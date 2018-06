Oaspeți din Cigánd, Ungaria, la Zilele Comunei Aluniș

Share



Primăria și Consiliul Local al comunei Aluniș organizează în perioada 23-24 iunie o nouă ediție a evenimentului „Zilele Alunișene”. Oaspeții sărbătorii vor fi cei din orașul Cigánd, Ungaria, localitate înfrățită cu comuna Aluniș.

„În anul 1991, o cumună din Ungaria pe nume Cigánd și-a exprimat dorința de a colabora cu comuna Aluniș , în special pe partea culturală. Am acceptat cu mare plăcere această propunere, astfel că prima invitație a venit din partea lor, de a fi prezenți la Zilele comunei Cigánd, unde am participat cu ansamblu de dansuri populare. Așa a început această colaborare dintre cele două localități, anul următor i-am invitat noi pe cei din Cigánd să ne viziteze, și așa relațiile s-au dezvoltat. De atunci, într-un an suntem noi oaspeții lor, iar anul următor vin ei în vizită la Aluniș. Oficial, actul de înfrățire dintre cele două localități a fost semnat în anul 2006, relație care nu se rezumă doar la activități culturale ci și la aspecte administrative, economice și chiar sportiv. Delegația din Cigánd care ne va vizita cu ocazia Zilelor Alunișene va fi formată din 67 de persoane în frunte cu primarul Oláh Krisztián și viceprimarul Ablonczy Dániel, însoțiți de consilieri și ansamblul de dansuri populare. Majoritatea dintre aceștia au deja o relație de prietenie cu familiile din Aluniș, alături de câțiva dansatori mai tineri care vor fi pentru prima dată în vizită la noi”, ne-a declarat Nagy Jozsef, directorul Căminului Cultural din Aluniș.

Defilarea căruțelor deschide sărbătoarea comunei Aluniș

Sărbătoarea comunei Aluniș va debutat sâmbătă, 24 iunie,ora 9:30 cu o defilare de căruțe și cai, după care oaspeții din Ungaria vor fi primiți de gazdele din Aluniș, în frunte cu primarul Kristóf Lóránt. Programul primei zile mai cuprinde competițíi sportive, distractive, concursuri pentru copii pe terenul de fotbal din Aluniș. Seara, vor concerta Szabadi Nora și Ördög Miklós Levente, trupa Insect și solista Carmen Trandafir.

Premierea celor mai buni elevi

Ziua de dumică va cuprinde un program artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Palko Attila” din Aluniș programat în jurul oreo 14:30, urmat de premierea elevilor care au terminat pe podium la concursurile județene și naționale. Începând cu ora 15:15 vor urca pe scenă formațiile de dansuri populare din Aluniș, Lunca Mureșului, Deda, Periș, Voivodeni, Pănet, Glodeni, Gornești, formațiile Biborka, Csillagfeny și Öregfenyők din Târgu-Mureș și soliștii vocali ai Liceului de Artă din Târgu-Mureș.

Programul serii mai cuprinde recitalurile susținute de trupa Hora, Royal Team, Mohácsi Brigitta și formația Titan din Reghin. Sărbătoarea Comunei Aluniș se va termina cu tradiționalul foc de artificii programat în jurul orei 23:00.