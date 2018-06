FOTO: „Programul Talent”, pepinieră a handbalului masculin românesc

Share



Municipiul Târgu-Mureş a găzduit, în perioada 15-17 iunie, Turneul Final al proiectului „Programul Talent”, derulat de Federaţia Română de Handbal pe durata anului competiţional 2017-2018.

150 de cadeţi şi juniori de perspectivă

La faza finală a proiectului au fost selecţionaţi aproximativ 150 de sportivi, categoriile juniori (2002-2003) şi cadeţi (2004-2005), împărţiţi în patru selecţionate zonale, care s-au întrecut într-un mini-turneu găzduit de sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” din Târgu-Mureş.

„Acţiunea de la Târgu-Mureş este finalizarea unui proiect al Federaţiei Române de Handbal intitulat „Programul Talent”, care s-a desfăşurat pe parcursul anului competiţional 2017-2018, respectiv din septembrie 2017. Proiectul şi-a propus să identifice, să evalueze şi să selecţioneze cei mai valoroşi sportivi din ţară pe două categorii de vârstă, cadeţi născuţi în 2004-2005, şi juniori născuţi în 2002-2003. Sunt sportivi de la absolut toate cluburile din ţară care au fost angrenaţi în activitatea handbalistică, în special în Campionatul Naţional de Juniori. La această fază, au fost selecţionaţi cei mai merituoşi şi valoroşi sportivi de către selecţionerii de zonă. Va fi o zi de teste şi măsurători de date antropometrice, şi două zi de competiţie, selecţionatele zonale se vor înfrunta între ele. Sperăm că aceşti sportivi ne vor demonstra că a meritat încrederea care li s-a acordat şi probabil li se va acorda în continuare”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Alexandru Dia, antrenor federal juniori.

Totodată, tehnicianul federal a arătat că Federaţia Română de Handbal intenţionează să continue „Programul Talent”, astfel încât valorile juvenile ale handbalului masculin românesc să poată fi descoperite şi şlefuite către marea performanţă.

„În mod cert, programul va continua, nu se rezumă doar la un an competiţional. Intenţia noastră este să îl dezvoltăm în continuare pe parcusul fiecărui an competiţional, în aşa fel încât tot ceea ce este valoros la nivel de copii şi junior să nu ne scape şi să poată fii cooptat în loturile naţionale de cadeţi, juniori şi tineret ale României”, a menţionat Alexandru Dia.

Premise optimiste pentru viitor

Acţiunea de la Târgu-Mureş a fost supervizată de Jordi Giralt, antrenorul coordonator al loturilor masculine de cadeţi şi juniori, care s-a declarat mulţumit de rezultatele proiectului.

„Am lucrat cu sute de copii din România şi am descoperit foarte mulţi jucători noi pentru lotul naţional. Generaţia 2004-2005 mai are cinci ani până la Europene, şi trebuie să lucrăm intens în acest sens. Per ansamblu, sunt mulţumit de jucătorii descoperiţi. A fost o onoare şi totodată o plăcere să particip la acest proiect, să lucrez cu sute de jucători talentaţi din România, care au demonstrat implicare, seriozitate şi dorinţa de a se antrena şi a deveni mai buni”, a declarat Jordi Giralt.

Text şi foto: Alex TOTH