Operaţii laparoscopice, la Clinica de Urologie din Târgu-Mureş

După aproape două decenii de la adoptarea operaţiilor laparoscopice în România, Clinica de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş a început primele intervenţii chirurgicale laparoscopice. Anunţul a fost făcut vineri, 15 iunie, cu ocazia ceremoniei de deschidere a celei de-a VII-a ediţii a Simpozionului “Actualităţi în urologia târgumureşeană – Laparoscopia”, eveniment organizat în incinta Hotelului “Grand” din Târgu-Mureş, de Asociaţia Urologică “Prof. Dr. Dorin Nicolescu”, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) Târgu-Mureş, Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Asociaţia Română de Urologie.

“Era exclusiv a stetoscopului s-a terminat”

La deschiderea simpozionului, organizat pe durata a două zile, au participat prof. dr. Mártha Orsolya – şefa Clinicii de Urologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, dr. Ladislau Schwartz – preşedintele Asociaţiei Urologice “Prof. Dr. Dorin Nicolescu”, prof. dr. Horaţiu Suciu – preşedintele Colegiului Medicilor Mureş şi şef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş, prof. dr. Camil Vari – prorector al UMF Târgu-Mureş, dr. Dan Sîmpălean – managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, dr. Călin Chibelean şi dr. Daniel Porav, ambii din partea Clinicii de Urologie din Târgu-Mureş, precum şi numeroşi medici urologi şi medici de familie din judeţul Mureş.

“Clinica de Urologie din oraşul nostru, care anul trecut şi-a serbat 70 de existenţă, traversează, ca de altfel toate secţiile aparţinând Consiliului Judeţean, o perioadă dificilă. Este din ce în ce mai greu să practici medicina de performanţă fără investiţii. Era exclusiv a stetoscopului s-a terminat. Sperăm totuşi ca după deschiderea Aeroportului, a pistei de motociclism, finanţarea mai multor festivaluri de muzică uşoară, să vină rândul medicinei. În pofida acestor realităţi, această manifestare ştiinţifică are loc datorită unui colectiv valoros de urologi, atât medici consacraţi, cât şi tineri, la început de drum, care au lucrat necontenit ca acest simpozion să devină realitate. Mulţumesc pe acestă cale şi firmelor de medicamente care au fost alături de noi şi de data aceasta”, a afirmat prof. dr. Mártha Orsolya.

Aparat de laparoscopie 3D

Graţie unui aparat de laparoscopie 3D, în acest an la Clinica de Urologie din Târgu-Mureş s-au realizat primele intervenţii chirurgicale laparoscopice, cu sprijinul unor specialişti din Cluj Napoca.

“E o mare realizare să putem să ne aliniem la ceea ce înseamnă chirurgia urologică modernă, o chirurgie care se vrea tot mai puţin invazivă, iar laparoscopia se încadrează în acest tip de terapie chirurgicală. Ar fi frumos să spunem că am început chirurgia robotică, însă lucrurile se fac pas cu pas. Am început chirurgia laparoscopică anul acesta, am avut posibilitatea cu ajutorul conducerii spitalului să fim dotaţi cu un aparat de laparoscopie 3D care de data aceasta ne asigură tot confortul pentru realizarea operaţiilor laparoscopice. Deja putem să spunem că, după o jumătate de an de activitate, ne putem încadra între centrele din ţară care deja fac chirurgie laparoscopică. Putem face o paralelă cu ceea ce însemna Centrul Urologic Târgu-Mureş acum 40 de ani, când aici era iniţiată terapia litiazei renale prin chirurgie percutanată, ca prim centru în România”, a declarat dr. Călin Chibelean, care a menţionat că intervenţiile chirurgicale laparoscopice de la Târgu-Mureş beneficiază de supervizare şi îndrumare din partea profesorului Ioan Coman, prorecor al UMF Cluj Napoca.

De asemenea, dr. Călin Chibelean şi-a manifestat optimismul pentru trecerea, în viitorul apropiat, la chirurgia laparoscopică a prostatei, pentru a se putea realiza “prostatectomii radicale pentru cancerul de prostată, care în acest moment este una dintre operaţiile pe care pacienţii le percep ca fiind extrem de mutilante, fiindcă au loc pe cale deschisă şi, uneori, pot fi însoţite de complicaţii postoperatorii.

Ladislau Schzartz, deschizător de pârtii

Prima prostatectomie radicală pe cale chirurgicală deschisă din România a fost realizată la începutul anilor 90, de dr. Ladislau Schwartz, de la Clinica de Urologie din Târgu-Mureş.

“Clinica din Târgu-Mureş a fost prima în multe domenii. În anii ’90 am făcut prima operaţie de prostatectomie radicală pe cale chirurgicală deschisă. Au mai urmat câteva intervenţii, după care locul a fost luat de către prostatectomia radicală laparoscopică. Acum, Târgu-Mureşul are deja zece cazuri în acest sens, suntem încă în curba de învăţare, dar drumul este bun şi ne înscriem în rândul urologilor moderni din România. Nu aş dori să revin asupra finanţării, finanţarea în medicină este slabă, este subfinanţare, la nivel politic se spune că înghiţim foarte mulţi bani. Nu este adevărat, dacă vrei să fii în pas cu vremurile noi, trebuie să ai aparatură nouă. Noi abia anul trecut am reuşit să achiziţionăm aparatul laparoscopic”, a arătat dr. Ladislau Schwartz.

Péter Ferenc, mesaj în lipsă

Totodată, dr. Ladislau Schwartz a dat citire unui mesaj transmis de Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care nu a putut onora invitaţia la eveniment.

“Clinica de Urologie din Târgu-Mureş a avut în ultimii ani o evoluţie spectaculoasă, ajungând astăzi să fie un etalon în medicina naţională şi îmi permit să spun internaţională. Brandul oraşului Târgu-Mureş este legat de serviciile de sănătate de înaltă calitate, atât prin activitatea dezvoltată a instituţiilor medicale din oraş, precum şi prin Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş. Prin toate acestea, Târgu-Mureş este un centru medical recunoscut la nivel naţional, dar şi în afara graniţei. Pentru mine, este un motiv de mândrie că la Târgu-Mureş avem mai multe spitale şi clinici care au experienţă de zeci de ani în diferite domenii de specialitate cum este şi cazul Clinicii de Urologie, care anul trecut a aniversat 60 de ani de existenţă de la înfiinţare. Cred că în spatele acestor performanţe se află întotdeauna oamenii şi doresc pe această cale să mulţumesc conducerii instituţiei, precum şi tuturor medicilor, asistentelor şi infirmierelor, pentru munca pe care o depun”, se precizează în mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş.

Susţinere din partea UMF Târgu-Mureş

În mesajul său adresat participanţilor, prof. dr. Camil Vari a transmis susţinerea conducerii UMF Târgu-Mureş pentru organizarea unor simpozioane de înaltă ţinută academică.

“Anul trecut, Clinica de Urologie din Târgu-Mureş a împlinit 60 de ani. Anul acesta recidivează cu un simpozion ştiinţific, practic este de lăudat perseveranţa cu care Clinica de Urologie face acest lucru. Orice întâlnire de acest gen este un prilej de a schimba idei, de a pune împreună oameni din centre diferite, de a-şi prezenta fiecare viziunea. Vă sigur că întreg colectivul de conducere al UMF Târgu-Mureş, în special domnul profesor Azamfirei, rectorul Universităţii, vă va sprijini întotdeauna. Clinica de Urologie are astăzi o sărbătoare, în ciuda resurselor financiare limitate, în ciuda resursei umane limitate. Vă doresc să vă bucuraţi de acest lucru şi poate să puneţi împreună bazele unei colaborări pentru binele pacientului şi pentru creşterea standardelor în această disciplină medicală”, a menţionat prof. dr. Camil Vari.

Dr. Dan Sîmpălean: “Suntem o echipă”

În scurta sa alocuţiune, dr. Dan Sîmpălean a arătat că municipiul Târgu-Mureş este un etalon în medicina din România şi a subliniat că instituţia pe care o conduce depune eforturi pentru a sprijini activităţile ştiinţifice ale Clinicii de Urologie chiar dacă “resursele sunt limitate”.

“De la început am spus că suntem o echipă şi rolul conducerii Spitalului este să asigure personalului medical baza şi logistica necesară pentru a face un act medical de calitate, de care să beneficieze pacientul. Am fost în decursul celor trei ani (de mandat de manager – n.a.) alături de dumneavoastră, v-am sprijinit cu tot ce am putut, o facem în continuare, chiar dacă resursele sunt limitate”, a afirmat managerul Spitalului Clinic Judeţean Mureş.

Activitatea medicală, sub “presiune nejustificată”

Pe lista vorbitorilor s-a aflat şi prof. dr. Horaţiu Suciu, care a subliniat importanţa organizării unor evenimente medicale cu caracter ştiinţific, chiar dacă în România “activitatea medicală este sub o presiune nejustificată”.

“Clinica de Urologie este pentru mine un etalon în ce priveşte percepţia mea vis a vis de medicina de performanţă, dar şi istoria academică, cât şi prezentul sunt premise că şi viitorul va avea aceeaşi traiectorie. Vă aduc sprijinul Colegiului Medicilor, alături de asigurarea că vă suntem alături în orice iniţiative de acest tip, pe care personal, ca medic, şi în situaţia, evident temporară, de preşedinte al Colegiului, nu-mi rămâne decât să le încurajez. Aceste manifestări ştiinţifice sunt cea mai bună ocazie de a duce mai departe ceea ce este important, şi anume de a împărtăşi experienţa profesională, dar şi temerile, îngrijorările şi toate acestea în ideea de a ne continua activitatea, în slujba pacienţilor. Este esenţial să nu uităm care este rolul şi menirea noastră, să acordăm pacienţilor cele mai bune servicii, iar pentru asta trebuie să fim permanent informaţi, să ne împărtăşim experienţele şi să mergem înainte. Foarte mulţi din antevorbitori au subliniat că lucrurile în medicină nu merg bine în România. Din punctul meu de vedere, medicina şi activitatea medicală este sub o presiune nejustificată, este tot mai greu să faci medicină şi cu atât mai greu să faci medicină de performanţă, atât prin prisma finanţării, cât şi prin prisma modului în care sunt percepute rolul şi locul medicului în societate. Cu atât mai mult, în aceste condiţii, care sunt improprii unei activităţi aşa cum avem nevoie, doresc să felicit conducerea Clinicii, întreg colectivul Clinicii, pentru această perseverenţă lăudabilă de a continua această tradiţie, în onoarea celor care au fost pionierii urologiei”, a precizat dr. Horaţiu Suciu.

Mulţumiri participanţilor şi sponsorilor

De la începutul anului, la Clinica de Urologie din Târgu-Mureş au fost realizate aproape 50 de intervenţii chirurgicale laparoscopice, motiv pentru care dr. Daniel Porav a transmis mulţumiri atât participanţilor, cât şi firmelor care au sprijinit organizarea şi desfăşurarea simpozionului.

“După cum ştiţi, este din ce în ce mai greu să organizăm aceste evenimente şi fără sprijinul dumneavoastră acest lucru nu s-ar putea realiza”, a punctat dr. Daniel Porav.

Alex TOTH