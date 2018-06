„Respect”, campanie pentru valorizarea femeilor

Share



Monica Simionescu, membră a Partidului Social Democrat (PSD) Târgu-Mureş, a lansat vineri, 22 iunie, campania „Respect”, în cadrul proiectului „Să creştem sănătos/ împreună, pământeni!”

„Femeia adevărată trebuie să ia atitudine”

Potrivit iniţiatoarei campaniei, „Respect” îşi propune să reamintească opiniei publice rolul avut de femei în societate, respectiv să oprească abuzurile de diferite forme comise împotriva femeilor. Pentru a-şi demonstra solidaritatea, membrii şi simpatizanţii social-democraţi din Mureş sunt invitaţi să poarte la evenimente o brăţară cu menţiunea „Respect”.

“Respectul este o artă, esențială în arta guvernării. Fără Respect, nu se poate construi! O societate sănătoasă se bazează pe Respectul primit/oferit! Femeia este viață. O societate care nu își respectă femeia, nu se respectă! Pentru a lăsa o moștenire frumoasă generațiilor viitoare, femeia frumoasă/ adevărată trebuie să ia atitudine, să fie model – să respecte şi să se facă respectată, spun eu. Mă gândesc la ceea ce se întâmplă și la ceea ce nu se întâmplă, la ora actuală, în societatea noastră. Mitinguri de o parte și de alta a așa-ziselor puteri – consider că puterea este o iluzie. Multe nemulțumiri, destulă manipulare/ dezinformare, prea puțină comunicare clară/ corectă. Plusuri și minusuri… însă, respect dreptul fiecăruia de a se manifesta atâta timp cât o face în mod pașnic și corect informat. Aș prefera să văd o țară unită, un popor unit/ solidar și spre exemplu scopul principal a unei acțiuni de amploare să fie rolul semnificativ pe care femeia îl joacă în societate. La câte abuzuri este supusă aceasta, la câte abuzuri sunt supuși mulți copii – a se vedea cu cât a crescut numărul cazurilor de pedofilie într-un an, etc., rolul femeii este practic sufocat”, a precizat Monica Simionescu.

Totodată, iniţiatoarea campaniei a mai transmis că „este timpul să spunem stop la tot ce înseamnă negativ și să milităm pentru Respect.”

„Femeia este viață, ea este cea care oferă, în primul rând, iubire. Pentru ca ea să poată oferi iubire, educație și să contribuie frumos la evoluția omenirii… ar fi minunat să respecte și să fie respectată, să fie un model demn de urmat, să ia atitudine în chestiuni esențiale”, a subliniat Monica Simionescu.

(Redacţia)