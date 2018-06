Festivalul „Virginia Zeani” pune Mureșul pe harta mondială a operei

Share



Festivalul Internațional de Operă ”Virginia Zeani ” debutează luni, 18 iunie la Târgu-Mureș, eveniment organizat de Asociația „Together on Top” în parteneriat cu primăriiile Târgu- Mureș, Solovăstru și Consiliul Județean Mureș.

Festivalul se va întide pe durata unei săptămâni (18-24 iunie) și va cuprinde recitaluri, concerte, un concurs de canto, workshopuri, o premieră națională precum și oaspeți de seamă din străinătate, reprezentanți de marcă ai unor prestigioase instituții muzicale din întreaga lume.

„Față de ediția trecută festivalul s-a dezvoltat, se întinde pe durata unei săptămâni pe care am umplut-o cu evenimente care să ofere oricărui participant ceea ce poate să ofere opera și un festival de gen. Festivalul va începe luni, 18 iunie , ora 19, printr-o deschidere oficială la Palatul Culturii unde vom lansa cartea „Virginia Zeani-Amintirile mele din vremurile de aur ale operei” scrisă de Virginia Zeani, care a apărut momentan în 200 de exemplare . Primele 150 de exemplare vor ajunge în posesia celor care vor dori să le achiziționeze în chiar prima zi de festival. De asemenea, pentru a face o deschidere așa cum se cuvine vom avea și un recital de pian susținut de una dintre cele mai bune soliste la ora actuală din Europa, Mădălina Pașol, o prezență constantă pe marile scene ale Europei”, a precizat Marian Jurgiu, directorul Festivalului de Operă ”Virginia Zeani”.

Festivalul poposește marți, 19 iunie, ora 15:00, în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș , mai exact la Teatrul Scena unde va avea loc un master-class de canto cu prof. univ. Horiana Brănișteanu de la Universitatea Mozarteum din Salzburg, Austria , și un workshop de mișcare scenică , continuat apoi în ziua de marți, 20 iunie în localitatea Solovăstru.

Concerte la Reghin

Reghinul nu lipsește din programul festivalului, miercuri, 20 iunie, reghinenii se vor putea bucura de farmecul muzicii grație recitalului de muzică clasică susținut de Trio Arts la Muzeul Etnografic „Anton Badea” (ora 17:00) și concertul extraordinar găzduit de Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” începând cu ora 19:00.

86 de concurenți înscriși

Una din componentele importante ale festivalului o reprezintă secțiunea de concurs, concursul de canto ”L’Assoluta Virginia Zeani” va debuta joi, 21 iunie și reunește la start 86 de concurenți din 26 de țări.

„Teatrul Ariel din Târgu-Mureș va găzdui joi, 21 iunie, ora 10:00, etapa I a concursului de canto. În cadrul festivalului există un concurs de canto intitulat ”L’Assoluta Virginia Zeani”. Am primit permisiunea domnei Virginia Zeani ca acest concurs să-i poarte numele. Dacă anul trecut, în cadrul acestui concurs am avut 41 de concurenți din șase țări , în acest an am ajuns la un număr de 86 de concurenți din 26 de țări, din Brazilia, Africa de Sud, Anglia, Italia, România, practic tot globul ne este acoperit. În această zi de joi, la Teatrul Ariel va fi prima etapă după care vor rămâne în concurs în jur de 20-25 de concurenți, așa cum prevede regulamentul. Tot joi, ora 19:00 va avea loc un concert de operă sacră în Biserica Romano-Catolică Sfântul Ioan Botezătorul din centrul Târgu Mureșului. Am făcut în așa fel încât în fiecare an să venim în sprijinul mai multor comunități. Anul trecut am avut un concert în Biserica Reformată din Cetate, în acest an am ales o altă entitate de cult cum este Biserica Romano-Catolică”, a precizat Marian Jurgiu.

Seară de muzică rusă la Palatul Culturii

Ziua de vineri, 22 iunie programează semnifinala Concursului de canto”L’Assoluta Virginia Zeani”, găzduită de Palatul Culturii începând cu ora 10:00, unde juriul va alege finaliștii concursului. Seara, începând cu ora 20, iubitorii muzicii vor avea parte de o seară de muzică rusă, găzduită de de Sala Mare a Palatului Culturii.

„Legătura cu muzica rusă este dată de faptul că prima mare profesoară a doamnei Virginia Zeani a fost Lidia Lipowska, una dintre cele mai mari soprane ale Rusiei. Dorim prin acestă seară de muzică rusă să mergem pe urmele doamnei Virginia Zeani, fapt pentru care am ales pentru ediția din acest festival acest moment deosebit ”, a spus Marian Jurgiu

Seara de gală a festivalului va avea loc sâmbătă, 23 iunie, la Palatul Culturii, prilej cu care va avea loc și finala concursului de canto , invitați speciali fiind Orchestra Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici” din Chișinău, dirijor Cristian Sandu.

Săptămâna de operă se va încheia duminică, 24 iunie printr-un mare concert găzduit de Palatul Culturii din Târgu-Mureș , premiera națională a operei ”Somnambula” de Vicenzo Bellini.

Invitați de marcă

Printre prezențele importante în cadrul festivalului se numără Vladimir Galouzine , cel mai cunoscut tenor rus la ora actuală, care va fi și protagonistul serii de muzică rusă de vineri seara. „Este o personalitate care foarte bine poate să stea alături de marile voci ale lumii, Placido Domingo, Jose Careras sau cei din acest calibru”, a menționat Marian Jurgiu.

Juriul concursului îi mai cuprinde pe prof univ. dr. în muzicologie Mihai Cosma, Universitatea de Muzică din București, Eleonora Pacetti, directoarea Operei din Roma, John Allison, președintele International Opera Awards, Larisa Gergieva, directoarea Teatrului de Operă Mariinsky din Sankt Petersburg, Federația Rusă, David Gowland, directorul Royal Opera House Covent Garden și Beata Klatka, directoarea Operei din Varșovia, Polonia

„Aceste importante personalități fac din Târgu-Mureș o etichetă și un loc în care lumea își va dori să vină, atât la ediția din acest an precum și la cele viitoare” a subliniat Marian Jurgiu.

„Cel mai important moment din istoria culturală a orașului”

„Acest festival a ajuns în doi ani de zile la o asemenea amploare. Îl felicit pe domnul Marian Jurgiu și pe toți cei care s-au implicat în organizarea festivalului. Știu că nu e ușor să pornești un festival, să-l crești atât de rapid dar mai mult, păstrarea lui și înscrierea în ceea ce înseamnă actele cu adevărat valoroase prin care să putem ieși peste tot în lume. Vedeți cu ce ochi e privită România, doar prin prisma caricaturii de zilele trecute, de aceea insistăm foarte mult ca acest festival chiar să caracterizeze ceea ce înseamnă o muncă, o valoare . Voi ține neapărat ca acest festival să ajungă unul din cel mai important moment din istoria cultural a orașului” – Dorin Florea, primarul Municipiul Târgu-Mureș

„Un mare și veritabil muzeu „Virginia Zeani” la Solovăstru”

„Doamna Virginia Zeani , după cum bine se știe, s-a născut în satul Solovăstru, iar mai devreme sau mai târziu fiecare își dorește să revină acolo unde s-a născut. Anul trecut a fost prima ediție a Festivalului Virginia Zeani , am încercat să facem tot ce ne-a stat în putință , noi cei din administrația comunei Solovăstru, și cred că am și reușit să susținem acest eveniment, dacă nu financiar foarte mult, mai mult moral, de a sprijini această minunată idée a domnului Marian Jurgiu. Când a venit prima dată la mine în birou cu ideea ca și noi să ne alăturăm acestei acțiuni am rămas oarecum surprins, și m-am gândit că este un lucru benefic pentru comuna noastră, astfel că nu am ezitat niciun moment să-i acord tot sprijinul cu care am putut să intervenim și noi în ce privește organizarea festivalului.Vreau să-l asigur în continuare că noi, solovăstrenii, vom încerca să-l sprijinim și de acum înainte , să ducem acest festival mai departe, an de an să devenim și noi mai cunoscuți în lume prin intermediul acestui festival.Vom încerca să facem din casa doamnei Virginia Zeani un mare și veritabil muzeu, ca semn de apreciere pentru acest titan al muzicii de operă” – Ilie Tătar , primarul comunei Solovăstru

Cluj-film, Sibiu-teatru, Târgu Mureș-operă

„Dacă Clujul are un festival de film unde foarte multă lume are acces, Sibiu închide peste câteva zile un festival important de teatru în care cei care gustă acest segment sunt ceva mai restrânși decât în cazul filmului, gândiți-vă că Târgu-Mureșul s-a înscris deja în mod absolut definitiv pe harta mondială a operei prin acest festival de operă care poartă numele Virginiei Zeani. După Cluj și Sibiu, Târgu Mureșul este înscris ca fiind orașul care găzduiește și va găzdui an de an un festival de o înaltă ținută”- Marian Jurgiu , directorul Festivalului ”Virginia Zeani”