Mămicile, invitate în comunitatea Mamprenoare. „Şi mămică, şi antreprenor de succes”, la Târgu-Mureş

Înfiinţată cu scopul de a susţine mămicile să devină antreprenoare de succes, comunitatea Mamprenoare a ajuns şi în municipiul Târgu-Mureş, odată cu organizarea, în data de 5 iulie, a workshopului „Şi mămică, şi antreprenor de succes”. Detalii despre workshop, dar şi despre comunitatea Mamprenoare, am aflat de la Monica Grama, liderul comunităţii Mamprenoare din Târgu-Mureş.

Reporter: Pentru început, vă rog să ne spuneţi, concret, ce înseamnă comunitatea Mamprenoare.

Monica Grama: Comunitatea Mamprenoare este o comunitate naţională de mămici antreprenor. Scopul acestei comunităţi este să adune împreună femei din toată ţara, şi nu numai, care vor să devină independente financiar dintr-o afacere proprie pentru a avea timp şi resurse financiare ca să se dedice mai mult educaţiei copiilor lor. Există multe asociaţii sau grupuri de mămici în România, însă sunt axate mai mult pe partea de networking. Noi ne-am poziţionat ca un Business Hub & Accelerator şi scopul nostru este ca fiecare mămică din grup să aibă o afacere prosperă, nu doar un loc în care să întâlnească alte mămici ca ea. Venim cu soluţii concrete de creştere a afacerilor, cu sfaturi practice, cu instrumente de promovare care să le ajute să crească rapid.

Rep.: Câte mămici din Mureş sunt membre ale comunităţii Mamprenoare?

M.G.: Târgu-Mureş este unul dintre oraşele nou intrate în comunitate şi suntem în formare. Eu am participat online la un workshop intitulat „Şi mămică, şi antreprenor de succes”, cu fondatoarea comunităţii, Alina Bota, care locuieşte momentan în Belgia, şi mi-am dorit foarte mult să formez o astfel de comunitate şi în Târgu-Mureş. Sunt foarte multe mămici şi la noi care au nevoie de o direcţie în ceea ce priveşte cariera lor şi, din experienţa celorlalte nouă oraşe în care sunt comunităţi, pot spune că împreună ne va fi mult mai uşor decât să ne chinuim singure să găsim răspunsuri la întrebări la care poate mămicile din Iaşi au găsit deja răspuns. În 5 iulie are loc primul workshop „Şi mămică, şi antreprenor de succes”, care este poarta de intrare în comunitatea Mamprenoare. Nu există taxa de membru în această comunitate, însă fondatoarea comunităţii insistă să ne cunoaştem toate personal în cadrul unui workshop de două ore şi să ne vedem periodic la întâlnirile comunităţii. Doar cunoscându-ne putem să ne ajutăm una pe cealaltă. Pot să vă spun însă că Clujul are în acest moment peste 150 de mămici care îşi dezvoltă afacerile în cadrul comunităţii.

Rep.: Cine poate face din comunitatea dumneavoastră?

M.G.: Din comunitate poate face parte orice femeie, mamă sau nu – avem chiar şi bunici – care îşi doreşte o afacere proprie sau are deja o afacere şi este în căutare de soluţii pentru a trece la nivelul următor. Condiţia este să îşi dorească să colaboreze cu celelalte mămici în proiectele comunităţii, să fie dispusă să le ajute şi pe celelalte mămici să crească odată cu ea, să aibă spirit de echipă. Noi nu suntem în competiţie, chiar dacă activăm în acelaşi domeniu. Practica ne-a învăţat că împreună putem creşte mult mai repede decât separat.

Rep.: Care sunt avantajele apartenenţei la comunitatea Mamprenoare?

M.G.: După ce participă la worksopul „Şi mămică, şi antreprenor de succes” unde învaţă care sunt paşii corecţi pentru a porni în business şi ce greşeli ar trebui să evite în antreprenoriat, mămicile sunt introduse în grupul închis „Mamprenoare România”, unde se pun la care proiectele comunităţii. Fiecare mămică se prezintă grupului, apoi se înscrie pentru promovare gratuită pe pagina de Facebook a comunităţii, îşi trimite un profil – fotografie, descriere, date de contact – pentru website-ul comunităţii unde sunt promovate gratuit sau pot să îşi pună produsele pe website contra unui abonament modic, în cazul în care nu au website propriu. Membrele comunităţii participă la şedinţe lunare în care schimbă idei în ceea ce priveşte afacerile lor sau organizează diverse evenimente ale comunităţii – ateliere în cadrul festivalurilor locale, târguri, activităţi caritabile etc. Membrele comunităţii au la dispoziţie instrumente de promovare atât online, cat şi offline şi în mass media. Un exemplu este revista „Mamprenoare”, care este o revistă glossy scrisă în totalitate şi redactată de mamprenoare. Sunt 50-55 de mame care scriu articole în fiecare număr şi fiecare dintre ele îşi plăteşte printul. Astfel, înlocuim flyerele care costă destul de mult şi ajung de obicei la gunoi, cu o revistă în care mamele scriu articole educaţionale, poveşti de viaţă şi astfel atrag atenţia clienţilor într-un mod elegant.

Rep.: Sunteţi de puţin timp managerul pe Târgu-Mures al comunităţii Mamprenoare. Ce obiective v-aţi propus pentru perioada viitoare?

M.G.: Îmi doresc să pun Târgu-Mureşul pe harta antreprenoriatului feminin românesc, să strângem o comunitate frumoasă de femei creative care nu numai că au curajul să viseze, dar au şi curajul să îşi împlinească visurile. Aş vrea ca acest prim eveniment din 5 iulie, care va fi susţinut de Ana Macovei, Community Manager Cluj Napoca, să adune un nucleu de mame dornice să colaboreze între ele şi cu mămicile din restul ţării. În august va veni în Târgu-Mureş şi fondatoarea comunităţii, aşa că vrem să fim deja până atunci un nucleu împreună cu care se poate construi.

Rep.: Vă rog să vă prezentaţi, în câteva cuvinte, astfel încât cititorii să ştie mai multe despre dumneavoastră.

N.G.: Sunt mămica, profesor de franceză și engleză și traducător. Sunt pasionată de scris, sănătate holistică, parenting și bucătăria vegană și raw-vegană. Împreuna cu comunitatea Mamprenoare aş vrea să îmi monetizez şi eu pasiunile.

Rep.: Să revenim, vă rog, la evenimentul din 5 iunie, de la Târgu-Mureş…

M.G.: În 5 iulie, de la ora 18.00, are loc la Târgu-Mureş, la Nivo Resto-Lounge, primul workshop „Şi mămică, şi antreprenor de succes”. Workshopul este poarta de intrare în comunitatea Mamprenoare, la el au participat deja peste 500 de femei din Cluj Napoca, Bucureşti, Ploieşti, Alba Iulia, Sibiu, Iaşi, Timişoara, Oradea, Baia Mare şi Târgovişte. Mămicile care au participat la acest workshop au spus că a fost fitilul de care aveau nevoie ca să se lanseze în antreprenoriat sau că le-a schimbat complet perspectiva asupra antreprenoriatului. Workshopul va fi susţinut de către Ana Macovei, Community Manager în Cluj Napoca, iar Alina Bota, fondatoarea comunităţii, va avea o intervenţie online din Belgia şi va vorbi despre branding. Le invit pe toate mămicile din Târgu-Mureş care se gândesc la o afacere sau au o mică afacere handmade de exemplu şi care încă nu funcţionează, să vină alături de noi. Detalii despre comunitate, workshopurile şi evenimentele noastre le găsiţi pe pagina web www.mamprenoare.eu.

A consemnat Alex TOTH