„Târgul fetelor”, tradiția seculară a Văii Gurghiului, la un nou moment de sărbătoare

Primăria și Consiliul Local al comunei Gurghiu în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș organizează duminică, 24 iunie, o nouă ediție a tradiționalului eveniment „Târgul fetelor de la Gurghiu”, găzduit și în acest an de Platoul Mocear. Ediția din acest an a tradiționalei sărbători a Văii Gurghiului dorește să readucă în atenție vechile obiceiuri specifice zonei, nu întâmplător ediția din acest an are ca motto : „E timpul să ne căutăm rădăcinile în tradițiile și obiceiurile locului. În simplitate și originalitate! ”. Organizatorii au și început pregătirile pentru ediția din acest an a „Târgului fetelor de la Gurghiu”, se lucrează intens la amenajarea casei alegorice și a locului care va găzdui tradiționalul târg, menit să readucă în atenția generațiilor prezentului tradițiile seculare.

Amintiri despre târgul de odinioară cu Floricica a lui Vasile Cretascului din Mirgioaia

Povestea „Târgului fetelor” de la Gurghiu a anului 1975 ne este povestită de Floricica a lui Vasile Cretascului din Mirgioaia, furată în târg de Aurel a lui Ion, a Marcescului din Grui, cu al său grai simplu, sincer și frumos.

„-Apăi o fost tare fain atuncea, târgul era altfel, nu ca acuma, vineu mulți oamini în haine țărănești, erau muzâcanți mulț, multe lucruri de folos în casa țărănească putei cumpăra, multe, și ierau făcute de mâna țăranului, nu adusă ca acuma, din nu știu de țară. Io cu bărbatu meu ne știem de ceva vreme, da m-am bucurat când mi-o zâs să mă pui la rând , apăi n-am avut stare, zâci că mă mâncau tălpile. Mama mi-o făcut haine noi, cu ceva vreme înainte, mi-am prins părul fain la spate și așa, am mers la târg. M-o chemat să jucăm învârtită, să spui drept tare mi-o plăcut. După aia, am căpătat puiu târgului (astăzi îi zâce turtă dulce), nu mai ieste-n târg acuma, dragă, no!. Așa-i treaba, ce să-i faci! Nici io nu m-am lăsat mai prejos, că doar știem că ce urmează. I-am făcut lui Aurel năfrămuță cu flori multe, și i-am dat-o.

De aici înainte, apăi să vedeți…

Părinții noștri or văst că nu-i rost de întors, acuma după ce ne-am cunoscut familiile, a urmat la săptămână tocmeala. Asta era sâmbăta sara, întotdeauna. Aurel o vint și mi-a dat un ceas, așa era atunci, știei că-i trabă serioasă. După șasă săptămâni i-am gătat hainele de mire, le-am lucrat cu mâna me.

Am mers lunea, mi-aduc aminte, în târg la Reghin de unde mi-o luat rochia cu sârmă, din val. Da io m-am îmbrăcat în haine țărănești, la nuntă, numa pantofii i-am purtat de la el.

Pintru nuntă ne-am pregătit o săptămână întreagă, cu vecinii, cu neamurile. Aduceau găini vecinii, vineu să ne ajute prin curte, să puneau la punct treburile, no, ne pregătem și la o casă, și la alta.

A fost nunta cu cemători, ficiori din sat, pretini de-ai noștri. Nunta a fost condusă de un staroste. După cununie am mers la casa mirelui. Nunta a fost la două case, a mirelui și în vecini, la lampă, că nu iera curent. Muzicanții s-or împărțit în două, la amândouă casele.

La miezul nopții ne-am dus și în aialaltă casă, unde erau neamurile mele. Oaminii vineu la nuntă cu bucurie, jucau, să ospătau. Nu era cinstea așa de mare ca acuma, să să cinuie omu o lună după ospăț.Să furau fetile de la nuntă, ficiorii le păcăleu, le scoteu afară din casă și le duceau acasă la ei, două trii săptămâni, în probă. Apoi, dacă ierea bine, mereau pe tocmeală, și așa să punea de o altă nuntă.

Of, Doamne, o fost!…și-o fost fain, și atunci , și după aia!. Și acuma-i bine, după atâția ani. Dacă ți drag omu dingă tine, nu țî greu ninic.. Ne rugăm acum la Bunul Dumnezău pintru copii și pintru o bătrânețe liniștită, ce să mai vrei mai mult de la viața asta!?..”, povestește Floricica a lui Vasile Cretascului.

Cântec, joc și voie bună pe scena târgului

Deschidere oficială a ediției din acest an a „Târgului Fetelor” este programată în jurul orei 12:00, urmată de prezentarea obiceiurlor de nuntă, după care scena de pe Platoul Mocear va răsuna de cântec joc și voie bună grație programului artistic susținut de Ansamblul de dansuri populare maghiare din Glăjărie, Ansamblul „Hodăceana”, Ansamblul profesionist „Mureșul” și soliștii Ciprian și Mihaela Istrate, Ioan Dordoi, Daiana și Iuliana Ciurba, Daiana Suceava, Denisa Gliga, Larisa Cotoi, Florina Iuliana Oprea, Cornelia și Lupu Rednic, Nineta Pop și Ovidiu Furnea.

„Având o tradiție de peste 100 de ani, vă invităm să fiți părtași alături de noi la rememorarea tradițiilor și obiceiului născut pe meleagurile Văii Gurghiului, a „Târgului fetelor”, prilej de întâlnire, prietenie, apropiere, iubire, în care perechile fac o paradă a portului popular, a frumuseții și a dragostei”, a precizat Laurențiu Boar, primarul comunei Gurghiu.