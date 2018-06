Marele premiu al Festivalului „Virginia Zeani”, botezat după Regele Mihai I

Share



Marele Premiu al concursului „L’Assoluta Virginia Zeani, the International Grand Prix of Romania”, care se derulează în cadrul Festivalului Internaţional „Virginia Zeani” de la Târgu-Mureş, se va numi „Regele Mihai I”, începând de anul viitor, după ce organizatorii au obţinut aprobarea Casei Regale, informează www.agerpres.ro.

„Am primit de la Palatul Elisabeta, de la Casa Regală a României, o scrisoare prin care ne anunţă faptul că, începând din acest an avem posibilitatea şi dreptul să folosim în concursul „L’Assoluta Virginia Zeani, the International Grand Prix of Romania” denumirea de „Regele Mihai I” pentru Marele Premiu. Pe noi ne onorează acest fapt şi considerăm că în acest fel am asociat, în mod definitiv, numele Festivalului Internaţional „Virginia Zeani” cu Casa Regală a României”, a declarat sâmbătă, 23 iunie, pentru Agerpres, directorul general al Festivalului Internaţional „Virginia Zeani”, Marian Jurgiu.

