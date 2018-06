FOTOGALERIE. Sediu nou pentru Primăria din Band!

Share



Conducerea Primăriei comunei Band a inaugurat vineri, 15 iunie, într-un cadru ceremonios, noul sediu administrativ. Clădirea nou-nouță găzduiește atât Primăria, cât și Consiliul Local și Căminul cultural și este situată în centrul comunei. Evenimentul a fost onorat de numeroși invitați, printre care Radu Mircea (primarul Comunei Band), Horea Soporan (senator PSD), Ovidiu Dancu (vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș), Alexandru Cîmpeanu (vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș), Zsigmond Nagy (subprefect al județului Mureș), preoți, primari ai altor localități, dar și localnici.

Investiție de 3 milioane de lei

„Sediul administrativ și Căminul cultural sunt noi. Clădirea e complet nouă. Lucrările au fost începute în 2007, dar au fost abandonate în 2013. În 2016, când am venit, aici, erau niște ziduri, și atât. Am reușit în acești doi ani, de când sunt primar, să ne apucăm de construcția ei. Am făcut un nou proiect, o nouă expertiză tehnică și toate formaitățile care trebuie îndeplinite pentru a continua o investiție de o asemenea anvergură. Proiectul a costat 3 milioane de lei și a fost realizat de firma Conimur începând cu luna septembrie a anului trecut. În acest cămin cultural frumos își vor desfășura activitatea ansamblurile noastre artistice“, a declarat Mircea Radu.



Edilul şef al comunei Band este mândru de cea mai recentă realizare, dar a precizat că are în plan numeroase alte proiecte importante pe care le-a demarat deja sau care vor fi începute curând.

„Am mai terminat în acest timp o nouă mare investiție: am schimbat iluminatul public într-un an și ceva cu LED-uri, foarte modern. Ne-a costat și asta o grămadă de bani, 1 milion de lei, dar mulțumesc și Guvernului României care mi-a dat 500 000 lei. Partea bună e că mai avem în lucru vreo şapte-opt mari investiții. Lucrăm la asfaltarea a 7 kilometri de străzi în Band, cu firma Perom de la Bistrița, care se vor încheia în toamnă. Lucrăm la mansardarea liceului în cadrul unui proiect european, tot cu firma Conimur, și care sperăm ca în toamnă să fie gata, iar copiii să aibă toate condițiile, laboratoare, toalete și tot ce e necesar școlii. Mai avem un proiect mare legat de canalizare. Un alt proiect important este asfaltarea a 7 kilometri de străzi de 5,5 metri care trec prin șapte sate. Dacă nu îl vom termina în acest an, la anul va fi gata. Mai avem un proiect care mie chiar mi-e drag: vom face un monument al eroilor dedicat celor care au murit în Primul și în al Doilea Război Mondial în satul Fânațe. Sunt 71 de tineri care și-au dat viața pentru țară. Am documentația și sper ca Ministerul Culturii să mi le aprobe. Va mai urma și un proiect legat de extinderea apei“, a completat Mircea Radu.

„Omul sfinţeşte locul” şi la Band

Primarul comunei Band a ținut un discurs inaugural în fața Centrului cultural, după care, împreună cu Zsigmond Nagy și ajutat de Ovidiu Dancu, Horea Soporan și Alexandru Cîmpeanu, au tăiat panglica și au invitat pe cei prezenți înăuntru, unde a avut loc o ceremonie religioase atât în limba română, cât și în limba maghiară. În continuare au luat cuvântul oficialitățile invitate, care și-au exprimat aprecierea pentru realizările primarului Radu Mircea și au oferit asigurări că îi vor sprijini în continuare inițiativele.

„Îmbinarea administrației cu cultura este o idee foarte bună pentru care îi felicit pe cei care au conceput acest edificiu. Cultura este unul dintre elementele de bază ale unei vieți civilizate. Prin cultură pot fi valorificate acele talente de care dispune orice comunitate. Bandul este o localitate interesantă din toate punctele de vedere, o localitate cu caracter multicultural și multietnic. Valori există în fiecare comunitate. Iată că acest loc va oferi și condiții ca să se desăvârșească aceste talente. Nu este doar un sediu al administrației, nu este un cămin cultural propriu-zis, ci este un lăcaș pentru întreaga comunitate din comuna Band. În numele Instituției Prefectului vă doresc succes ca să umpleți acest frumos edificiu cu acele servicii de care are nevoie o comunitate modernă“, a declarat subprefectul Zsigmond Nagy.

Ovidiu Dancu a fost de părere că un sediu nou, realizat în condiții superioare, va obliga pe toți angajații să dea un randament maxim, spre beneficiul locuitorilor: „O primărie nouă ar însemna, nu în ultimul rând, o altă concepție a celor care lucrează aici. O concepție legată de calitatea serviciilor publice pe care le oferă cetățenilor, de susținerea Consiliului Local și a primarului în implementarea proiectelor pe care le are și, nu în ultimul rând, a asigura cetățenilor comunei ceea ce dumneavoastră aveți obligația să faceți: servicii publice de bună calitate.“

Alexandru Cîmpeanu și-a manifestat încrederea în competențele primarului Radu Mircea și l-a felicitat pentru realizările sale: „Iată că zicala care spune că omul sfințește locul se dovedește încă o dată a fi valabilă, iar la Band este un exemplu că acea zicală se potrivește perfect. Imaginați-vă cum ar fi arătat comuna Band astăzi dacă domnul primar sau o persoană cu implicarea și interesul domniei sale s-ar fi aflat acum la al doilea sau chiar la al treilea mandat. Vă felicit pentru alegerea făcută, vă doresc succes, îl felicit pe domnul primar, îi urez sănătate și multă putere de muncă, și să participăm în comuna Band la cât mai multe proiecte.“

Senatorul Horea Soporan a adăugat la rândul său că edilul şef al comunei Band este o persoană consecventă, care luptă pentru realizarea planurilor sale și nu cedează în fața impedimentelor inerente unei asemenea activități: „Vă asigur că ne sună pe toți și ne spune toate problemele, vrem nu vrem, trebuie să îl ascultăm și să facem pașii pe care dânsul îi dorește. Nu avem nici o șansă, așa că mă bucur să fim împreună atâția prieteni, din tot spectrul politic. Bandul vedem că se dezvoltă.“

Evenimentul a continuat cu o masă festivă, într-o atmosferă cordială, dinamică și optimistă.

Andrei VORNICU