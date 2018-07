Sport, gulaș și concerte la „Zilele Brâncoveneștiului”

Share



Primăria comunei Brâncovenești a organizat la finele săptămânii trecute o nouă ediție a „Zilelor Brâncoveneștiului” alături de tradiționalul „Târg al cireșelor”.

Sărbătoarea localității a debutat vineri seara la Căminul Cultural din Brâncovenești cu un program cultural susținut de formațiile de dansuri populare maghiare din Brâncovenești, trupele de teatru Bohóka și Móka-Donor din Brâncovenești alături de copiii talentați din Brâncovenești.

„În urmă cu 12 ani ne-am gândit să avem, pe lângă tradiționalul „Târg al cireșelor” și zilele localității Brâncovenești. La început a fost un pic cam greu, lumea nu prea obișnuită, dar în timp oamenii au început să participe în număr tot mai mare la evenimentele care le pregătim de fiecare dată. Momentul de deschidere a Zilelor Brâncoveneștiului a avut loc vineri seara la Căminul Cultural din localitate unde am avut un program cultural susținut de cele trei formații de dansuri din Brâncovenești, două trupe de teatru din localitate și tineri soliști locali, protagoniștii unui program extrem de bine pus la punct apreciat de publicul prezent. A urmat un bal pe cinste unde lumea s-a distrat până la ora 3 dimineața”, ne-a declarat Őrdőg Ferencz, primarul comunei Brâncoveneşti.

Sport și gulaș pe terenul de fotbal

Programul zilei de sâmbătă a debutat la ora 9 pe terenul de fotbal din Brâncovenești și a cuprins întreceri de fotbal, concursuri de biciclete și cross precum și activități creative pentru mame și doamne, lovituri de la 11 metri și tradiționalul gulaș pregătit de organizatori.

„În fiecare an ziua de sâmbătă este dedicată ca de obicei activităților sportive, alături de tradiționalul gulaș. În acest an au fost pregătite 400 de porți care au fost servite de toți cei prezenți pe terenul de fotbal. Toată lumea a fost servită, cu o porție de gulaș, cu o bere și cu un pahar de țuică unde a fost cazul. Încă de la prima ediție am venit cu această idee de face gulașul în zona terenului de sport, tocmai ca lumea să se simtă bine”, a precizat primarul Őrdőg Ferencz.

Seara de sâmbătă a programat pe scena târgului recitalurile susținute de Magyar Rózsa, Aurel Moldoveanu și Varga Kinga, iar în jurul orei 24 a avut loc tradiționalul foc de artificii.

Oaspeții tradiționali ai Zilelor Brâncoveneștiului, cei din localitatea Diósd, Ungaria, oraş înfrăţit cu satul Brâncoveneşti, au lipsit în acest an, ca urmare a deciziei comune a celor două localități de a se întâlni din doi în doi ani.

„Anul trecut am decis de comun acord cu cei din Diósd să reducem un pic vizitele reciproce. Începând cu anul viitor, prin tragere la sorți, într-un an vom merge noi la Diósd iar anul următori cei din Ungaria să ne fie oaspeți. Trebuia să reducem un pic și cu cheltuielile, dat fiind bugetul destul de auster care îl avem, astfel vom merge la cei din Diósd , și ei la noi, din doi în doi ani”, a precizat primarul comunei Brâncovenești.