Educație rutieră pe două roți la „Zilele Reghinului”

Parcul Tineretului din municipiul Reghin a găzduit marți, 10 iulie activitatea „Academia Velor”, proiect inițiat de Fondul Comunitar Reghin, organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Reghin în cadrul ediției din acest an a „Zilelor Reghinului”.

Copiii, însoțiți de părinți, au fost invitați să participe un scurt curs de introducere în ”Educația Rutieră pe Bicicletă” destinat copiilor cu vârste între 5-18 ani, la „catedră” fiindu-le Cristian Man și Imecs Hunor, reprezentanții Fondului Comunitar Reghin.

„Am venit cu ideea ca în cadrul „Zilelor Reghinului” să avem și astfel de acțiuni de educație rutieră destinată tinerilor bicicliști. Alături de colegul Imecs Hunor am coordonat activitatea din cadrul Academiei Velo. La început am făcut o mică introducere despre cum trebuie să fie echipată o bicicletă pentru a putea circula cu ea în trafic. Cei prezenți au avut parte și de un traseu de îndemânare, unde le-am explicat, printre altele, cum se folosește casca de protecție. Recomandăm ca ea să se poarte în continuu, deși nu esta obligatorie prin lege, dar noi o recomandăm deoarece e important pentru siguranța biciclistului. Un picior mai repari, dar la cap e mult mai greu. La final, toți participanții, aproximativ 30 de copii, au fost declarați câștigători și premiați. Toți au primit lumini față spate și ochi de pisică pentru roți plus o sonerie, elemente care trebuie să le ai obligatorii pe o bicicletă când circuli cu ea. Aceste premii au fost oferite din partea organizatorilor, respectiv Primăriei și Consiliului Local Reghin”, ne-a declarat Cristian Man, coordonatorul Fondului Comunitar Reghin.

Academia Velo a vizat în principal micii bicicliști, astfel ca ei să poată deprinde încă de pe acum importanța regulilor din trafic.

„Cel mai vârstinic participant, dacă pot spune astfel, a avut vârsta de 14 ani. Am organizat acest eveniment în special pentru copii, deoarece este extrem de important pentru siguranța lor viitoare. Am făcut acest traseu de îndemânare deoarece nu e suficient să ști să mergi drept cu bicicleta. În momentul când vor ajunge să circule pe drumurile publice după împlinirea vârstei de 14 ani, trebuie să conștientizeze că bicicleta reprezintă un mijloc de transport, exact ca și o mașină și trebuie să respecți regulile, să ști să semnalizezi, să ști să-ți menții echilibrul, să te asiguri. De aceea am venit cu această pistă de îndemânare, în trafic mai trebuie să depășești anumite obstacole, mașini și trebuie să ști cum să te comporți ca și orice alt vehicol”, a precizat Cristian Man.