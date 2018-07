Centrul municipiului Târgu-Mureş va arăta, în curând, altfel decât îl ştim acum!

Share



Primăria municipiului Târgu-Mureş propune târgumureşenilor un concept nou, modern şi unitar pentru oraş din punct de vedere urbanistic şi peisagistic.

„Concret, ne referim la zona centrală, adică Piața Victoriei – Piața Trandafirilor – Piața Petőfi Sándor – Piața Bernády György şi Bulevardul Cetății, unde se doreşte punerea în valoare a monumentelor din zonă, creșterea interesului pentru turism, reorganizarea circulației, reducerea poluării în zonă etc., concomitent cu creșterea nivelului de trai, cu crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități etc.”, se arată într-un comunicat remis de Biroul de presă al primăriei municipiului Târgu-Mureş.

«Ne-am propus ca, în scurt timp, să dăm centrului oraşului o «faţă nouă»; dar acest lucru va fi posibil numai după consultarea cetăţenilor, ei fiind factorii decizionali importanţi pentru noi. Ulterior, vom solicita şi punctele de vedere din partea specialiştilor de urbanism. Dorim să reconfigurăm oraşul sub toate aspectele sale: comerciale, educaţionale, culturale turistice, sociale de recreere şi agrement etc. Oraşul acesta are particularităţi distincte faţă de alte municipii din ţară şi de aceea trebuie să ţinem cont, obligatoriu, de părerile locuitorilor. Aici, se îmbină culturi, stiluri arhitectonice care dau consistenţă şi unicitate localităţii…», a declarat Claudiu Maior, consilier personal al primarului municipiului Târgu-Mureş.

Mai multe detalii despre modernizarea oraşului se pot regăsi şi pe site-ul Primăriei municipiului Târgu-Mureș, www.tirgumures.ro.

