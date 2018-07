KineDok revine cu „Campionul din Balcani“

Share



J’ai Bistrot vă invită la un nou sezon KineDok powered by One World Romania

Miercuri, 4 iulie, începe cea de-a patra ediție a programului european KineDok powered by One World Romania cu multipremiatul documentar „Campionul din Balcani“ ce va fi proiectat la ora 20:30.

Conform descrierii existente pe pagina de Facebook a evenimentului, KineDok este un program unic în Europa prin amploarea sa, desfășurându-se concomitent în 7 țări partenere: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Norvegia, Bulgaria şi România, unde este coordonat de către Asociația One World Romania, în strâns parteneriat cu festivalul de film. Fiecare dintre țările participante contribuie cu cele mai noi documentare, care rulează apoi în sute de locații din toate cele 7 ţări, generând astfel o comunitate culturală impresionantă.

Proiectul se face remarcat prin abordarea sa aparte, proiecțiile fiind sub formă de cineclub și desfășurându-se pe tot parcursul anului în spații cât mai accesibile. Publicul are ocazia să vadă o selecție deosebită de filme care nu circulă în cinematografele obișnuite și la care altfel nu ar avea acces. Mai mult decât atât, KineDok trece dincolo de experiența pasivă a sălii tradiționale de cinema, organizând după proiecțiile de film dezbateri angrenante între public și diverși invitați locali și internaționali. Publicul are astfel ocazia să se implice activ în discuții cu regizori, protagoniști și specialiști din diferite domenii și să rămână astfel conectat nu doar la actualitatea românească, ci și la evenimente curente de natură culturală, socială și politică din întreaga lume.

„Campionul din Balcani“/„Balkan Champion“ (regia Réka Kincses) este o coproducție Germania-România din 2006 și are durata 86 de minute.

Filmul este subtitrat în română.

Anii ’90 au fost ani tulburi în istoria recentă a României, o perioada de confuzie și de anxietate. Sistemul de valori al regimului comunist dispăruse. Înainte, Ceaușescu fusese dusmanul tuturor, situație ce crea o anume solidaritate între oameni. Era mai ușor să discerni între prieteni și dușmani. Odată cu dispariția fizică a dictatorului, oamenii s-au simțit liberi să-și exprime propriile frustrări. Și, de cele mai multe ori, au facut-o cu violență. Situația socială era favorabilă conflictelor de orice natură, inclusiv celor etnice. Filmul dezvăluie această perioadă prin intermediul unei experiențe directe. Personajul principal este chiar tatăl autoarei, iar implicarea lui în evenimentele ulterioare Revoluției a provocat schimbări cruciale în viața întregii familii. De pe poziția de membru distins al minorității etnice maghiare, s-a exprimat ferm împotriva Securității. La începutul anilor ’90, o atare poziție era echivalentă unui act de sinucidere politică și i-a pus chiar viața în pericol. După șaisprezece ani și după candidaturi eșuate la un post de parlamentar, acest campion al corectitudinii și intransigenței nu-și găsește locul în noul sistem.

Trailer film:https://www.youtube.com/watch?v=8J4vO0J2BjA

Premii și participări la festivaluri:

2007 – Nuremberg Film Festival „Turkey-Germany

2007 – BUDAPEST HUNGARIAN FILM WEEK (Award for Best Documentary Film);

2007 – Sofia International Film Festival;

2007 – Diagonale Graz;

2007 – Crossing Europe Filmfestival, Linz;

2007 – Hot Docs, Toronto;

2006 – Astra Film Prize – Astra Film Fest Romania;

2006 – First Appearance Award and Audience Award – Filmwoche Duisburg

Despre regizoare

Réka Kincses s-a născut în 1972, la Târgu-Mureș. După ani de studiu în diverse domenii – litere, medicină alternativă, în 2006 a absolvit German Film and Television Academy în Berlin, având ca lucrare de absolvire documentarul „Campionul din Balcani“. După acest film, în 2012 a semnat scenariul și regia pentru „Homeland, Sex and further“

(A.V.)