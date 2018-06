Noi reglementări legislative pentru încurajarea adopțiilor

Share



Prezentarea activităților din ultimii doi ani și a rezultatelor pozitive obținute în domeniul adopției, de către Serviciul Adopții-Postadopții din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, au fost redate în cadrul unei conferințe de presă de marți, 19 iunie, ce a avut loc la sediul instituției.

1700 de copii abandonați în județul Mureș care așteaptă să fie adoptați

Prezentarea situației copiilor adoptabili din județul Mureș și a celor care sunt în curs de aprobare pentru a putea fi adoptați a fost făcută de către directorul general adjunct al DGASPC Mureș, Deak Elida Maria:

“În sistemul pentru protecția copiilor avem în momentul de față un total de 1700 de de copii de diferite categorii de vârstă. Aceștia pot rămâne în sistem până la 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ de zi sau în vederea inserției lor profesionale, respectiv pentru identificarea și menținerea unui loc de muncă. Dintre cele 5 categorii (A. după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului, în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive neimputabile părinţilor, precum şi rudele până la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi găsite, nu realizează niciun demers pentru reintegrarea sau integrarea copilului în familie; B. după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti ai copilului şi rudele până la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi găsite, nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului în familie; C. instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea nu au putut fi găsite; D. după instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului până la gradul al patrulea care au putut fi găsite declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului şi în termen de 30 de zile nu au revenit asupra declaraţiei. Direcţia are obligaţia înregistrării acestor declaraţii, precum şi a celor prin care părinţii şi rudele până la gradul al patrulea revin asupra declaraţiilor iniţiale; E. copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia ) de copii care pot deveni adoptabili, cei mai mulți dintre aceștia sunt în situația articolului C, iar pe locul al doilea sunt cei de la articolul A”.

Mulți bebeluși abandonați au nevoie de părinți adoptivi

Potrivit datelor pe care le are Deak Elida Maria legat de situația persoanelor care au solicitat aprobări în vederea adopțiilor, DGASPC Mureș are dosarele aprobate pentru 18 familii care așteaptă să fie potrivite cu un copil și a unor 6 familii care așteaptă să primească atestatul conform căruia se poate face adopția. Cel mai mic copil care este adoptabil în sistemul de protecția copilului are vârsta de 9 luni, iar cel mai mare copil adoptabil are 13 ani.

Unul dintre aspectele pozitive care vizează modificarea legislației actuale este legat de “profilul copilului greu adoptabil” (copii cu vârste mai mari, cu diferite probleme de sănătate sau sunt mai mulți frați):

“Atunci când un copil este adoptabil, înregistrat în baza națională de adopție, el intră în potrivire cu familii din toată țara. Însă, dacă în 9 luni nu a fost potrivit cu nici o familie din punct de vedere al criteriilor de compatibilitate teoretică și practică, acesta intră în “profilul greu adoptabil”, un sistem electronic închis în care noi înregistrăm mai multe date personale ale copilului, astfel că posibilii părinți pot vedea acolo filmulețe, poze și descrieri ale micuților.

Un alt lucru pozitiv ce ne dă încredere este că dintre familiile care așteaptă să adopte, avem câteva care au venit să adopte deja al doilea copil. Rugăm familiile care se gândesc să adopte să vină la noi pentru mai multe informații”, precizează directorul instituției.

Mesaj pentru familiile sau persoanele care își doresc să adopte un copil

124 de copii pot fi adoptați în acest an și se lucrează la dosarele a 66 de copii pentru a putea deveni adoptabili, deci sunt peste 180 de copii care vor putea fi adoptați în acest an: “Cel mai mare număr de copii adoptabili din județul nostru a fost de 154, deci ne-am depășit așteptările. Truda colegilor mei presupune identificarea părinților, a rudelor până la gradul 4, anchetă socială în teren, discutarea cu fiecare în parte, consilierea lor etc. De multe ori avem de făcut corespondențe cu alte județe deoarece mulți dintre părinții naturali nu locuiesc aici”, punctează Deak Elida Maria.

Care e procedura pentru ca un copil abandonat să devină adoptabil și ce modificări sunt propuse?

Potrivit directorului general adjunct al DGASPC Mureș, se realizează identificarea rudelor până la gradul IV din partea ambilor părinți, iar în momentul în care se face genograma copilului, deja s-a discutat cu rudele de aceste grade și toate au refuzat să ia minorul în grijă. Conform legislației în vigoare, abia apoi copilul poate deveni adoptabil: “Noul proiect de lege pe care l-am primit de la Minister se referă la eliminarea acestui aspect, doar părinții vor fi cei care decid dacă își doresc sau nu copilul. Sperăm să se aprobe, ne-ar ușura demersurile pentru ajutorul copiilor. Oricum, rudele până la gradul IV au întâietate pentru adopție, dar nu va mai fi necesar să îi căutăm noi pe fiecare în parte și să îi consiliem. De asemenea, se dorește acordarea unui sprijin financiar mai consistent pentru familiile care adoptă un copil cu handicap, indiferent de gradul de severitate al acestuia. Se dorește acordarea unei indemnizații de 900 de lei pentru fiecare copil care a fost adoptat, are până la 7 ani și suferă de un handicap grav sau accentuat, dar și pentru familiile care adoptă trei frați deodată”.

O analiză a datelor statistice, dar și noutățile legislative în acest domeniu au fost oferite de purtătorul de cuvânt al DGASPC Mureș, Doru Constantin:

“Începând cu anul 2012, odată cu accelerarea reformei în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, legislaţia din domeniul adopţiilor a suferit mai multe modificări succesive, care au avut ca scop îmbunătăţirea serviciilor în domeniu şi reducerea perioadei unor etape din procesul de adopţie, ultima modificare datând din anul 2016.

Modificări importante pentru copii:

Sentinţele civile de deschiderea procedurii de adopţie pentru copii –

să fie valabile până la împlinirea varstei de 14 ani;

În Judetul Mureş, din august 2016 până în prezent, au fost adoptaţi un număr de 12 copii, proveniţi din sistemul de protecţie din profilul copiilor greu adoptabili care au fost adoptaţi de către familii adoptive din alte judeţe.

În ceea ce priveşte persoanele/ familiile adoptatoare:

Termenul de evaluare s-a redus la 90 de zile de la 120 de zile; Atestatul este valabil pentru o perioadă de 2 ani de la eliberare,

anterior fiind de 1 an;

Persoana are dreptul la un număr de maxim 40 ore libere/an, acordate de angajator, în vederea evaluării ca familie aptă să adopte/realizarea potrivirii practice cu un copil; Persoana/familia adoptatoare beneficiază de un concediu de

acomodare de maxim 1 an de zile, indiferent de vârsta copilului şi indemnizaţie lunară în cuantum de 1.700 lei, acordată de Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş.

În primul semestru al anului 2018, au fost informate un număr de 22 persoane/ familii, care au solicitat informaţii privind procedura adopţiei la sediul DGASPC Mureş.

De la începutul anului şi până în prezent un număr de 21 de copii, clinic sănătoși, cu vârste curpinse între 9 luni și 17 ani au ajuns în familii adoptatoare. Încă alţi 5 copii se află în proces de potrivire practică cu familii adoptive.

În perioada raportată au fost primite de la celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. Mures, un număr de 66 de dosare cu propunerea de deschiderea procedurii de adoptie, pentru care s-a sesizat Tribunalul Mureş sau urmează să fie, în scopul deschiderii procedurii de adopţie.

În prezent, avem 124 de copii, dintre care 98 sunt clinic sănătoși, 15 sunt încadrați în grad de handicap, iar 11 au o boală cronică, care au deschisă procedura de adopţie şi pentru care se fac demersuri de identificare a unei persoane /familii adoptive”.

Evoluția întregului sistem în ceea ce privește adopțiile, modificarea legislației, astfel încât să vină atât în ajutorul copiilor, cât și a familiilor reprezintă un mesaj de încurajare pentru acele familii care încă nu s-au adresat la DGASPC Mureș și sunt invitați de către membrii instituției să ia inițiativă în vederea unei posibile adopții.

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ADOPŢIE

În conformitate cu prevederile Legii 273/2004, repubilicată şi actualizată la data de 12.08.2016

copie dupa buletinul/cartea de identitate, permisul de şedere pe termen lung sau după caz, cartea de rezidenţă permanentă; declaraţie autentică, notarială pe proprie răspundere, cu privire la locuirea efectivă şi continuă pe teritoriul României în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absenţe temporare care cumulat depăşesc 3 luni; copie legalizată dupa certificatul de naştere; copie legalizată dupa certificatul de căsătorie/hotărâre de divorţ, daca este cazul; copie dupa titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă a locuinţei; certificatul de cazier judiciar; adeverinţe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului /solicitanţilor; certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate şi eventualele boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice; declaraţia soţului care nu se asociază la cererea de adopţie cu indicarea expresă a motivelor neasocierii; declaraţie autentică, notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanţii nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi referitor la faptul că nu au copil/copii în sistemul de protecţie specială; certificatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuieşte solicitantul; certificat/adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate a celorlalte persoane cu care locuieşte solicitantul, cu menţionarea eventualelor boli cronice, însoţită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Declaraţie scrisa privind motivaţia de a adopta şi aşteptările persoanei/familiei în legătură cu vârsta, sexul şi situaţia psihosociomedicală a copilului pe care doresc să-l adopte;

Un dosar cu şină poză recentă a familie

Denisa CHEBUȚIU