lucrezi cu un profesor. Astfel, au avut posibilitatea să aibă recitaluri în festival. Cursurile sunt importante deoarece au loc direct între elev și profesor, nu e ca la ora clasică, la tablă, totul se petrece direct, față în față, cursant și profesor.

Rep.: Se anunță perspective favorabile pentru Harmonia Cordis

Beke István Ferenc: Începând cu anul viitor, festivalul Harmonia Cordis va face parte din cadrul unui proiect important pe nume EuroStrings. În acest an a pornit acest proiect cu un număr de țări, iar începând de anul viitor numărul acestora va ajunge la 14 printre care și România, prin intermediul Festivalului Harmonia Cordis . Practic, noi vom reprezenta România în cadrul acestui proiect care va lega 14 festivaluri din întreaga Europă. La fiecare festival, inclusiv la Harmonia Cordis, va avea loc o secțiune de concurs, iar cei care vor câștiga vor beneficia de concerte la toate celelalate festivaluri incluse în acest proiect. Fiecare festival va promova restul festivalurilor, astfel că Târgu-Mureșul va beneficia de o promovare extrem de importantă, în ce privește festivalurile de chitară. La ediția viitoare vom avea patru, cinci categorii de concurs pe diferite categorii de vârstă. Facem astfel reclamă și pentru celelalte festivaluri, ne ajutăm reciproc , nu este o concurență între festivaluri, e un mod de a ridica nivelul chitarei. Acest proiect este destinat în special celor tineri, cel care câștigă un astfel de concurs va beneficia de un turneu prin Europa la celelalte festivaluri .

Rep.: Lumea devine tot mai interesată de Harmonia Cordis

Beke István Ferenc: Spre bucuria noastră festivalul a ajuns să fie cunoscut și așteptat de cât mai multă lume. Deja am discutat cu diferite persoane din Târgu-Mureș care mă întreabă de perioada în care va avea loc festivalul , să-și poată programa concediul. Este o chestie super tare, să-ți programezi în așa fel vacanța în funcție de perioada festivalului. Festivalul Harmonia Cordis reprezintă un eveniment cultural și spre bucuria noastră am reușit să strângem la un concert mii de oameni, cum au fost cele din Cetate, chiar dacă festivalul, prin genul care îl promovează, nu este unul dedicat maselor, ci unui anumit consumator de muzică. Până acum festivalul s-a bucurat de succes, iar perspectivele pentru anii următori vor face acest eveniment și mai interesant și demn de urmărit.