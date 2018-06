Final de sezon pentru grupele de performanță ale ACS Gladius

Share



Sezonul competițional 2017-2018 s-a încheiat pentru o serie de echipe de juniori angrenate în campionatul național de baschet. Este vorba de grupele U13, U14, U16 și U18 masculin și feminin. Clubul ACS Gladius Târgu-Mureş a avut echipe înscrise la grupele U13 feminin și U14 masculin.

Rezultate bune

Astfel, echipa de U13 feminin a terminat cu fruntea sus campionatul, a participat la turneul final B și s-a clasat pe locul 8 din 22 de echipe participante. Echipa de fete a prezentat un real progres de a lungul celor 29 meciuri din sezon și a încheiat cu un bilanț pozitiv, 21victorii și doar 8 înfrângeri.

„Doresc să le felicit pe toate componentele echipei și pe antrenoarele lor, Florina Pora și Bereczki Andreea. Echipa de U 14 masculin a avut, de asemenea o evoluție încântătoare de a lungul sezonului, o prestație materializată la final într-un loc 10 din 42 de echipe participante. Am participat în premieră la turneul final B. Bilanțul echipei, pe tot sezonul, este unul pozitiv, 23 victorii și 16 înfrângeri în condițiile în care ne-am confruntat cu cluburi de tradiție din țară. Felicitări băieților noștri și la mai mare sezonul viitor. Clubul nostru se mândrește cu cele mai bune rezultate la nivelul județului Mureș în acest an competițional la grupele de U13 feminin și U14 masculin. Sunt mândru că alături de Baki Szilard am antrenat această echipă și încrezător că o parte din acești copii talentați vor duce mai departe tradiția baschetului mureșean. Atât eu cât și ceilalți antrenori ai clubului dorim să le mulțumim, tuturor celor care au fost și sunt alături de noi, și în special părinților care au susținut atât moral cât și financiar activitatea sportivilor noștri. Ei sunt și vor rămâne alături de acești copii și sportivi minunați, dar și alături de clubul nostru”, a precizat Vlad Pora, vicepreședinte și antrenor la ACS Gladius Târgu-Mureş.

Urmează o nouă competiţie

Anul competițional nu s-a încheiat pentru ACS Gladius, în perioada 23 iunie – 7 iulie 2018 urmând ca cei mai tineri sportivi ai clubului să participe la Liga Naţională de Baby şi Minibaschet, competiţie care se va desfăşura la Mangalia.

„Vom deplasa un număr de cinci echipe, trei la feminin și două la masculin, și ne vom bucura de baschet, soare și de mare, și vom încerca să reprezentăm cu mândrie orașul Târgu-Mureș la acest nivel de competiție. Misiunea noastră continuă, vom munci și mai mult să devenim oameni și sportivi de caracter și să ajutăm, pe cât putem la refacerea sportului mureșean. Felicitări sportivilor, staff-ului, părinților, antrenori și partenerilor. A team above all, above all a team!”, a mai spus Vlad Pora.

