FOTOGALERIE. „Micii Radioamatori” din Râciu, un proiect unic în Transilvania!

Pasiunea pentru radio se manifestă uneori la vârste dintre cele mai fragede, iar în momentul în care intervine și o susținere directă a acesteia, poate duce la rezultate frumoase. Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” din Râciu a dezvoltat un proiect special, intitulat Micii Radioamatori, cu sprijinul financiar al Fondului Științescu Mureș.

La finalul anului școlar 2017-2018 s-a făcut un bilanț al programului în cadrul unui eveniment care a coincis cu lansarea celui de-al 26-lea număr al revistei „Vreau să știu!” al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai” Râciu.

Aproximativ 30 de elevi implicați în proiect

Fondul Științescu Mureș este un program implementat de Fundația Comunitară Mureș, în parteneriat cu Federația Fundațiile Comunitare din România cu sprijinul Romanian-American Foundation și ai unor finanțatori locali. Proiectul Micii Radioamatori, finanțat prin Fondul Științescu, permite lărgirea orizontului în domeniile tehnico-științifice și încurajează pasiunea pentru științe; proiectul are cinci domenii principale interconectate, domenii de care sunt responsabili câte un profesor specializat. Aceste domenii sunt: Electronică și bazele electronicii; Radioamatorism și radiocomunicații în limba engleză, telegrafie; Informatică și aplicații folosite în radioamatorism; Radio Orientare și participarea la concursuri naționale de Radio Orientare; Noțiuni de geografie utilizate în radioamatorism.

De asemenea, elevii au participat la Concursul național de Creație Tehnică de la Deva (4-6 mai 2018) și la Concursul Național de Radiogoniometrie de la Deva (3-5 mai 2018), unde au obținut locul 7 pe echipe.

Un proiect de continuat

La eveniment, alături de elevi au participat Prof. Teodora Birou (Directoare), Ing. Ciprian Belean (Consilier local), Emanoil Mureșan (Șeful Radioclubului Județean Mureș), Ilie Bologa (Secretarul Radioclubului), Cristian Man (coordonator al Fondului Științescu), Prof. Ica Ceacîru (profesoară de fizică și chimie), precum și coordonatorii programului, Prof. Adrian Baciu (radioamator autorizat de Autoritatea Națională pentru Comunicații) și Prof. Radu Bacali (Director adjunct al Școlii Gimnaziale „Gheorghe Șincai”)

„Mă încearcă un sentiment de bucurie pentru că într-un timp atât de scurt Școala din Râciu are din nou rezultate remarcabile. Suntem singurul radioclub de amatori din mediul rural la nivel de Transilvania. Am reușit încă o performanță”, a declarat Ciprian Belean.

Teodora Birou a apreciat în mod deosebit sprijinul autorităților locale: „Mulțumim Primăriei pentru că s-a implicat foarte mult în această activitate, și celorlalți colaboratori, în special de la Fondul Științescu. Cu sprijinul dumneavoastră sperăm ca și în anul următor să continuăm acest proiect.”

Ica Ceacîru a participat cu elevii la concursuri la Deva, unde echipa coordonată de dumneai a obținut rezultate bune. Profesoara a considerat că principalele calități ale elevilor se referă la integritatea lor: „În primul rând, au știut să se comporte exemplar, sportiv, să se ajute, să formeze o echipă, și chiar dacă au concurat și au avut adversari, au știut să se ajute. Este ceva foarte important, pentru că a-ți ajuta adversarul este un gest de noblețe.”

Emanoil Mureșan, având o experiență de peste 30 de ani în domeniu, a felicitat activitatea desfășurată de Micii Radioamatori: „Este pentru prima dată când particip la o astfel de deschidere. Mă bucur că astăzi, la această școală, atâția copii s-au adunat și sunt pasionați de radioamatorism. Din partea Radioclubului Județean vă urez mult succes, sperăm să ne întâlnim și la diferite competiții, și să auzim de rezultate foarte bune în continuare.”

Cristian Man a făcut o scurtă prezentare a programului pe care îl coordonează: „Fondul Științescu e un program al Fundației Comunitare Mureș, suntem parte dintr-o rețea națională. A fost identificată nevoia de a se face ceva practic în școlile din România, e o chestie cu care ne confruntăm de foarte multă vreme. Inițial, a apărut la trei fundații comunitare, în acest moment sunt 15 fundații comunitare în țară și 14 dintre ele implementează Fondul Științescu. Mă bucur foarte mult că acest proiect a ajuns pe masa noastră. Din punctul meu de vedere, e unul dintre cele mai reușite și mai bine implementate. Felicit toată echipa de proiect și pe toți cei implicați în el. Vă așteptăm la următoarea ediție cu idei noi de proiecte.”

Finanțare în valoare de 8000 lei

Profesorul Radu Bacali consideră că elevii din mediul rural au nevoie de o gamă cât mai largă de activități care să le stimuleze cât mai mult inteligența, capacitățile cognitive și creativitatea, precizând totodată că, deși mulți dintre aceștia vor să participe la diverse cluburi de profil și la cursuri speciale, din diverse motive nu își permit să facă naveta până la Târgu-Mureş. Astfel, inițiativa de a înființa un cerc de radioamatorism, împreună cu discipline conexe, a venit natural.



„Domnul profesor Adrian Baciu s-a gândit de câțiva ani la un cerc de radioamatorism. În luna octombrie am înființat cercul de radioamatorism, electronică și informatică. Pentru Fondul Științescu s-a aplicat în luna noiembrie și ne-am gândit să extindem cercul cu această ocazie. În luna decembrie am fost anunțați că am câștigat. Au fost 14 școli care au obținut finanțare, din care două din mediul rural. În luna ianuarie am primit finanțarea propriu-zisă, în valoare de 8000 lei. Bugetul a fost stabilit pe mai multe secțiuni: piese, instrumente necesare pentru electronică, deplasări la concursuri, promovare. Am început implementarea, apoi am achiziționat electronicele necesare, copiii au obținut autorizația de radio-recepție, iar pentru a emite va trebui să primească o autorizație separată, în urma unui concurs. Am avut întâlniri împreună cu elevii de două ori pe săptămână, iar acum suntem la finalul proiectului și trebuie să scriem rapoarte. La toamnă vrem să aplicăm din nou, și ne gândim la două proiecte”, a adăugat Radu Bacali.

Andrei VORNICU