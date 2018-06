Rotary Club Târgu-Mureș Maris, 10 ani de proiecte comunitare

Share



Rotary Club Târgu-Mureș Maris și-a serbat aniversarea de 10 ani în prezența membrilor celorlalte cluburi din Târgu-Mureș în sala mică a Palatului Culturii în după-amiaza zilei de vineri, 15 iunie.

Rotary este susținută prin contribuții voluntare din partea rotarienilor și a altora care îi împărtășesc viziunea unei lumi mai bune. Din 1947 peste 1,1 miliarde de dolari au fost oferiți și administrați de către cluburile Rotary în scopuri umanitare și educaționale. Rotary inițiază și desfășoară și activități de sprijinire a adolescenților și tinerilor, oferind orientare și îndrumare profesională. Misiunea principală a fundației Rotary este aceea de a le da rotarienilor posibilitatea să contribuie la promovarea înțelegerii și păcii în lume, prin ameliorarea sănătății, sprijinirea educației și reducerea sărăciei.

Primul club Rotary din România a fost înființat la București, in 1929 și a fost urmat de alte șapte cluburi. Printre presonalitățile ce au prezidat mișcarea Rotary în România, s-au numărat: Gheorghe Titeica, Prințul Constantin Basarab Brâncoveanu, Christian Penescu Kertsch, Cezar Mereuță, etc. Mișcarea Rotary în România a fost întreruptă în 1939, iar renașterea cluburilor Rotary în România a avut loc în anul 1992, cu sprijinul rotarienilor francezi. În prezent, în România, Rotary are peste 125 de cluburi și peste 3250 membri.

Districtul Rotary 2241 România-Republica Moldova a fost înființat în anul 2000 ca district independent. În România, Rotary a investit mult în renovări de școli, ajutorarea spitalelor, orfelinatelor, instituțiilor pentru copiii cu handicap, tineri dotați, campanii de sănătate.

Cele patru întrebări

Una dintre cele mai răspândite și citate declarații de etică în afaceri este Criteriul celor patru întrebări care a fost formulat în 1932 de catre un membru al organizației Rotary, Herbet Taylor, în momentul în care i s-a ceut sa preia conducerea unei companii aflate în pragul falimentului. Acest al XXIV-lea cod scris de etică pentru angajați a devenit ghidul departamentului de vânzare, de producție, de publicitate și al relațiilor cu clienții, iar supraviețuirea respectivei companii s-a datorat acestei simple filosofii. Adoptat de Rotary în 1943, „Criteriul celor patru întrebări” a fost tradus în mai mult de o sută de limbi și publicat în mii de moduri. Acesta răspunde la urmatoarele interogații: Acționez conform Adevărului? Sunt loial ambelor părți? Stimulez bunăvoința și creez relații mai bune de prietenie? Țin cont de interesul tuturor?

„Testul celor patru întrebări pe care bănuiesc că îl cunoaște toată lumea, acest test care este unul din cele mai de bază a unui membru Rotary pentru viața lui de toate zilele. Eu cel puțin îl folosesc la toate cursurile pe care le facem, ele sunt patru întrebări de bun simț care îți pot ghida viața și care pot rezolva foarte multe probleme.” a ținut să explice Marian Popa, membrul clubului Rotary Club Octombrie din București.

10 ani de muncă asiduă pentru comunitate

Întrucât anul rotarian începe de la 1 iulie, Meda Neagoe, membră a Rotary Club Maris, președintă a acestui club pentru anul 2017-2018, a prezentat proiectele în care acest club a fost implicat încă de la înființare. „Am sprijinit Fundația Kiwi Casa Bucuriei în construirea unui sediu nou realizat cu ajutorul Matching Grantului obținut de clubul nostru. În cadrul Galei aniversare la care am fost invitați, au participat partenerii fundației din Noua Zeelandă, Orphans Aid International, dar și autoritățile locale care au sprijinit demersurile fundației în cei 10 ani de existență.” a precizat Meda Neagoe. Pe lângă această activitate, clubul Maris a sprijinit Promenada Inimilor care și-a propus să încurajeze populația să facă mișcare, Tabăra de pictură de la Sovata cu artiști plastici din toată țara, Ziua Mondială a Diabetului, „De sărbători, împreună!” prin care au oferit pachete cu alimente unor familii defavorizate, au dotat cu un incubator Centrului Regional de Excelență de Terapie Intensivă Neonatală, au contribuit la proiectul de ajutorare a victimelor din Nepal, au dus de 1 iunie copiii din familii cu posibilități modeste la Grădina Zoologică și la film în cadrul proiectului „Să ne cunoaștem orașul”, au organizat „Dăruind să ne cunoaștem” pentru copiii de la Grădinița din Maieru, un proiect de hipoterapie împreună cu Rotary Reghin pentru 10 copii ce suferă de diverse afecțiuni, „Give in a different Way” împreună cu Teka Mureș, „Personalități în bucătărie” pentru strângere de fonduri cu scop caritabil, „Povestea brazilor de Crăciun”, I-Karate Global International Cup pentru persoanele cu dizabilități, programul „Dinți frumoși, copii sănătoși”, Ajutoarele lui Moș Crăciun prin care au ajuns la peste 400 de copii din grădinițele și școlile primare, atât din comuna Gurghiu, cât și din satele aparținătoare. Aceastea au fost o parte din proiectele lor, iar unul dintre cele mai apropiate de ei a fost „Doar împreună putem depăși dizabilitatea” prin care și-au propus dezvoltarea unei culturi a respectului cu un impact direct asupra vieții celor vizați. Prin acest proiect au reușit construirea unei rampe la Teatrul Național și doresc pe viitor să pună și mai multe în oraș.

Alături de Meda Neagoe și Marian Popa, au mai urcat pe scenă membri Rotary sau oameni implicați în diverse ativități, iar unul dintre aceștia, Marian Jurgiu, a ținut să reamintească publicului de Festivalul Internațional de Operă Virginia Zeani care va avea loc în perioada 18-24 iunie.

„Rotary înseamnă ceva care produce o vibrație în comunitate. Este cel mai mare ONG din lume care și-a propus, mai mult decât o țară, mai mult decât organizația națiunilor unite câteodată, eradicarea unei boli, poliomielita. Să te lupți cu o boală la nivel mondial este deja o provocare foarte mare. Și dincolo de asta, Rotary, a învins deja în mare parte o mare boală a secolului, a învins singurătatea pentru că noi ne întâlnim, poate nu întotdeauna în fiecare săptămână, dar ne întâlnim și ne simțim apropiați unii de alții.” a transmis în încheiere Ioan Chiorean, membru Rotary Club Târgu-Mureș.

