Foto: Cei mai merituoși elevi premiați la „Zilele Alunișene”

Primăria și Consiliul Local al comunei Aluniș a organizat în perioada 23-24 iunie o nouă ediție a evenimentului „Zilele Alunișene”. Oaspeții sărbătorii au fost cei din orașul Cigánd, Ungaria, localitate înfrățită cu comuna Aluniș, prezenți cu o delegație formată din 60 de persoane în frunte cu primarul Oláh Krisztián. „Ca la fiecare vizită la Aluniș venin în jur de 50-60 de persoane. În acest an am fost prezenți cu două grupuri de dansuri, cei mici și grupa mai mare care au prezentat publicului din Aluniș tradițiile și obiceiurile specifice din Cigánd”, ne-a declarat primarul Oláh Krisztián primarul orașului Cigánd, Ungaria.

Parada căruțelor

Sărbătoarea comunei Aluniș a debutat sâmbătă, 24 iunie cu deja tradiționala paradă a căruțelor prin cele trei sate aparținătoare comunei, după care oaspeții din Ungaria au fost primiți de gazdele din Aluniș, în frunte cu primarul Kristóf Lóránt. Programul primei zile a mai mai cuprins competițíi sportive, distractive, concursuri pentru copii pe terenul de fotbal din Aluniș, seara fiind dedicată muzicii grație concertelor susținute de Szabadi Nora și Ördög Miklós Levente, trupa Insect și solista Carmen Trandafir.

Premierea celor mai buni elevi

Programul zilei de duminică a fost deschis de premierea celor mai buni elevi din cadrul Școlii Gimnaziale „Palko Attila” din Aluniș, oficiată de primarul Kristóf Lóránt și Vajda Szabolcs Istvan, directorul Școlii Gimnaziale din Aluniș.

„În acest an am decis să schimbăm un pic desfășurătorul Zilelor Alunișene. Noi cei din cadrul Primăriei și Consiliului Local al comunei Aluniș am decis ca din acest an, în cadrul „Zilelor Alunișene” să premiem cei mai buni elevi din cadrul Școlii Gimnaziale „Palko Attila” din Aluniș. Suntem mândri de acești minunați copii, la fel cum am fost și până acum dar din păcate am întârziat un pic cu această hotărâre de ai premia pe acești minunați elevi. Am hotărât în cursul săptămânii trecute să acordăm aceste burse, am rugat conducerea școlii să ne înainteze un tabel cu elevii care au obținut rezultate bune și foarte bune la învățătură, respectiv cei din clasele V-VIII care au obținut media peste 9.50. Avem astfel o hotărâre a Consiliului Local pentru acordarea acestor burse începând cu acest an. Copiii care au obținut rezultate foarte bune au fost poftiți să urce pe scenă, au primit câte o Diplomă de Merit, iar în cursul lunii august, mai exact pe data de 9 august vor intra și în posesia acestor burse de merit. Așa că cei mai buni elevi sunt așteptați în luna august la casierie să intre în posesia banilor”, a precizat Kristóf Lóránt, primarul comunei Aluniș.

Au primit aplauze la scenă deschisă elevii Flavius Moisin (Media 10) și Denisa Rostas (Media 9,75) – Clasa V-a A, diriginte Ana Panga, Simon Dorotya (Media 10), Kántor Gellért (Media 9,59) – Clasa V-a B, diriginte Incze Ladislau, Gagyi Norbert (Media 9,71), Ördög Klementina (Media 9,59), Simon Örs (Media 9,71), Demeter Tihamer (Media 9,62) – Clasa VI-a B, diriginte Damo Sarolta, Andreea Stan (Media 9,76)-Clasa VII-a A, diriginte Emilian Savu, Varga Magdolna (Media 9,94), ), Ördög Antonia (Media 9,91), Dali Brigita (media 9,86), Dali Renata (Media 9,80) – Clasa VII-a B, diriginte Vita Joszej Jolt, Raita Leor (Media 9,78), Cristina Andra Rupa (Media 9,86) – Clasa VIII-a A, diriginte Mihaela Petra, Demeter Norbert (Media 9,66), Kristof Lorant (Media 9,83), Ördög Amanda-Edina (Media 9,77) – Clasa VIII-a B, diriginte Incze Judit.

Maratonul dansului popular

A urmat programul artistic susținut de elevii Școlii Gimnaziale „Palko Attila” din Aluniș, moment care a prefațat maratonul dansului popular , protagoniști fiind formațiile de dansuri populare din Aluniș, Lunca Mureșului, Deda, Periș, Voivodeni, Pănet, Glodeni, Gornești, formațiile Biborka, Csillagfeny și Öregfenyők din Târgu-Mureș și soliștii Liceului de Artă din Târgu-Mureș.

Programul serii a mai cuprins recitalurile susținute de trupa Hora, Royal Team, Mohácsi Brigitta și formația Titan din Reghin. Sărbătoarea Comunei Aluniș a culminat cu tradiționalul foc de artificii programat în jurul orei 23:00.

Timp de două zile locuitorii comunei Aluniș s-au bucurat de un program pe cinste , de la concursuri, activități sportive până la nelipsitele concerte și momentele folclorice, special ales pentru a satisface pe toată lumea.