Proiecte în valoare de 5 milioane euro pentru dezvoltarea comunei Petelea

Share



Printre comunele din județul Mureș care se poate mândri cu o bună absorbție a fondurilor europene se numără Petelea, valoarea investițiilor derulate prin fonduri europene este de 5 milioane euro, proiecte despre care ne-a vorbit Sorin Pompei Pădurean, primarul comunei Petelea.

Reporter: Cum se prezintă comuna Petelea în ce privește absorția de fonduri eorupene pentru proiectele de investiții ?

Sorin Pompei Pădurean: Pot spune deschis că stăm destul de bine, toate proiectele derulate sunt accesate doar pe fonduri europene, nu am mers pe altă formă de finanțare, și aici mă refer la cele guvernamentale. Primul proiect cu finanțare europeană aflat în derulare la nivelul comunei Petelea este un proiect în valoare de 2 milioane de euro, „Șansă pentru comunitatea marginalizată romă din Petelea” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) desășurat în parteneriat cu Primăria Petelea, Școala Gimnazială din Petelea și o societate din Bistrița, fiecărui revenindu-i un domeniu de activitate.

Proiectul a început să-și facă efectul începând cu data de 1 decembrie 2017. Suntem în faza în care efectuăm cursuri de calificare pentru cetățenii din comună. Au fost până în prezent realizate un număr de patru cursuri de calificare în diferite meserii, zidar, lucrător în comerț, șlefuitor metale. Urmează până la sfârșitul anului alte patru cursuri. Beneficiari ai acestor cursuri sunt în jur de 126 de persoane din comuna Petelea. În cadrul acestui proiect mai avem 14 persoane din Petelea care vor începe o afacere, și care vor beneficia de suma de 25.000 de euro. Avem o solicitare foarte mare pentru aceste 14 oportunități de afaceri, vom fi nevoiți să facem o selecție. Sunt tineri care doresc să-și facă diverse mici afaceri. Perioada de grație este de un an de zile, apoi firma urmând să funcționeze cu minim de doi angajați.

Partea ce revine primăriei în cadrul acestui proiect este de a reabilita un număr de 44 de case, respectiv montare acoperiș, ușă, geam termopan, construcția a două baterii voltaice în vederea producerii curentului electric și două module de spălat, unul pentru haine, compus din patru mașini de spălat și un uscător și unul pentru igiena umană. De asemenea, mai avem un dispensar cu trei săli pentru reabilitare care vor fi modernizate.

Rep.: Cum rezolvați problema apei și canalizării la nivelul comunei Petelea?

Sorin Pompei Pădurean: Un alt proiect derulat pe fonduri europene are în vedere extinderea rețelei de apă și canal în localitățile Petelea și Habic. Este vorba de introducerea apei și a canalizării în localitatea Habic, și parțal pe străzile din Petelea unde nu s-a putut rezolva această problemă. Practic vom acoperi întreaga localitate Habic și restul zonelor din Petelea care nu au apă și canalizare. Valoarea acestui proiect este de 1,5 milioane de euro. În momentul de față ne aflăm în faza de semnare contractului de execuție cu firma câștigătoare, după care vom începe lucrările . Perioada de implementare a acestui proiect este de trei ani de zile. Am putea începe lucrprile în jurul datei de 1 iulie.

Rep.: După apă, canal, urmează asfaltul…

Sorin Pompei Pădurean: Mai avem un proiect derulat tot pe fonduri europene, modernizare infrastructură rutieră de interes local , respectiv asfaltarea a 7 kilometri de drum, 5 kilometri în localitatea Petelea și 2 kilometri în Habic. Valoarea proiectului este de 1 milion de euro. Suntem în faza în care vom afla numele firmei care va întocmi proiectul tehnic, urmând ca în iarnă să facem și licitația pentru execuția lucrării.

Pe lângă cele trei proiecte se mai adaugă încă unul , tot un proiect câștigat, de asemenea pe fonduri europene, prin Grupul de Acțiune Locală „Prietenia Mureș-Harghita”și anume „Amenajare și dotare parc” în comuna Petelea. Proiectul are o valoare mai mică decât la restul proiectelor, 44.000 de euro. Tot un proiect este cel legat de reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural din localitatea Petelea depus tot pe fonduri europene în valoare de 624.000 de euro. La acest proiect încă nu am primit niciun răspuns, fiind momentan în faza de selecție.

În total, valoarea proiectelor cu finanțare europeană la nivelul comunei Petelea este de 5 milioane de euro, dacă vom câștiga și proiectul cu reabilitarea Căminului Cultural, bani care vor fi folosiți în beneficiul comunei noastre.

Rep.: E mai ușor de accesat fonduri europene decât cele guvernamentale?

Sorin Pompei Pădurean: Pentru fondurile guvernamentale o grămadă de lume au depus proiecte , sunt mai greu de accesați. Chiar în acest an am avut canalizarea veche unde am fost obligați să plătim constructorul , proiect care era prin Ministerul Dezvoltării. Am plătit 3,7 miliarde iar de la București ni s-a spus că din lipsă de bani nu ne-au putut vira bani. Așa rămânem cu plata efectuată de către noi, iar de la Ministerul Dezvoltării nu mai vedem niciun ban.

Cu acești bani am blocat un pic bugetul local, am fi putut realiza alte obiective, crezând că îi vom putea recupera în vară. Din această cauză am rămas un pic cam descoperiți în ce privește bugetul de investiții la primăria Petelea. Am avut în plan să cumpărăm școala din Petelea plus un complex, fapt pentru care investițiile au fost blocate. Nu mai am vreo speranță că voi primii banii de la Ministerul Dezvoltării fapt pentru care am ales varianta proiectelor cu fonduri europene, pe care sperăm să le ducem cu bine la îndeplinire.

Rep.: Au fost greutăți în ce privește derularea acestor proiecte ?

Sorin Pompei Pădurean: Procedurile sunt extrem de anevoioase. De exemplu, până acum în luna iunie am stat să aflăm care este câștigătorul licitație. Au fost șapte firme, și fiecare a cerut câte 10-15 zile lămuriri la diferite aspecte în proiect, până li s-a dat un răspuns astfel s-a ajuns la o perioadă de 6-7 luni de zile ca să faci o licitație pe SEAP. Proiectul cu extinderea rețelei de apă și canal a fost depus în anul 2015, și abia în anul 2018, luna iulie, vom avem începerea lucrărilor. Durează trei ani de zile să te apuci să construiești.

Rep.: Cum le explicați oamenilor aceste probleme legate de durata mare de rezolvare a unui proiect ?

Sorin Pompei Pădurean: Oamenii mai vin și întreabă, le spun că faza de achiziție este mult mai complicată decât înainte când o dădeai prin încredințare, cu ofertă deschisă, prin strigare sau prin diferite alte forme de a da o lucrare. Acum trebuiesc urmați anumiți pași, în special la proiectele cu finanțare europeană care sunt foarte gingașe, Chiar în momentul de față avem supervizori pentru proiectul cu romii, a treia sau a patra întâlnire din acest an, suntem verificați de la București de două persoane în ce privește lucrările efectuate.

Rep.: După finalizarea acestor proiecte, ce mai rămâne de făcut la nivelul comunei Petelea ?

Sorin Pompei Pădurean: Noi suntem la faza de achiziție a școlii din localitatea Petelea și a unui complex unde dorim să facem o grădiniță. Dorim în acest sens să depunem un proiect pentru reabilitare grădiniță și apoi un proiect pentru reabilitare școală, în condițiile în care numărul copiilor din localitatea Petelea este de 435, grădiniță plus clasele I-VIII. La noi numărul copiilor este în creșetere, doar în acest an față de anul trecut avem cu 25 de copii în plus. Avem nevoie de școală, avem nevoie de grădiniță, plus că mai dorim să facem și un teren sintetic pentru tinerii din comună.

Tot ca planuri de viitor, prin GAL dorim să depunem un proiect în această vară pentru dotarea unui centru cu mobilier, calculatoare, destinat persoanelor mai în vârstă, pentru ai scoate un pic din mediul lor la o socializare și la momente de relaxare.

Rep.: Ce se mai aude de drumul care traversează localitatea Petelea ?

Sorin Pompei Pădurean: Cel mai mare impediment la nivelul localității Petelea este cel legat de drumul din centrul localității de reședință, DN 15, lăsat în paragină de cei de la CNADR. Chiar dacă avem acordul lor de a trece acest drum în proprietatea comunei, să devină drum comunal, Ministerul Transporturilor trebuia să vină cu o hotărâre de Guvern prin care să ni-l ofere nouă, dar Ministerul Finanțelor nu le-a dat voie din cauză că nu e întăbulat pe ei.

Problema am întâmpinat-o în cursul anului fapt pentru care, în acest an, am contactat un avocat din București prin care încercăm să primim în administrare acest drum pe o perioadă de 5 ani să putem investi în acest drum. Având în vedere că avem 7 kilometrii de asfaltări în comună, noi nu putem reabilita drumul din centru localității Petelea, nefiind al nostru, starea lui fiind una foarte degradată. În caz că vom rezolva problema cu drumul, să intre în posesia noastră, vom găsi soluții pentru găsirea de bani pentru reabilitare, pe fonduri proprii, pe fonduri europene. Aș face cei câțiva kilometri chiar și cu ajutorul unui credit bancar, numai să-l văd o dată reparat și pus la punct. Sperăm ca în acest an să rezolvăm situația juridică a drumului iar anul viitor să putem trece la reabilitarea lui.