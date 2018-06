Mircea Rusu Band, achitat de Tribunal, condamnat de Curtea de Apel. Un an şi patru luni de închisoare pentru abuz în serviciu contra intereselor publice!

Share



Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie din cadrul Curţii de Apel Târgu-Mureş a admis miercuri, 20 iunie, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş împotriva sentinţei penale nr. 179 din 3 iulie 2015, pronunţată de Tribunalul Mureş într-un dosar în care Mircea Rus, fost primar al comunei Band, artist cunoscut datorită proiectului muzical intitulat Mircea Rusu Band, era acuzat de abuz în serviciu contra intereselor publice.

Condamnare cu suspendare, sentinţa definitivă

Potrivit portalului instanţelor de judecată, www.portal.just.ro, Curtea de Apel Târgu-Mureş a desfiinţat parţial hotărârea atacată, a respins toate cererile de schimbare ale încadrărilor juridice ale faptelor propuse/formulate în faţa instanţei de apel şi l-a condamnat pe fostul primar al comunei Band, Mircea Rus, la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.

„În condiţiile şi pe durata prevăzută de articolul 71 alineatul 1 şi 2 din Codul penal din 1969, cu referire la articolul 5 alineatul 1 din noul Cod penal şi articolul 12 alineatul 1 din Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod penal, interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de articolul 64 alineatul 1 litera a teza a II-a şi b din Codul penal din 1969, adică a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, precum şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. În baza articolului 88 din Codul penal din 1969, raportat la articolul 404 alineatul 4 litera a Cod procedură penală, deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii pe 24 h, din data de 13 februarie 2012. În baza articolului 86/1 alineatul 2 din Codul penal din 1969, cu aplicarea articolului 5 alineatul 1 din noul Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe durata termenului de încercare prevăzut de art. 86/2 din Codul penal din 1969 şi anume acela de 3 ani şi 4 luni, termen care se compune din durata pedepsei aplicate, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, stabilit de instanţă”, se arată în sentinţa definitivă, făcută publică pe pagina web www.portal.just.ro.

Totodată, judecătorii au decis ca Mircea Rus să se supună unor măsuri de supraveghere, respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mureş, la datele stabilite de această instituţie, să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte opt zile, precum şi întoarcerea, să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă şi să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

Proces început în 2012

În luna mai 2012, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş au dispus, prin rechizitoriu, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a următoarelor persoane: Mircea Rus – pentru săvârşirea a 13 infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, Adrian Valeriu Rus – pentru săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, Rupi Gabor – pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală şi a unei infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi Matei Gabor – pentru săvârşirea unei infracţiuni evaziune fiscală.

Potrivit www.agerpres.ro, Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş comunica la acea dată că Mircea Rus, în calitate de primar al comunei Band, şi Adrian Valeriu Rus, în calitate de angajat al Primăriei comunei Band în funcţia de referent achiziţii publice „şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, cauzând prin aceasta prejudicii instituţiei publice, totodată obţinând pentru sine şi pentru altul avantaje patrimoniale”.

Parchetul susţinea că Rupi Gabor, în calitate de administrator ar SC Vultur Construct SRL, a omis evidenţierea în contabilitatea societăţii a două facturi emise către Primăria comunei Band, în valoare totală de 254.869 lei, în scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi, totodată, a evidenţiat în contabilitatea aceleaşi societăţi, în realizarea aceluiaşi scop, 98 de facturi care nu aveau la bază operaţiuni reale, în valoare totală de 150.754 lei, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 156.383 lei.

În privinţa lui Matei Gabor, Parchetul a arătat că acesta, în calitate de administrator al A.F. Gabor R. Matei, a omis evidenţierea în contabilitatea societăţii a unei facturi emise către Primăria comunei Band în valoare de 41.885 lei, în scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, cauzând prin aceasta un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 6.702 lei.

Fostul primar, achitat în primă instanţă

Conform Agerpres, în iulie 2015, Tribunalul Mureş l-a achitat pe Mircea Rus de săvârşirea a 11 infracţiuni de abuz în serviciu. În acelaşi dosar, a fost achitat şi fiul său, Adrian Valeriu Rus, acuzat de săvârşirea a cinci infracţiuni de abuz în serviciu, instanţa constatând că partea vătămată, comuna Band, care îl are ca primar pe Mircea Rus, nu s-a constituit parte civilă.

Singura condamnare din dosar a fost dictată pentru Rupi Gabor, la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (98 acte materiale), cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii. Tribunalul Mures l-a achitat pe Rupi Gabor de sub o altă acuzaţie de infracţiune de evaziune fiscală în formă continuată, precum şi de sub acuzaţia comiterii infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Totodată, instanţa a admis acţiunea civilă exercitată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş şi l-a obligat pe inculpatul Rupi Gabor la plata sumei de 72.222 lei despăgubiri civile, precum şi la plata accesoriilor aferente până la data stingerii integrale a datoriei. De asemenea, a dispus înfiinţarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatului Rupi Gabor până la concurenta sumei de 72.222 lei.

Tot în iulie 2015, instanţa a mai dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Matei Gabor, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, care a decedat între timp.

Alex TOTH