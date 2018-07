Cei mai talentați tineri interpreți de folclor, în concurs la Târgu-Mureș și la Rîciu

Share



Cea de-a VII-a ediție a Festivalului-concurs național de folclor pentru tineri interpreți „În memoriam Vasile Conțiu” va avea loc în perioada 18-20 iulie 2018, în municipiul Târgu-Mureș și în comuna Rîciu.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local al Comunei Rîciu, Asociația pentru dezvoltare și cultură Mureș în parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș.

Scopul festivalului

Organizatorii își doresc prin acest eveniment valorificarea muzical-interpretativă, autenticitatea cântecului tradițional românesc, dar și a portului popular. Totodată, scopul acestui festival este de a menție vie memoria celui care a fost profesor, etnomuzicolog, dar și interpret al cântecului tradițional din Câmpia Transilvană: Vasile Conțiu. În acest sens, organizatorii oferă posibilitatea tinerilor interpreți care cunosc și respectă valoarea autenticului tradițional din folclorul românesc, să ducă mai departe activitatea, numele și repertoriul lui Vasile Conțiu.

Concursul propriu-zis va avea loc miercuri, 18 iulie, la ora 18:00, în Sala mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureș. Gala laureaților va avea loc joi, 19 iulie, la ora 18:00, în Sala mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureș, iar Spectacolul de gală al laureaților și al invitaților speciali va avea loc în Comuna Rîciu vineri, 20 iulie.

Festivalul-concurs național de folclor pentru tineri interpreți „În memoriam Vasile Conțiu” este deschis tuturor tinerilor interpreți vocali de muzică populară, cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani, care dovedesc atât calități interpretative deosebite, cât și respect vizavi de portul național.

Repertoriul de concurs și juriul

În concurs se vor interpreta două cântece, dintre care un cântec (doină, baladă sau cântec doinit) fără acompaniament orchestral (maximum două strofe), și un cântec (de preferință ritmat) cu acompaniament orchestral. La final, în maximum două minute se va prezenta costumul popular, în grai local. Orchestra Grai Ardelean va fi condusă de Florin Cismaș.

Juriul va fi format din specialiști în domeniu care vor puncta fiecare concurent după următoarele criterii de jurizare: calitatea vocii și a interpretării, autenticitatea repertoriului, frumusețea și autenticitatea costumului popular și ținuta scenică. Președintele juriului va fi Violeta Ianculescu (Realizator Societatea Română de Radiodifuziune), iar membrii vor fi: Maria Butilă (realizator Radio Târgu-Mureș și interpretă de muzică populară), Dorina Oprea (interpretă de muzică populară și profesor de canto popular la Școala Populară de Artă din Târgu-Mureș), Ion Drăgan (interpret de muzică populară și profesor de canto popular la Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu), Iuliu Praja (director-manager al Școlii Populare de Artă din Târgu-Mureș) și Livia Marc (specialist în etnografie și folclor).

Premiile acordate

Juriul va acorda următoarele premii: Marele premiu și Trofeul Festivalului „Vasile Conțiu” (în valoare de 1500 lei), Premiul I (în valoare de 1000 lei), Premiul II (în valoare de 800 lei), Premiul III (în valoare de 600 lei), Mențiune 1 (în valoare de 400 lei), Mențiune 2 (în valoare de 400 lei) și Premiul special pentru costum popular autentic (400 lei).

S-au înscris un număr de 33 de candidați din toată țara, dar și o candidată din Republica Moldova.

„Cred că vor fi tineri de calitate ca și concurenți. Deja ne-am obișnuit, și în edițiile precedente am avut concurenți foarte buni. Chiar am ajuns să dăm câte două premii 2 și două premii 3 pentru că ne părea rău să îi trecem la mențiune. Cred că și anul acesta va fi la fel. Mențiuni am avut întotdeauna în număr de 5”, a precizat Lia Conțiu, organizatoarea evenimentului, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Școala Populară de Artă din Târgu-Mureș, alăuti de Iuliu Praja, directorul instituției.

De asemenea, Lia Conțiu a subliniat importanța sprijinului de care a beneficiat pentru a organiza evenimentul: „Consiliul Local și Primăria Comunei Rîciu susțin în totalitate, din punct de vedere financiar, acest festival. Fără sprijinul primarului Ioan Vasu nu cred că am fi realizat în acest an festivalul.”

Accesul la eveniment este liber.

Andrei VORNICU