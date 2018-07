Mureșul Rezidențial 2018. Unde, cine și ce construiește!

Share



O ofensivă fără precedent a dezvoltatorilor și-a pus amprenta pe piața imobiliară din Târgu Mureș, în ultimii 2-3 ani. Dacă în celelalte orașe ale județului, proiectele imobiliare de anvergură sunt timide, în Târgu Mureș, Livezeni, Corunca, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș și Sântana există o efervescență fără precedent în ridicarea de case și blocuri, iar cererea e atât de mare, încât unele proiecte sunt vândute înainte de turnarea fundației. Pentru a radiografia cele mai importante proiecte rezidențiale din Mureș, contribuția celor care construiesc, aportul furnizorilor de materiale de construcții, oferta de utilități și tot ceea ce ține de siguranța casei, echipa Zi de Zi a întreprins un demers editorial. Așa a apărut ceea ce vă invităm să citiți pe parcursul a 40 de pagini. Mureșul Rezidenial 2018. E o poveste a celor mai importanți jucători de pe piața construcțiilor din Târgu Mureș, a celor care furnizează materiale, a firmelor cu tradiție în construcții și amenajări, a principalilor furnizori de apă, gaz și curent electric, a firmelor care echipează locuințele cu aer condiționat sau echipamente de securitate. Arhitecți, notari, reprezențanți ai cadastrului sau șefi de agenții imobilare, vin să completeze cu informații utile acest proiect menit să faciliteze accesul cumpărătorilor de case la informație utilă.

Dezvoltatorii…

Livezeni și Unirii se află în topul zonelor cu cele mai multe proiecte imobiliare, grație spațiului, încă, generos, aflat la distanță mică de centrul Târgu Mureșului, fără fabrici și uzine, iar proiecte mai mici vor fi ridicate în Corunca, Sângeorgiu de Mureș, Sântana de Mureș, Sâncraiu de Mureș, Voiniceni, Dâmbu Pietros, zona Gării Mari, Str. Gheorghe Doja și Piața Trandafirilor. Pe lista dezvoltatorilor cu proiecte finalizate recent, în construcție, sau încă pe hârtie sunt nume cunoscute, dar și antreprenori mai puțin cunoscuți, care au decis să își pună amprenta pe piața rezidențială locală. Cosmin Pop – proiectele Acta Residence și Colors Residence, Dan Gliga și Mihai Poruțiu – Citadela Residence, Bernat Nyulas – Green Residence și Parângului Smart Residence, Cristian Oprea – Ama Residence I și II, Florin Ștefan – Unirii Park Residence I și II, Maurer Residence (cel mai mare proiect rezidențial, ce urmează să fie demarat în acest an, pe strada Băneasa), Petrică Sala – Ansamblu rezidențial în Piața Trandafirilor (Astor-Valpet), Casa Galbenă Residence, Cristian Țibrea și Tibor Moldovan – Private Residence (str. Gh. Doja), Gheorghe Moldovan – complex de case la ieșirea din Livezeni (SC Impuls Decor), Mircea Musgociu – ansamblu de blocuri, zona Tudor Vladimirescu, ieșirea spre Sighișoara, Dan Gliga și Cristina Curtifan – proiect de case în Sângeorgiu de Mureș, Turkyilmaz Tahsin – bloc zona Gara Mare, sunt principalele proiecte ridicate, în derulare sau în proiectare. Unii dintre jucătorii imobiliari amintiți au fost prezenți cu proiectele lor în România Rezidențial, demers al revistei Transilvania Business, realizat la finalul anului 2017, alții se alătură acum poveștii, în Mureșul Rezidențial, iar cei care au proiecte în stadiu de creionare, vor fi prezenți în cea de a doua ediție Mureșul Rezidențial, spre finalul acestui an.

Constructorii și furnizorii…

În angrenajul rezidențial, pe lanțul de la proiectare la acoperiș, furnizorii de materiale de construcții și utilități, executanții, firmele care echipează casa cu tâmplărie, centrale termice, aparate de aer condiționat etc sunt verigi importante. Meșterii care le știau pe toate lasă, încet încet, loc specialiștilor, pentru că nivelul exigențelor cumpărătorului de locuință nouă a crescut mult. Astor-Valpet, Conimur, Alfa Construct, TMGIP, Cartacon, Daw Bența-Caparol, Profelis, ICON Business Advisor, Retacom, Multibet Transilvania, E.ON, Aquaserv, Seiv Instal – Partener Premium Daikin, Nordenlor, Novatop, Ferestre Partner, Lind Efect, Melinda Instal, Viva Com, Mara Decor, Gombos Security sunt companiile care vin să completeze Mureșul Rezidențial cu informații prețioase despre o locuință modernă, de calitate. Statistici, analize, informații utile și o concluzie Informații obținute de la Direcția Județeană de Statistică, publicate în acest număr special Zi de Zi, ne arată că este în creștere tendința de achiziționare a locuințelor noi și ne oferă o fotografie a situației de la finele anului 2017. Avem și un top, la nivel de județ, cu ierarhizare pe orașe și comune, la locuințele noi, dar și la numărul total de locuințe. Un mini interviu cu Florina Daniela Miheţ, arhitect șef al Primăriei Municipiului Târgu-Mureș, ne oferă și mai multe amănunte despre construcțiile noi. O imagine la zi a ceea ce înseamnă tendințe în domeniul tranzacțiilor imobiliare ne-a oferit managerul general al agenţiei Charme Imobiliare Târgu-Mureș, Rodica Dogariu, iar tot ce trebuie să știm despre partea de cadastru, am aflat dintr-un interviu realizat cu directorul OCPI Mureș, Călin Bejan.

Ce urmează? În privința situației din Târgu Mureș, există o certitudine la această oră. Dezvoltatorii se orientează tot mai mult spre imobile cu mai multe etaje. Mai simplu spus, casele lasă locul blocurilor. Terenul este tot mai puțin, iar blocurile sunt soluții mai bune din punct de vedere al profitului obținut de dezvoltator, dar și al posibilităților financiare ale clienților. Revenind la proiectul de față, Mureșul Rezidențial, inițiativă a echipei Zi de Zi, vă oferă un set de informații utile, fie că vreți să cumpărați sau să construiți o casă nouă. Urmează, în toamnă, Ediția a II-a.

Florin Marcel SANDOR