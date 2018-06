AWAKE prezintă New Funky Royals

AWAKE introduce New Funky Royals, tema ediției din acest an a primului festival boutique din România, care se va desfășura în weekendul 17-19 august în Gornești, Târgu-Mureș.

Cine sunt New Funky Royals? Noua aristocrație, rebelii bine-crescuți, tinerii cu sete de cunoaștere și curiozitate pentru lumea din jur, fani ai muzicii bune și ai artei contemporane în aer liber. Sunt publicul AWAKE. Pentru ei, timp de trei zile și trei nopți, Domeniul Teleki se va transforma într-o curte regală, cu decor, activități, personaje, sporturi, băuturi și delicatese de inspirație nobiliară, reinterpretate într-o manieră modernă, se anunță în cadrul unui comunicat emis de către organizatorii AWAKE.

AWAKE așteaptă prinți și prințese, conți și contese, paharnici și bufoni, pe care îi invită să-și imagineze outfit-uri de inspirație regală cu o amprentă contemporană. Converși și crinolină, coroane DYI, gulere dantelate și animal print, toate combinațiile sunt binevenite la festival, unde costumele cele mai funky vor fi premiate.

Tema acestui an împrumută din farmecul locului de desfășurare a festivalului, Domeniul Teleki, cu al său parc dendrologic cu arbori seculari și poiene încântătoare ce înconjoară castelul, un monument arhitectural de secol al XVIII-lea, considerat „cel mai frumos castel din Ardeal”.

„A doua noastră întâlnire cu publicul AWAKE trebuia să fie o evoluție față de anul trecut. Experiențele noi și surprinzătoare sunt mereu parte din ADN-ul Emagic. Tema din acest an este unul din elementele noi aduse în ecuația festivalului, cu ajutorul căreia sperăm sa recreăm alchimia perfectă sfârșitului de vară. În alegerea ei ne-am inspirat din popular culture și trendurile actuale definite de noile generații, pe care le-am tradus în experiențe pe tot parcursul celor 3 zile de festival”, a povestit Laura Coroianu, directorul festivalului.

New Funky Royals se va regăsi în majoritatea activităților pe care AWAKE le propune noilor aristocrați. Vineri, prima zi de festival, va fi dedicată sporturilor regale: oina, pétanque, badminton; sâmbătă va fi ziua modei, în care aleile domeniului se vor transforma în podiumuri, iar duminică participanții vor avea parte de un picnic regal grandios, la umbra arborilor seculari. New Funky Royals va fi sursă de inspirație și pentru subiecte abordate în cadrul platformei sociale Feed Your Mind unde, alături de invitați speciali, vom deschide conversația despre relevanța monarhiei în societatea actuală.

AWAKE promite și multă muzică bună, cu artiști internaționali și locali: Wilkinson LIVE, Morcheeba, Milky Chance, The Subways, Fink, Ivan & The Parazol, Subcarpați cu invitați speciali Hanu’ cu Bragă, Mihail, Șatra B.E.N.Z., DJ Shiver, DJ Sauce, DJ Antenna și Detour.

În plus, participanții se vor imersa și în universul ARTDOOR, singura expoziție de artă contemporană în aer liber, cu instalații de mari dimensiuni. Multe alte experiențe inedite vor completa universul AWAKE în august: Forest Library – biblioteca din pădure, ideală pentru un moment de relaxare alături de o carte bună Serenity Meadow – zona de „wellbeing” dedicată cursurilor de yoga și pillates sau Cinema Under The Bridge – cinematograful în aer liber unde se vor proiecta titluri atent selecționate pentru publicul AWAKE.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.awakefestival.ro și www.facebook.com/AwakeFestival.Ro.

Abonamentele se pot achiziționa online, pe eventim.ro, din magazinele partenere Eventim și din locațiile partenere din Târgu-Mureș: The Office – Clubul Presei, J’ai Bistrot și The Backstage.

AWAKE este un festival boutique creat și organizat de Emagic România.

(A.V.)