Expoziția „Bronx” ajunge la București!

Expoziția „Bronx” este o instalație (multimedia) realizat de jurnalista Diana Gherendi care şi-a propus să documenteze istoria personală a unui grup de tineri din oraşul transilvănean Târgu-Mureş, în perioada anilor ’80, cea mai neagră etapă a regimului comunist din România.

Pornind de la ideea de a cerceta şi valorifica memoria unor tineri ai generaţiei ’80, prin aducerea la lumină a unor fragmente de istorie recentă, expoziţia se bazează pe relatările lor, pe obiecte personale, de la piese vestimentare din acei ani, casete, postere până la fotografii și scrisori sau desene.

„Bronx” este un puzzle de fotografii, fragmente de scrisori, desene, texte, versuri /rock ale acelor ani, care încearcă să surprindă, cât mai autentic, spiritul și atmosfera unui grup de adolescenți români și maghiari care, din dorința de a-și crea o altă lume, cu alte sunete, culori și idealuri, și-au clădit o prietenie bazată nu pe criterii etnice, ci muzicale, prin această rock resistance sau rezistență prin contracultură, sfidînd cumva inconștient, copilăresc, orașul de beton, proaspăt construit.

Anii ’80 au fost cei mai grei ani de comunism. Raţionalizarea impusă de dictatură devenise excesivă, frigul, foamea, întunericul, privarea de informaţie, propaganda, controlul total asupra societăţii, creşterea numărului de dosare la Securitate, cenzura aspră asupra tuturor formelor de exprimare prin artă, film, muzică, programe TV au transformat România într-un spațiu concentraţionar. S-a vorbit mult despre rezistența prin cultură în anii comunismului, însă felul golănesc, complet în răspăr, în care își trăiau adolescența „bronxiștii” este un posibil gest de rezistență prin contracultură, chiar dacă nu este asumat astfel.

Ei se sustrag într-un fel, prin muzică și prin adoptarea unei estetici do it yourself, radical opusă curentului oficial, cultivat la școală sau chiar acasă, prin mici gesturi de bravură juvenilă, ce sunt deopotrivă golănești și fragile, poetice și „politice” în același timp.

După o prezentare întâmpinată cu entuziasm la Sala Parking a Teatrului Național Târgu-Mureş la finele anului 2016, expoziția va ajunge acum și la București. Vernisajul va avea loc vineri, 22 iunie, ora 19:00, la Institutul Maghiar din București (Str. Gina Patrichi nr. 8).

