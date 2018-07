Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, raport la primii doi ani de mandat

Share



Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a prezentat vineri, 13 iulie, cu ocazia unei conferinţe de presă, bilanţul primilor doi ani ai mandatului.

„Consider că un proiect de judeţ trebuie să fie continuu, şi nu trebuie să fie axat pe mandate”, şi-a început conferinţa de presă Péter Ferenc, care a caracterizat jumătatea trecută din mandatul său ca fiind „doi ani în care s-au întâmplat multe.”

Pista Aeroportului „Transilvania”, reabilitată

Oarecum firesc, primul punct de pe ordinea de zi l-a constituit Aeroportul Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş, a cărui pistă de aterizare-decolare a fost reabilitată recent, prin intermediul unui proiect în valoare de 56 de milioane de lei, din care 6 milioane de lei reprezintă aportul Consiliului Judeţean Mureş.

„Nu s-a terminat cu reabilitarea pistei. Momentan, ceea ce ne preocupă este să atragem cât mai multe curse pentru diverse zone ale Europei şi ale ţării. Noi, ca să putem să rezistăm pe acestă piaţă în care concurenţa este acerbă, va fi necesar să aducem cât mai mulţi pasageri în Aeroportul din Târgu-Mureş, iar ca să realizăm acest lucru deja am pornit discuţii cu mai mulţi operatori aerieni, sperăm că într-un timp scurt aceste discuţii vor da roade”, a afirmat Péter Ferenc.

Referindu-se la dezvoltarea Aeroportului Internaţional „Transilvania”, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a precizat că această prioritate se va realiza pe baza unui studiu de prefezabilitate care oferă mai multe posibilităţi de dezvoltare pentru următoarele decenii. Totodată, Péter Ferenc a vorbit şi despre patru studii de fezabilitate care trebuie realizate în următoarea perioadă: pentru prelungirea pistei de aterizare-decolare, pentru crearea unui nou spaţiu de parcare, pentru dezvoltarea capacităţii terminalului şi pentru crearea unei zone business şi pentru primirea avioanelor SMURD.

„Vom încerca să aducem bani europeni pentru aceste proiecte”, a menţionat Péter Ferenc, care a adăugat că un rol important pentru dezvoltarea Aeroportului trebuie să îl aibă şi echipa de management al acestuia.

„Transilvania Motor Ring”, recepţionat

Preluat din vechea legislatură, proiectul care prevede construirea unui circuit de 3,7 kilometri pentru sporturi cu motor „Transilvania Motor Ring” a fost, în sfârşit, recepţionat.

„Am reuşit săptămâna trecută să îl recepţionăm. Sunt ferm convins că acest proiect va aduce foarte mulţi turişti în zonă şi foarte multe persoane care sunt atrase de aceste sporturi”, a precizat Péter Ferenc.

Semnarea contractului pentru proiectul respectiv a avut loc în anul 2010, iar valoarea investiţiei se cifrează la 55,8 milioane de lei, din care 20 milioane de lei de la POR şi 26 milioane de lei asiguraţi din bugetul Consiliului Judeţean Mureş.

„Au intervenit anumite surpări de teren, tasări de teren, care au deranjat zona limitrofă acestei piste, dar am reuşit să trecem împreună cu constructorul peste aceste lucruri. Într-adevăr, a trebuit să se construiască câteva sute de metri de ziduri de sprijin în plus, ca să putem să oprim tasarea de teren”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care a completat că pe site-ul instituţiei a fost postat Regulamentul care reglementează funcţionarea respectivului circuit.

„Regulamentul trebuie să stea 30 de zile pe site-ul nostru, dacă cineva doreşte să aducă schimbări în acest Regulament, atunci poate să scrie pe site-ul nostru. După cele 30 de zile, Regulamentul va fi aprobat într-o şedinţă a Consiliului Judeţean”, a arătat Péter Ferenc.

„Vară fierbinte” pentru proiectul deşeurilor

Un alt proiect important pentru judeţul Mureş este „Sistem Integrat pentru Managementul Deşeurilor”, care are ca dată limită pentru implementare 31 decembrie 2018.

„În decursul anului 2017 am reuşit să pornim depozitul de la Sânpaul, ceea ce a fost o reuşită la acel moment”, a explicat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

„Staţia mecano-biologică Sânpaul, Staţia de sortare şi transfer de la Cristeşti-Vălureni sunt două investiţii foarte importante în cadrul proiectului. Amândouă au fost postate pe site-ul Consiliului Judeţean pentru licitaţii, pentru amândouă sunt oferte depuse, în acest moment se lucrează la verificarea acestor oferte, care sunt eligibile”, a afirmat Péter Ferenc.

Vorbind despre colectarea deşeurilor, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a spus că aceasta este „cea mai dureroasă etapă” a proiectului.

„Colectarea s-a bazat pe şase staţii de sortare şi transfer din judeţ, plus staţia de la Cristeşti-Vălureni. Aceste staţii dădeau posibilitatea ca să fie licitaţiile făcute pe şapte zone ale judeţului, la fiecare zonă a judeţului fiind arondată o staţie de preluare şi bineînţeles anumite staţii au fost construite şi pentru sortare şi pentru transfer, altele doar pentru transfer. Pentru realizarea caietului de sarcini în acel moment era necesar ca aceste staţii de transfer care au fost efectiv create din diferite programe europene – POR, vechiul SAPARD. Aceste lucrări, când au fost finalizate, recepţia a fost făcută de acele primării pe teritoriul cărora erau staţiile de transfer, iar pentru a putea avea caietul de sarcini pe cele şapte zone ale judeţului era necesar ca primăriile să transfere aceste staţii către Consiliul Judeţean Mureş, în aşa fel încât să fie creat Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor pe cele şapte zone. Din păcate, aici au intervenit anumite probleme, trei din aceste staţii de transfer nu au fost predate către Consiliul Judeţean nici până la ora actuală, dar au fost multe discuţii despre cum să procedăm”, a precizat Péter Ferenc.

Situaţia ar putea fi deblocată printr-o soluţie dată de autorităţile de la Bucureşti, respectiv eliminarea „celor care au contracte în vigoare pentru colectarea deşeurilor şi restul judeţului să încercăm să îl punem într-un singur pachet”, într-o licitaţie pe tot judeţul, cu „eliminarea acelor localităţi care nu doresc să predea acele staţiid e transfer, sau cele care au contracte în vigoare în acest moment.”

„Noi, Consiliul Judeţean, am avut acum două săptămâni o întâlnire cu primarii. Practic, a fost o adunare generală ADI Ecolect, unde s-a decis acest lucru, că majoritatea primarilor acceptă această situaţie şi sunt de acord să facem printr-o singură licitaţie. Noi am transmis toate documentele către autoritatea de management, acum aşteptăm de aproape o lună aprobarea lor, să vedem care va fi părerea specialiştilor de la autoritatea de management. În momentul în care primit ok-ul, posibilitatea să modificăm caietele de sarcini, le vom publica pe site, pentru licitaţie. În acest moment, este o problemă. Şi acest proiect are termen de finalizare 31 decembrie 2018 şi va trebui să ne mişcăm foarte repede, să avem posibilitatea să finalizăm şi a patra etapă a acestui proiect. Ceea ce să în puterea noastră, vom face absolut tot, şi sperăm că vom avea şi înţelegerea primarilor şi a Consiliilor Locale, pentru că în momentul în care avem ok-ul dat de autoritatea de management, trebuie să elaborăm un nou regulament, plus caietul de sarcini, iar aceste două documente trebuie să fie aprobate atât în Consiliul Judeţean, cât şi în toate Consiliile Locale. Asta înseamnă că în câteva săptămâni avem nevoie de 102 hotărâri de Consiliu Local, plus Consiliul Judeţean. Dacă un singur Consiliu Local spune „nu”, ar însemna să nu mai putem face pasul următor”, a arătat Péter Ferenc.

Proiecte cu bani europeni

Conferinţa de presă a continuat cu prezentarea principalelor proiecte finanţate cu fonduri europene aflate în curs de desfăşurare: reabilitarea DJ 106 Agnita – Sighişoara (118,6 milioane de lei pentru 36,8 kilometri de drum, din care 14,8 kilometri în Mureş, în prezent proiectul aflându-se în perioada de contestaţii), reabilitarea DJ 151B şi DJ 142 Ungheni – Mica – Târnăveni (140,7 milioane de lei pentru 24,09 kilometri de drum, 2,43 kilometri de piste de biciclete, modernizarea a 4.000 de metri pătraţi de trotuare şi realizarea a 29 de staţii de transport public, în prezent proiectul având trei oferte depuse, după care va fi desemnată firma câştigătoare), reabilitarea Palatului Culturii din Târgu-Mureş (6,5 milioane de lei, câştigătorul licitaţiei a fost desemnat şi are un termen de nouă luni pentru elaborarea proiectului şi pentru primirea tuturor avizelor necesare), reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii din Târgu-Mureş (11,2 milioane de lei, contractul fiind semnat cu câştigătorul licitaţiei, care are la dispoziţie nouă luni pentru elaborarea proiectului şi obţinerea avizelor necesare), dovada calităţii în activitatea Consiliului Judeţean Mureş ISO 9001-2015 (617.000 de lei), iar în cursul acestei luni va fi semnat un nou proiect POCA intitulat „Spune NU corupţiei”, în valoare de 400.000 de lei.

Proiecte finanţate prin PNDL

Referindu-se la proiectele finanţate prin PNDL, Péter Ferenc a precizat că „s-au depus patru proiecte şi s-au semnat toate contractele de finanţare”: pentru reabilitarea drumului judeţean dintre Banhea şi Cund, limită judeţ Sibiu (5,5 milioane de lei), pentru reabilitarea drumului judeţean Mureni – Archita, limită judeţ Harghita (23,8 milioane de lei), lărgirea DJ 154 Breaza – Voivodeni – Glodeni (26 milioane de lei) şi reabilitarea drumului judeţean dintre Luduş şi Sărmaşu, limită judeţ Bistriţa (1,1 milioane de lei).

Investiţii în infrastructură din fonduri proprii

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a trecut apoi în revistă proiecte realizate din fonduri proprii, respectiv „trei lucrări mari demarate care se află în apropierea graniţei judeţului”: lărgirea DJ 151 Zau de Câmpie – Valea Largă, limită judeţ Cluj, reabilitarea DJ 107 G limită judeţ Alba – Aţintiş – Luduş şi reabilitarea DJ 162 Cozma – limită judeţ Bistriţa. La aceste investiţii, se adaugă reabilitarea, în anul 2017, a drumului judeţean din zona localităţii Bezid, investiţie care se cifrează la peste 12 milioane de lei.

Covoare asfaltice pe drumurile judeţene

Pe lista realizărilor din ultimii doi ani s-a aflat şi Programul de întreţinere a reţelelor de drumuri judeţene.

„Plombările deja au fost efectuate, au fost recepţionate”, a precizat Péter Ferenc.

„În 2016, au fost efectuate covoare asfaltice pe 31 de kilometri, în 2017 am crescut la 45 de kilometri, iar în anul 2018 o să executăm 61,8 kilometri de covoare asfaltice. Contractele sunt semnate”, a anunţat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Sprijin pentru ONG-uri

Nu în ultimul rând, Péter Ferenc a prezentat câteva statistici despre proiectele finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş: 379 de solicitări la Cultură (din care 253 finanţate), 253 de solicitări la Culte (din care 201 finanţate), 32 de solicitări la Asistenţă socială (din care 27 finanţate), 118 solicitări la Sport (din care 94 finanţate) şi 24 de solicitări la Activităţi de tineret (din care 12 finanţate).

„La Asistenţă socială vom mai avea încă o sesiune, în august. Am încercat ca anumite segmente de servicii sociale să aibă posibilitatea să depună proiecte chiar de două ori. În 2016, când s-au schimbat legile, au fost anumite servicii care nu au mai putut să încheie contracte prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Astfel, au rămas pe dinafară şi în baza legii acest lucru trebuiau să îl facă primăriile, dar multe primării mici nu puteau să îşi permită acest lucru şi atunci am încercat să punem mai mulţi bani la Asistenţă socială, 800.000 de lei, în două sesiuni: 600.000 de lei la prima sesiune, iar 200.000 de lei vor fi în luna august”, a conchis preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Alex TOTH