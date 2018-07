Bányai István, doi ani bogaţi în proiecte pentru Livezeni

Share



Pe 4 iulie 2018 se împlinesc doi ani de când Bányai István a fost învestit în funcţie de primar în comuna Livezeni. După doi ani, tânărul edil a pregătit bilanţul activităţilor şi al realizărilor.

Proiecte de 7 milioane de euro

„Este foarte important să prezintăm periodic ce am realizat, unde ne aflăm şi care sunt planurile pe viitor în comună. În al doilea an din mandatul meu de primar am pus accent pe realizare, aceasă etapă a fost precedată de pregătirea proiectelor. Am câștigat peste 7 milioane de euro pe diferite proiecte, marea majoritate a acestor proiecte au ajuns în etapa realizării“, a spus Bányai István.

Cinci şantiere

În Livezeni, în momentul de față se dezvoltă infrastructura pe nu mai puţin de cinci șantiere: se reabilitează și se reconstruiește grădinița din Livezeni, se construiesc trotuare în toate cele patru sate ale comunei, au început extinderea sitemului de apă, au început modernizarea stațiilor de autobuz în iunie şi au început reabilitarea totală a sistemului de iluminat stradal, tot în iulie, 2018

Pe lângă acestea există o serie de realizări: în mai au deschis pista de bicicletă Circuitul Comorii, au pornit colectarea selectivă a deșeurilor: deocamdată la puncte de colectare, dar până la sfârșitul anului vor ca adunarea acestui tip de gunoi să fie direct de la gospodării. Au lansat un proiect uriaș pentru combaterea sărăciei și a marginalizării, prin care grupul de țintă va avea condiții de viață mai bune. În cadrul acestui program (POCU) au luat deja start activități pentru reducerea și combaterea abandonului școlar, respectiv servicii medicale.

Primarul Bányai István este de părere că acest proiect este foarte benefic, deoarece sunt și vor fi o mulțime de activități concrete, prin care sunt șanse reale la atingerea scopul ui progranului. Totodată, a fost demarat proiectul „Școala pentru toți”.

Printre planurile pe acest an, primarul comunei Livezeni a enumerat: începerea construirii a sistemului de canalizare, renovarea Casei de Cultură din Livezeni, asfaltarea drumurilor în Sânișor și Poienița până la școli, și punerea în funcționare a camerelor de supraveghere. Comuna va avea un site nou, și în curând Compania Aquaserv va prelua sistemul de apă din comună, acest lucru este o realizare imensă și importantă din punctul de vedere al comunei.

“Mulțumesc echipei mele, cu care lucrez la momentul de față pe mai multe proiecte, ale căror valoare va depăși 10 milioane de euro în cei patru ani al mandatului. Primăria are 17 de angajați, din care 10 mă ajută în derularea proiectelor. Acest efectiv se poate compara cu numărul de angajați al unei firme particulare, și astfel devine evident că nu ne plictisim la Livezeni”, a afirmat Bányai István.

(Redacţia)