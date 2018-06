Mădălina Blaga (UMF Târgu-Mureş), premiu special în finala „FameLab”

Share



Zece dintre cei mai buni tineri comunicatori de știință din țară, studenți sau cercetători în medicină, biologie, tehnologie sau inginerie, au concurat, în luna mai, în finala națională a concursului „FameLab”, organizat de British Council România.

Potrivit Blogului Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) Târgu-Mureş, printre cei zece concurenți s-a numărat și Mădălina Blaga, studentă în anul II la Facultatea de Medicină din cadrul UMF Târgu-Mureș, care a primit un premiu special din partea juriului.

„FameLab” a fost o experiență extrem de interesantă și frumoasă, am cunoscut foarte mulți oameni și mi-am făcut noi prieteni. În finala națională, am participat cu prezentarea „Viitorul stă în editarea genelor”, în care am vorbit despre o nouă metodă de editare a genelor, pe care am explicat-o pe înțelesul tuturor. Am primit un premiu special din partea organizatorilor, o carte despre genetică „DNA: The Secret of Life”, cu autograful lui James Watson. Am fost foarte uimită și mândră de această carte”, a declarat Mădălina Blaga, pentru sursa citată.

