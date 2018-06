Patinoar mobil pentru elevii din Mureş

Share



Aleşii judeţului Mureş au aprobat joi, 28 iunie, cu ocazia unei şedinţe ordinare de lucru, cooperarea dintre Judeţul Mureş, Fundaţia MensSana din Miercurea Ciuc şi Asociaţia „Visit Mureş” Egyesület pentru realizarea Programului de interes public judeţean „Reabilitarea sporturilor pe gheaţă în judeţul Mureş”.

Lobby pentru sporturile pe gheaţă

Inclus pe ordinea de zi în regim de urgenţă, proiectul a fost susţinut de Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care a arătat că prin intermediul acestuia numeroşi iubitori ai sporturilor pe gheaţă, în special elevi din judeţul Mureş, vor putea beneficia, gratuit, de serviciile unui patinoar mobil.

„Asociația „VisitMures” Egyesület dorește să promoveze în județul Mureș un program care să asigure stimularea interesului populației pentru practicarea sportului în masă, a exercițiilor fizice, în condițiile asigurării unei infrastructuri adecvate. În acest sens, am luat act de colaborarea propusă de către Fundația MensSana, în scopul dezvoltării ramurilor de sporturi pe gheață, precum şi de Hotărârea AGA numărul 8 din 26 iunie 2018 a Asociaţiei „Visit Mureş” Egyesület, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu numărul 13754/27 iunie 2018, prin care se propune un program care să asigure dezvoltarea unei infrastructuri adecvate destinate practicării sporturilor pe gheață, respectiv patinaj și hochei, precum și un patinoar artificial mobil. În acest fel, putem considera că prin atragerea unui număr cât mai mare de tineri și copii se pot relansa sporturile pe gheață în județul Mureș, sporturi ce au o istorie de peste 100 de ani”, a precizat Péter Ferenc.

1 milion de lei, contribuţia Consiliului Judeţean Mureş

Programul urmează să se deruleze în perioada iulie – decembrie 2028, iar responsabilitățile partenerilor vor fi următoarele: Fundația MensSana va achiziționa un sistem de patinoar artificial mobil acoperit, pe care îl va pune cu titlu gratuit la dispoziția Asociației „Visit Mureș” Egyesület, Asociația Visit Mureş” Egyesület va asigura managementul activităților specifice și exploatarea infrastructurii dezvoltate, iar Județul Mureș va asigura, în completarea fondurilor proprii ale Asociației „Visit Mureş” Egyesület resursele necesare cheltuielilor de funcționare și întreținere ale patinoarului pe durata derulării convenţiei de cooperare.

„Fundaţia MensSana a pus până acum în funcţiune două patinoare mobile, în judeţul Harghita şi în judeţul Covasna, şi ne-au căutat cu intenţia de a construi un patinoar mobil şi în judeţul Mureş, în zona Târgu-Mureşului. Dacă suntem de acord ca să suportăm în primul rând cheltuielile de administrare şi anumite cheltuieli din acest program. În actele pe care le-aţi primit, există şi un buget al acestei investiţii, în care bugetul asigurat de Asociaţia MensSana este de 3.900.000 de lei, iar pentru anul acesta avem nevoie de un buget de 1.080.000 de lei, ca să putem pune patinoarul în funcţiune. Acum nu am dorit să venim şi cu propunerea de modificare a bugetului, am dorit prima dată să fim de acord cu acest program de interes public judeţean, şi în cazul în care suntem de acord cu acest program şi cu acest contract de colaborare care se poate face între Consiliul Judeţean Mureş, Asociaţia MensSana şi Asociaţia „Visit Mureş”, atunci putem să promovăm luna viitoare şi modificarea de buget. Am introdus proiectul în regim de urgenţă ca să nu pierdem o lună. În această lună s-ar putea lucra efectiv la hârtiile care vor sta în spatele acestei colaborări”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care a mai arătat că patinoarul mobil va fi folosit şi de elevi, în timpul orelor de educaţie fizică, prilej cu care aceştia vor fi învăţaţi să patineze, să joace hochei sau chiar să facă patinaj artistic.

25 de voturi pentru şi 9 abţineri

Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru şi 9 abţineri. Înainte de vot, Vasile Boloş, consilier judeţean a declarat că deşi personal susţine orice proiect care promovează sportul în judeţul Mureş, nu poate vota „pentru” în necunoştinţă de cauză deoarece proiectul a ajuns în mapele aleşilor judeţeni cu puţin timp înainte de şedinţă.

Totodată, a luat cuvântul şi Pokorny Vasile Ştefan, consilier judeţean UDMR, care a rememorat tradiţia sporturilor de iarnă care caracteriza, înainte de 1989, judeţul Mureş.

Alex TOTH