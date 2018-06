Foto, Video: Blasifest, tradiție respectată cu drag de comunitatea săsească din Batoș

Share



Unul din obiceiurile săsești care continuă să fie păstrat de inimoasa comunitate săsească din Batos este cel legat de serbarea „Blasi”,sau „Blasifest” cum mai este ea cunoscută, care coincide cu sărbătoarea Nașterea Sfântului Ioan Botezatorul , prăznuită de creștini pe 24 iunie. Ediția din acest an a fost organizată duminică. 24 iunie de către Forumul German din Batoș, în colaborare cu Primăria Batoș și Biserica Evanghelică Reghin, care a debutat cu slujba oficiată în Biserica Evanghelică de către preoții Johann Zey și Stelian Vasile Anca din Batoș.

„În dimineața zilei de 24 iunie fetele merg pe câmp și adună flori din care se fac cununi care apoi sunt duse la gazdele care urmează să fie sărbătorite. La români, în ziua de 24 iunie sunt Sânzienele iar la sași e Blasifest, tot o sărbătoare dedicată florilor. La sași se fac acele cununi dar mai mari decât cele de Sânziene, la români se fac strict din florile de Sânziene. Înainte, slujba din ziua de 24 iunie începea la ora 10, iar acum se ține după masa, să nu se suprapună cu alte evenimente, cum este hramul bisericii ortodoxe din Uila. Ca să ne putem împărții oficialitățile, am lăsat ca slujba de Blasi să se țină după masa”, ne-a povestit Rodica Uleșan, președintele Forumului German din Batoș.

Desemnarea Regelui

Un moment important în cadrul serbării Blasi îl constituie desemnarea Regelui, cel care va conduce alaiul prin sat pe acordurile Fanfarei. Pentru acest an, rege a fost desemnat Ungvári Arnold , clasa IV-a în cadrul Școlii Gimnaziale Batoș. „În cadrul slujbei, care se oficiază în prezent atât de părintele evanghelic cât și de cel ortodox, se ține un program artistic și ce este foarte important, se desemnează Regele. El se alege din elevii cei mai buni la învățătură. Condiția nu este doar să fie cel mai bun la învățătură, trebuie să aibă și alte calități, să fie activ în ce privește activitățile culturale sau sportive. O altă condiție esențială, el trebuie să învețe și să călărească, deoarece după ce este desemnat rege el vine urcat pe cal . Nu e așa de simplu să fi rege, trebuie să ai mai multe calități. După terminarea slujbei, Regele conduce alaiul pe acordurile Fanfarei, urmat de fetele cu cununile de flori , băieții cu steagurile, formațiile care sunt invitate, toți participanți la parada portului popular. În cadrul paradei, noi stabilim unde ne oprim, la cei care poartă numele de Ioan. Înainte, când Batoșul avea Fanfară, ea se oprea la fiecare casă unde era un Ioan, lucru care nu mai este posibil azi deoarece fanfarei i-ar trebui să stea la Batoș cel puțin o zi întreagă. Astfel, în fiecare an desemnăm o familie sau două unde ne oprim în timpul paradei, la familiile unde respectivii poartă numele de Ioan. Am ales în acest an o persoană de 70 de ani și una de 93 de ani”, afirmă Rodica Uleșan.

Ionel Câmpean, gazdă primitoare

Primul sărbătorit vizitat de către Rege și întreg alaiul de Blasifest a fost Ionel Câmpean, fostul director al Școlii Gimnaziale din Batoș, cel care în acest an serbeăză 70 de ani de viață.

„Vă mulțumesc tuturor că ați venit să-mi urați la mulți ani. Scuze dacă a mai rămas cineva neservit, să rămâneți pe loc deoarece avem de toate pentru toată lumea, scot și butoiul din beci dacă e nevoie.Vă doresc distracție plăcută în continuare de această frumoasă sărbătoare, iar dacă am greșit cu ceva faceți bine și iertați, și vorba nu ne-o purtați. Mulțumesc de asemenea domnilor părinți, evanghelic și ortodox pentru că sunt și de această dată alături de noi, la fel și celor care mi-ați trecut pragul. Pe unii vă cunosc, pe alții nu, dar cu toți să știți că ați fost la familia Ionel Câmpean. Deși nu avem în arborele nostru genealogic vreun sas, cu toate astea ne bucurăm că am primit azi, la această sărbătoare atât români, sași, maghiari și alte naționalități. Încă o dată mulțumiri la toată lumea”, a precizat Ionel Câmpean.

La mulți ani, sanitarului satului

A urmat vizita la cel de-al doilea sărbătorit, în persoana lui Ioan Câmpean, în vârstă de 93 de ani din comuna Batoș, extram de încântat de vizita făcută dar mai ales de acordurile Fanfarei poposită în ograda sa.

„Am lucrat la dispensarul Batoș vreme de 42 de ani iar de 30 de ani sunt pensionar. Vă doresc la toți cei care m-ați vizitat așa de frumos să ajungeți la vârsta mea de 93 de ani, multă sănătate și fercire să aveți, și tradiționalul la mulți ani !”, le-a urat celor prezenți lui Ioan Câmpean.

Printre cei care l-au felicitat pe distinsul sanitar a fost și primarul Dumitru Dinu Cotoi care i-a urat viață lungă și sănătoasă după care lumea s-a îndreptat spre Căminul Cultural din Batoș, locul final al serbării Blasi.

Spectacol artistic la Căminul Cultural

Au urcat pe scenă Ansamblul „Vatra Dorului”, formația de dansuri a Forumului German din Reghin, formația de dansuri populare din Batoș și soliști din cadrul Asociației Culturale „Flori de pe Mureș”, coordonator Marian Someșan.

Serbare interzisă în perioada comunistă

Serbarea „Blasi” rezistă astfel pe meleagurile Văii Luțului ținută în viață de mica dar inimoasa comunitate săsească de aici, serbare care în vremurile de dinainte de război semnifica închiderea anului școlar.

„În vremea în care învățământul aparținea de biserică, era o dată fixă, 24 iunie, zi în care se sărbătorea încheierea anului școlar. Asta se întâmpla înainte de cel de-al Doilea Război Mondial. După instalarea comunismului sărbătoarea Blasi a fost interzisă, datorită faptului că în centrul atenției era Regele. La noi la Batoș, această sărbătoare a fost reînviată după 1999”, a menționat Rodica Uleșan.