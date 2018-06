Star Assembly: We are more than work!

Share



Suntem mai mult decât muncă. Suntem oameni, în spatele cărora se găsesc visuri, ambiții, pasiuni. Compania îi susține pe cei care obțin performanțe atât la birou, cât și în afara acestuia.

De această dată, Star Assembly a ieșit din liniile de asamblare a cutiilor de viteză pentru autoturismele Mercedes-Benz și s-a deplasat la Oradea în ceea ce a însemnat Campionatul Național al Firmelor și Instituțiilor la Minifotbal, competiție care a reunit la start 39 de echipe aparținând unor societăți și instituții din toată țara.

Cosmin Georgiu, antrenorul echipei, le-a transmis băieților încă de la plecare că: „Nu avem nicio presiune a rezultatului, vrem să ne bucurăm de fotbal și de timpul ‚outside working hours‘ pe care Star Assembly îl susține în rândul angajaților. Nu în ultimul rând, să reprezentăm compania cu cinste și onoare.“

Meciurile au fost spectaculoase, cu răsturnări de scoruri, cu execuții de manual și cu un spirit de sacrificiu nemaivăzut. Am dezasamblat apărările adverse cu lejeritatea asamblării cutiilor de viteză și am înscris goluri de poveste cum nu visezi decât atunci când nu ești schimbul 3.

Suntem în primele 16 echipe din țară și după comportamentul din teren și din afara lui al băieților, am trasat deja target-ul pentru la anul:

– câștigarea fazei locale de la Alba Iulia;

– medalii (primele 4 echipe din țară) la faza finală, următorul Campionat Național.

„Am plecat ca o echipă, ne-am întors ca o echipă, deși am fost cu toții supărați că nu am reușit să intrăm în primele 8 echipe din țară. Timpul este în față, compania ne susține. Suntem sănătoși, avem calitate, valoare și cel mai important suntem caractere. Luptăm toți pentru unul și unul pentru toți, până la capăt, pentru că suntem prieteni și avem același obiectiv: să ducem Star Assembly pe culmile succesului și în plan sportiv, fotbalistic. Sunt mândru de voi, băieți. Și nu uitați: be The best or nothing!”, le-a transmis Cosmin Georgiu membrilor echipei.

Cu peste 3.000 de angajați, Star Transmission & Star Assembly sunt subsidiare ale Grupului Daimler în România şi furnizează componente pentru industria internatională de automobile. Mai multe informaţii despre noi găsiți pe site-ul www.stcu.ro