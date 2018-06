Proiecte „interesante şi importante” pentru medicina din România

Share



Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri, 15 iunie, la Târgu-Mureş, în urma întâlnirii de la Tallinn (Estonia), unde a fost organizată şi secţiunea “Refacerea dialogului dintre sănătate şi finanţe privind investiţiile în sistemele de sănătate”, că se consideră norocoasă, întrucât are o relaţie foarte bună cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, împreună cu care se pun bazele unor proiecte foarte “interesante şi importante” pentru medicina din România, informează www.agerpres.ro.

“Sunt o norocoasă, am o relaţie foarte bună cu domnul ministru Teodorovici şi punem bazele unor proiecte foarte interesante şi importante pentru medicina din România. La nivel de ministere pot să vă spun că avem o colaborare foarte bună. Suntem norocoşi din acest punct de vedere. Dar am început abia în februarie acest mandat, sunt lucruri pe care le-am pornit şi spun eu că spre bine. Este vorba de investiţiile care se fac în infrastructură, de fondurile europene care sunt cu cofinanţarea Ministerului Finanţelor, de foarte mulţi bani pe fonduri europene şi despre proiectele retrospective pe care le scriem acum pentru recuperarea unor bani pe fonduri europene, aproximativ 500 de milioane de euro, deci e bine”, a declarat Sorina Pintea, citată de Agerpres.

