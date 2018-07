Hodacul va răsuna de cântec joc și voie bună la festivalul internațional „Pe Gurghiu în jos și-n sus”

Share



Asociația Culturală „Moștenitorii Hodacului” din Hodac cu sprijinul Primăriei, Consiliului Local Hodac și al Consiliului Județean Mureș organizează în perioada 14-15 iulie cea de a treia ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Pe Gurghiu în jos și-n sus”, eveniment care va reuni sute de dansatori din România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia.

Festivalul are ca scop promovarea tradițiilor populare existente, atât pe Valea Gurghiului dar și a altor zone din țară precum și facilitarea schimburilor culturale cu ansambluri din străinătate, grație eforturilor susținute a soților Anișoara Lucreția Farcaș, instructor coordonator în cadrul Ansamblului „Moștenitorii Hodacului” și Cristian Farcaș, președintele Asociației Culturale „Moștenitorii Hodacului”

„Suntem la cea de a treia ediție a acestui festival, prima în care organizarea ne aparține întru totul, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Hodac și al Consiliului Județean Mureș. Pregătirile pentru ediția din acest an au început încă din iarnă, în special în ce privește invitații de peste hotare, astfel ca ei să-și poată pregăti programul pentru acest an, să poată să participe la festivalul de la Hodac. De asemenea, am pregătit din timp detaliile legate de cazarea și masa invitaților care va fi făcută la Colegiul Silvic Gurghiu și Colegiul Agricol din Târgu-Mureș.Î n cadrul ediției din acest an vom avea o paletă largă de folclor, dansuri populare grecești, ucrainiene, bulgărești, macedoniene precum și din Republica Moldova, la care se adaugă dansuri aduse de ansambluri din întreaga țară. Am încercat să cuprindem majoritatea zonelor geografice, Dobrogea, Maramureș, Bihor, Sibiu, Brașov, Moldova, precum și toate ansamblurile reprezentative ale Văii Gurghiului. Destul de rar se întâmpla ca toate aceste ansambluri de pe Valea Gurghiului să fie prezente la un eveniment pe aceiași scenă, Noi, tocmai acest lucru îl urmărim, să punem bazele unor colaborări între ansamblurile de la noi cu cele din alte părți, inclusiv cu cele din străinătate, De asemenea, este un foarte bun prilej de a cunoaște portul și tradițiile celor din alte părți, dansurile lor specifice. În fiecare an am schimbat zonele din care am avut invitați, nu am mers pe aceleași ansambluri, am încercat să diversificăm repertoriul si zona de proveniență, tocmai ca programul să fie unul cât mai divers, să fie plăcut și publicului care se plictisește dacă are parte de aceleași ansambluri. Chiar și în ce privește oaspeții din străinătate, dacă la edițiile trecute au fost din Macedonia , în acest an am păstrat țara de origine dar am invitat ansambluri din altă zonă geografică din Macedonia, la fel și în ce privește Bulgaria și celelalte țări”, ne-a declarat Anișoara Lucreția Farcaș, instructor coordonator în cadrul Ansamblului „Moștenitorii Hodacului”.

Parada portului popular

Festivalul va debuta sâmbătă, 14 iulie, ora 16:00 cu tradiționala paradă a portului popular, după care festivalul va poposi două zile în caminul cultural din Hodac.

„Vom avea și în acest an tradiționala paradă a portului popular, care va deschide practic festivalul , sâmbătă, 14 iulie, începând cu ora 16:00, de la Podul Hodacului până în capătul satului, cu oprire în fața primăriei unde participanții vor fi întâmpinați de către oficialități .Locația festivalului va fi Căminul Cultural din Hodac. Vom avea și afară amenajată o scenă, să vedem cum e timpul. Dacă ne va permite vom ține festivalul afară, iar în caz de vreme nefavorabilă, ne vom muta în cămin.Festivalul va da posibilitatea tinerilor dansatori de la noi să urce pe scenă, plus că vor vedea și alte ansambluri din alte țări, să vadă și să cunoască portul și tradițiile lor. Ansamblurile din țară care participă la acest festival sunt extrem de încântate să fie prezente la Hodac, știu că aici se întâlnesc cu ansambluri din străinătate, se leagă prietenii și oportunități de colaborare pe viitor. Acesta este și un scop al acestui festival, să punem bazele unor colaborări între ansamblurile de la noi și cele din străinătate, astfel ca ei să poate merge în afară iar străinii să poată veni la noi în România”, a menționat Anișoara Lucreția Farcaș.

Timp de două zile vor urca pe scena festivalului Ansamblul „Drăghiștenii” Trinca, Ansamblul „Prutenii” Macarești- Republica Moldova, Ansamblul „Tarnovche” Veliko Turnovo-Bulgaria, Ansamblul „Bitola” CEF Alexandar Turundzev , Ansamblul de dansuri ucrainiene „Cervona Kalena” Negostina– Macedonia, alături de oaspeți din țară, Ansamblul Comunității Elene „Elpis” Constanța, Ansamblul „Luminițe dobrogene” Constanța, Ansamblul „Mugurașii” Iași, Ansamblul Mara” Sighetu Marmației, Ansamblul folcloric „Aușana” Oradea, Ansamblul „Făgărașu” Făgăraș și Ansamblul „Călușerii Rășinari, județul Sibiu. Din județul Mureș vor fi prezenți Ansamblul „Helicon” Brâncovenești, Ansamblul „Doina Sărmașului” Sărmaș, Ansamblul „Dor solovăstrean” Solovăstru precum și cele de pe Valea Gurghiului, Ansamblul „Toaca Văii Gurghiului” Toaca, Ansamblul „Ibășteana” Ibănești, Grupul folcloric din Ibănești, Ansamblul de Dansuri Maghiare și Românești din Glăjărie și ansamblul gazdă „Moștenitorii Hodacului” din Hodac.

Cântecul popular va fi adus la festival de soliștii Diana German, care va fi și prezentatorul festivalului,Daiana și Iuliana Ciurba, Adriana Dunca, Nicușor Butilcă, Florina Oprea, Naghi Alex și Marcia, Anca Manoilă, Iulia Maier, Daiana Suceava, Adriana Niculici, Roxana Halmi, Larisa Cotoi și invitații speciali, Eugenia Cimborovici Teodoreanu și Ileana Matus.

Lansare de carte

A doua zi de festival, va fi prefațată de lansarea cărții „De la Oituz la Verdun”, semnată de lt. col în rezervă Alexandru Nicolae Teodorescu găzduită duminică, 15 iulie, ora 13:00 de Căminul Cultural din Hodac.

„Acum, la 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial, cred că este prilejul cel mai nimerit să editez această carte în memoria ţăranului român soldat reprezentat de voluntarul sergent Teofil Moraru şi ca omagiu adus marelui etnofolclorist, muzeograf, rapsod popular şi publicist înv. Gheorghe Cernea – cel care a iubit atât de mult Armata Regală Română şi pe soldaţii ei ţărani români. Dedic această carte şi tinerelor generaţii de români cu speranţa că, electrizaţi de aceste fapte de eroism dovedite de bunicii şi străbunicii noştri cu numai 100 de ani în urmă, se vor trezi, se vor uni şi îşi vor recupera ţara şi viitorul de la cei care le-au furat, dacă vor să aibă o ţară şi un viitor. Doamne ajută”, afirmă lt.col. lector (rez) Alexandru N. Teodoreanu.