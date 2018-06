Festivalul „Virginia Zeani” şi-a deschis porţile la Târgu-Mureş

Share



A doua ediţie a Festivalului Internaţional de Operă „Virginia Zeani” a început luni, 18 iunie, cu un recital de excepţie susţinut de Mădălina Paşol.

Primarul municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florea, prezent la deschidere, a salutat invitaţii şi a transmis un mesaj de încurajare concurenţilor.

„Într-o perioadă în care domină kitch-ul şi aproximaţia în cultură, împreună cu organizatorii acestui festival ne-am propus ca oraşul Târgu-Mureş să ofere un eveniment pe măsura numelui şi personalităţii distinsei soprane Virginia Zeani”, a declarat Dorin Florea.

86 de concurenţi din 26 de ţări

Încheierea primei zile a făcut-o din nou pianista Mădălina Paşol, care a fost rechemată pe scenă într-un ropot de aplauze. Mădălina Paşol a urcat pe marile scene ale lumii alături de nume recunoscute la nivel mondial, precum clarinetistul Giora Feidmann în Filarmonica din Berlin, Jakov Kreizberg şi Orchestra Operei Comice din Berlin.

Festivalul care reuneşte 86 de concurenţi din 26 de ţări continuă cu momente râvnite de iubitorii muzicii: joi, 21 iunie, de la ora 19.00, Concert de Operă Sacră, la Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ioan Botezătorul” din Târgu-Mureş; vineri, 22 iunie, ora 20.00 „Seară de Muzică Rusă” la Palatul Culturii, sâmbătă, 23 iunie, ora 20.00, la Palatul Culturii are loc spectaculoasa finală a concursului „L Assoluta Virginia Zeani, The International Grand Prix of Romania” care va fi marcată de Orchestra Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici” din Chişinău, Republica Moldova. Duminică, 24 iunie, ora 19.00, la Palatul Culturii din Târgu-Mureş în primă audiţie absolută în România, „La Sonnambula” de Vicenzo Bellini.

Principalul partener al Festivalului Internaţional de Operă „Virginia Zeani” este Primăria municipiului Târgu-Mureş.

