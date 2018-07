Patinoarul mobil din Târgu-Mureş poate fi funcţional încă din această iarnă

Share



Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, preşedintele Fundaţiei Mens Sana, Tánczos Barna şi preşedintele Asociaţiei Visit Mureş, Szőcs Levente, au semnat astăzi la sediul Consiliului Judeţean convenţia de cooperare pentru înfiinţarea unui patinoar acoperit în Târgu-Mureş sau în zona adiacentă. Pasul următor este identificarea locaţiei ideale pentru edificiu, iar apoi se va demara investiţia a cărei realizare va dura câteva luni.

Această investiţie are ca scop principal promovarea sporturilor pe gheaţă în rândul copiilor şi tinerilor.

„Judeţul Mureş are o tradiţie de peste 100 de ani în sporturile pe gheaţă, dar aceste domenii de sport au avut o regresie în ultimii ani deoarece în judeţul Mureş nu există un patinoar unde sportivi să poată să se antreneze şi unde sa se poată organiza concursuri. Tocmai din acest motiv am considerat important să sprijinim acest proiect, ca să facem posibil, ca tinerii din judeţul nostru să înveţe să patineze, eventual în cadrul orelor de sport, iar cei care îşi doresc acest lucru, să poată practica sporturi de performanţă. Consiliul Judeţean Mureş şi-a asumat să asigure cheltuielile de funcţionare a acestui patinoar, ceea ce include salariul angajaților şi cheltuielile de întreţinere. Administrarea patinoarului se va realiza prin Asociaţia Visit Mureş”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Cheltuielile legate de investiţie vor fi suportate de Fundaţia Mens Sana din fonduri primite de la guvernul ungar. Fundaţia va cumpăra şi va edifica patinoarul mobil, pe care îl va pune la dispoziţia administratorului cu titlu gratuit, a subliniat Tánczos Barna.

„Fundaţia va contribui cu aproximativ 1 milion de euro la realizarea acestui proiect. Din 2016 am inaugurat trei astfel de patinoare în Miercurea Ciuc, Gheorgheni şi Sfântul Gheorghe, şi sunt încrezător că şi la Tîrgu Mureş vom reuşi să finalizăm investiţia într-o perioadă scurtă. Este important, că nu construim doar infrastructura, noi aducem şi know how-ul, experienţa din oraşele menţionate, unde am reuşit să mobilizăm mai multe mii de copii şi tineri, care au învăţat să patineze în aceste patinoare. Tinerii fac cunoştinţă cu sporturile pe gheaţa, învaţă să patineze în cadrul orelor de sport. Acest lucru s-a realizat datorită parteneriatelor pe care le-am încheiat cu inspectoratele şcolare şi cu şcolile, ei au organizat transportul copiilor la patinoare. Noi asigurăm antrenori pregătiţi care să înveţe copii şi care încearcă să îndrume tinerii talentaţi să practice hocheiul sau alte sporturi pe gheaţa în mod profesionist, prin participarea la mai multe antrenamente într-o săptămână”, a explicat Tánczos Barna, preşedintele Fundaţiei Mens Sana.

Patinoarul artificial acoperit va avea o dimensiune de 30 x 60m şi va fi în conformitate cu standardele internaţionale, ceea ce va face posibil organizarea unor concursuri naţionale şi internaţionale în categoria junior.

(Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş)