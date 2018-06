Șeful ANZ: Reușită unică în zootehnia din România, la Târgu Mureș!

Share



S-a întâmplat săptămâna trecută la Târgu Mureș și este o reușită unică în România: “Până acum, nu a mai fost posibilă această metodă. Pentru prima oară, am reușit să congelăm material seminal de armăsar. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în țara noastră. Este o reușită unică”, anunță Lelior Iacob, directorul general al Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ).

Potrivit acestuia, săptămâna trecută, s-a reușit congelarea de material biologic de armăsar. Este o reușită unică în România, nu s-a mai întâmplat până acum lucrul acesta pentru că a fost o metodă care a creat greutăți. Materialul seminal de armăsar are o anumită specificitate față de cele de taur și de vier: “Criogenarea lui a creat probleme cu mulți ani în urmă. Prin metodele noastre și prin aparatura pe care o avem în momentul de față și cu sprijinul colegilor noștri, am reușit să punem la punct metoda. În laboratorul nostru de la Târgu Mureș, pe care-l avem în colaborare cu Regia Națională a Pădurilor, am reușit, săptămâna trecută, să congelăm și, bineînțeles, să decongelăm în condiții normale. Adică, după decongelare, spermatozoizii să fie viabili”, a mai anunțat șeful ANZ.

Lelior Iacob a spus că putem privi de la egal la egal restul Europei, chiar dacă noi am plecat cu un handicap, suntem puțin în urma celorlalte țări UE în ce privește zootehnia.

“Dar asta nu înseamnă că nu depunem toate eforturile să-i ajungem din urmă și poate reușim să-i și depășim (pe crescătorii de animale din alte țări n.r.) pentru că avem crescători pasionați, avem condiții de creștere. Nu știu cine din Europa mai are 4,6 milioane de hectare de pășuni. De asemenea, avem și genetică foarte bună în toate speciile de interes economic din România”, a adăugat Lelior Iacob.

Conform statisticilor efectuate de Institutul Național de Statistică (INS), numărul cailor din România a fost în continuă scădere, în 2015, erau înregistrați 600.000 de cai.

Sursa selectivă: Agro Info