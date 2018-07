Istoricul Cornel Sigmirean: „Documentarul „Marea Unire – România, la 100 de ani“, o istorie sinceră; trebuie difuzată în școli“

Share



Preşedintele Institutului de Ştiinţe Socio-Umane „Gheorghe Şincai“ al Academiei Române, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean a declarat, după lansarea la Târgu-Mureş a documentarului „Marea Unire – România, la 100 de ani“, realizat de AGERPRES, că acesta este „o istorie sinceră a poporului român“, care trebuie difuzată în instituţiile de învăţământ, anunță AGERPRES.

„O istorie sinceră a poporului român, acesta este documentarul AGERPRES, care ar merita difuzat prin şcoli, prin universităţi. Acest film trebuie văzut, fiindcă foarte multă lume se grăbeşte să marcheze 1918 cu fastul care se cuvine, dar nu trebuie să uităm marea lecţie a secolului, pornind de la vieţile celor care au creat Unirea, cum este Iuliu Hossu, care a stat în puşcărie, iar Biserica Greco-Catolică a fost exclusă din istorie şi din memoria românilor. Felicitări pentru realizarea documentarului de către AGERPRES, sper să ne ofere şi alte asemenea bucurii (…) A fost o reconstituire emoţională a evenimentelor care au marcat Unirea provinciilor româneşti cu ţara, respectiv Basarabia, Bucovina şi Transilvania, într-o pagină strălucită de istorie, aşa cum s-a scris atunci, prin contribuţia unor istorici de prestigiu, care a reuşit să pună în valoare documentele, trăirile şi experienţele celor care au participat, memoria acelor evenimente, cum s-a reflectat ea în conştiinţa urmaşilor“, a declarat Cornel Sigmirean.

Un proiect onest și emoționant

Istoricul consideră că „Marea Unire – România, la 100 de ani“ este un film excepţional realizat, prin interviurile care au marcat intervenţiile istoricilor, fapt ce a dat o notă în plus reconstituirii.

„Mă bucur că realizatorii documentarului nu s-au oprit doar la 1918 – ne place să ne oprim la aceste momente apoteotice, transmiţând un mesaj nesincer cu întreaga noastră istorie. Istoria noastră nu a fost doar un marş triumfal, ea a înregistrat drame, tragedii, mai ales atunci când ne gândim că evenimentul s-a întâmplat în secolul XX, un secol al extremelor (…) Din păcate, fericirea a durat doar 20 de ani, fiindcă au urmat alte drame şi e bine că acest film a pus în evidenţă anvergura evenimentelor din 1918, prin prezentarea lor în derularea istorică, şi anume pierderea Transilvaniei de Nord, pierderea Bucovinei de Nord, pierderea Basarabiei, cu toate dramele care au urmat sub acele dictaturi, fascistă şi comunistă, şi, mai ales, ceea ce a însemnat „răsplata istoriei“. Pentru că o mare parte dintre cei care au fost creatorii României Mari, a acelui moment unic din istorie, din păcate nu s-au putut bucura până la sfârşit de recunoştinţa poporului lor, ba dimpotrivă, mulţi şi-au sfârşit viaţa în închisori, la Sighet, la Aiud, la Canal etc.“, a arătat istoricul.

Pentru momentul lansării documentarului „Marea Unire – România, la 100 de ani“ la Târgu-Mureş, preşedintele Institutului de Ştiinţe Socio-Umane „Gheorghe Şincai“ al Academiei Române a realizat o selecţie din mai multe studii ale sale, referitoare la evenimentul istoric din 1918.

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei apreciază documentarul „Marea Unire – România, la 100 de ani“ ca fiind un film „cu totul deosebit“.

„În afara realizării tehnice şi artistice deosebite, filmul a fost extrem de emoţionant, mai ales pentru cei care locuiesc în această zonă, şi informaţiile, multe dintre ele necunoscute, dublate de mărturiile urmaşilor celor care au trăit Unirea, au făcut ca acest film să fie unul cu totul deosebit. În plus, mi-a plăcut foarte mult puntea care a fost făcută de după Unire, fiindcă vorbeşte despre România Mare nu numai în limitele celor trei provincii tradiţional româneşti, ci şi în raport cu oful pe care îl avem fiecare dintre noi cu raportarea faţă de Moldova, care nu este încă a României Mari, aşa cum ar trebui să fie. În concluzie, un eveniment remarcabil şi un film pe care toţi târgumureşenii ar trebui să îl vadă“, a spus rectorul UMF Târgu-Mureş.

„Un film bine făcut, emoţionant, dinamic“

Locotenent-colonel Sergiu-Petru Colceriu, comandantul Comenduirii Garnizoanei Târgu-Mureş, a apreciat că documentarul AGERPRES este „un film bine făcut“, emoţionant, dinamic, care prezintă şi imagini de arhivă nemaivăzute de publicul larg.

„Ştiam că AGERPRES are o arhivă documentară impresionantă şi am venit cu aşteptări la această manifestare. Ştiam acest lucru pentru că am avut ocazia să fac o vizită la sediul AGERPRES cu ocazia urmării unui curs de relaţii publice şi am văzut care sunt atribuţiile, care sunt responsabilităţile acestei agenţii de presă. Pot să declar acum, după vizionarea filmului, că aşteptările mele au fost împlinite. Filmul transmite, în primul rând, emoţie. Este un film bine făcut, emoţionant, dinamic, în care sunt convins că au fost folosite şi imagini de arhivă nemaivăzute de publicul larg. Consider că acest film merită să fie văzut de oricare român, indiferent de colţul planetei în care se află. Doresc să felicit AGERPRES, doresc să felicit organizatorii care au făcut posibil acest moment aici la noi, la Târgu-Mureş. Consider că rolul pe care îl are AGERPRES, acela de a transmite informaţii echilibrate şi de a educa publicul larg a fost împlinit cu această ocazie“, a arătat lt. col. Colceriu.

Comandantul Comenduirii Garnizoanei Târgu-Mureş a adăugat că documentarul AGERPRES a reuşit, prin imaginile de arhivă care au fost inserate, să transmită exact starea de fapt de pe front, fapt ce a produs o emoţie profundă, în special militarilor.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, în parteneriat cu Primăria Târgu-Mureş şi cu Azomureş a lansat joi seara, la Cinematograful Arta din Târgu-Mureş, documentarul „Marea Unire – România, la 100 de ani“, filmul rulând concomitent în două săli ale cinematografului, ca urmare a publicului numeros.

În cadrul evenimentului a fost prezentată şi expoziţia de fotografie intitulată „România: Evoluţie“, imaginile expuse făcând parte din arhiva AGERPRES, dar şi din cea a Associated Press. Expoziţia cuprinde şi cele mai bune fotografii realizate de către fotoreporterii AGERPRES în ultimii ani.

Evenimentul a fost deschis de către directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, iar între vorbitori s-au aflat Mihai Aniţei, directorul general al Azomureş, Alexandru Cîmpeanu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, şi istoricul Liviu Boar, care a prezentat o selecţie din studiul său „Ideea de unitate a românilor“, cu referire la fotograful Marii Uniri.

