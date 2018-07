Oaspeți din Republica Moldova, Ungaria, Polonia și Slovacia la „Zilele Reghinului”

Share



A devenit o tradiție ca, în ultima zi din cadrul „Zilelor Reghinului”, reprezentanții delegațiilor din orașele înfrățite cu municipiul Reghin să se adreseze publicului. Așa a fost și duminică, 15 iulie, nu înainte ca oaspeții din Republica Moldova, Ungaria, Polonia și Slovacia să primească salutul oficialităților locale, în frunte cu primarul Maria Precup și viceprimarul Mark Endre.

„În numele reghinenilor vreau să le mulțumesc invitaților noștri care ne-au onorat cu prezența la ediția din acest an a „Zilelor Reghinului”, precum și invitaților din țările vecine. Am dat cu această ocazie o lecție tuturor, am demonstrat că știm să ascultăm cu mult respect imnul fiecărei țări, respectându-ne astfel unii pe alții și iubindu-ne țara. Mulțumesc, de asemenea, domnilor parlamentari care sunt alături de noi de fiecare dată, la fel Consiliului Județean, prin cei doi vicepreședinți care nu ne refuză niciodată ori de câte ori apelăm la ei, și, nu în ultimul rând, consilierilor locali reghineni care aprobă astfel de evenimente și datorită cărora avem parte de aceste zile minunate ale orașului. Nu în ultimul rând mulțumesc tuturor reprezentanților serviciilor deconcentrate din județul nostru care vin cu mare drag alături de noi. Mulțumiri se cuvin și reghinenilor, sper ca aceste zile să fi fost pe placul lor, la fel și echipei de organizare fără de care aceste zile frumoase nu s-ar fi putut organiza. La mulți ani, Reghin, la mulți ani tuturor reghinenilor!”, a transmis Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

La rândul său, viceprimarul Mark Endre a salutat eforturile echipei de organizare a ediției din acest an a „Zilelor Reghinului”.

„A trecut o săptămână de foc, o săptămână de muncă, dar atât de frumoasă care sper că a fost pe placul reghinenilor. Am încercat să facem pentru fiecare ceva frumos, Reghinul a fost întotdeauna locul unde ne-am simțit bine, unde ne-am respectat reciproc, un oraș unde foarte multă lume s-a întors cu foarte mare bucurie. Suntem un oraș cu o inimă mare, ne bucurăm de fiecare dată când ne vin invitați pe care îi respectăm cu foarte multă dragoste. Mulțumesc echipei de organizare care ne-a ajutat la buna desfășurare a „Zilelor Reghinului”. Am format o echipă puternică, cu foarte mulți profesioniști, fapt pentru care doresc să-i felicit pe toți”, a menționat viceprimarul municipiului Reghin.

Gânduri de bine de la oaspeții din Republica Moldova

„Delegația orașului Ungheni este extrem de onorată de prezența în aceste zile în municipiul Reghin pentru a sărbători împreună Zilele Municipiului Reghin. Vreau să transmitem tuturor multă sănătate, prosperitate și realizări frumoase în continuare, iar relația dintre Ungheni și Reghin să cunoască ascensiuni în continuare pe diverse domenii – social, economic și cultural. Având în vedere faptul că Zilele Reghinene din acest an se desfășoară într-un moment special când românii de pretutindeni serbează Centenarul Marii Uniri, vreau, și pe această cale, să transmitem felicitări tuturor românilor de pretutindeni, să le dorim tuturor bunăstare, prosperitate și la mulți, mulți ani fericiți” – Tudor Gavriliuc, Secretarul Consiliului Municipal al orașului Ungheni, Republica Moldova

Reprezentanții orașului Érd, nelipsiți de la ”Zilele Reghinului”

„Este o deosebită bucurie ca în fiecare an să primim invitația de a fi prezenți la Zilele Municipiului Reghin unde venim de fiecare dată cu mare drag. Dat fiind faptul că nu este pentru prima dată când venim la Reghin, pot afirma că venim aici ca și acasă, aici ne-am făcut prieteni, ne simțim foarte bine și, dacă privim în jur, putem vedea o mulțime de persoane cunoscute. Doresc să transmit salutările primarului din Érd, domnul T. Mészáros András, care speră din suflet să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine și în anii care vor veni. Până atunci, îi așteptăm pe cei din Reghin la Zilele Municipiului Érd care vor avea loc la finele lunii august” – Pulay Edina, Președintele Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local al orașului Érd, Ungaria

Legături de prietenie între Reghin și Bátonyterenye, Ungaria

„Este o deosebită plăcere pentru mine să fiu prezent la Reghin în aceste zile de sărbătoare. Sunt deosebit de încântat că această relație de înfrățire dintre Reghin și Bátonyterenye nu reprezintă doar un contract pe o hârtie, este pentru al optulea an în care venim la Reghin, fapt care ne umple inima de bucurie. Sper ca această relație de prietenie să se reflecte și asupra locuitorilor celor două orașe, nu doar la nivel de administrații locale din cele două orașe. Mă bucură faptul că nu s-au legat prietenii doar între maghiari din cele două orașe, ci și între români și maghiari prin vizitele reciproce care au avut loc. Mai mult decât atât, a fost o plăcere deosebită acum doi ani când am putut găzdui la Bátonyterenye o echipă de dansuri populare maghiare și una de dansuri românești, venite de la Reghin, iar la ediția din acest an a Zilelor Reghinului, vineri, pe scenă au evoluat o echipă de dansuri din Bátonyterenye. Sunt prezent aici alături de soția și fiul meu, iar la Reghin pot spune că vin ca acasă, locul unde ne simțim extrem de bine” – Nagy-Majdon József, primarul orașului Bátonyterenye, Ungaria

Oaspeții din Luba Lubaczów, încântați de peisajul zonei

„De foarte multe ori am avut ocazia să mă întâlnesc cu reprezentanții primăriilor orașelor înfrățite, însă anul acesta este pentru prima dată când am avut ocazia să fie prezent în România, la Reghin. De la colegii noștri am auzit păreri pozitive despre Reghin, iar lucrul acesta pot să-l confirm, cu prilejul sejurului nostru aici am văzut peisaje minunate în această zonă. Ne dorim să extindem colaborarea dintre cele două orașe între tineri, între școli, astfel ca aceștia să se cunoască mai bine pentru a putea crea împreună o mică Europă. La fel ca în România, Polonia sărbătorește 100 de ani de la redobândirea independenței, prilej cu care vă doresc să aveți parte de multe evenimente reușite. Ne-am simțit foarte bine la Reghin în aceste zile și cu părere de rău trebuie să ne întoarcem acasă, unde vom transmite toate gândurile bune și tot ce am văzut aici, la Zilele Reghinului” – Zenon Swatek, Vicepreședintele Consiliului Local al orașului Lubaczów, Polonia

Piatra de temelie la înfrățirea Reghinului cu Levice, Slovacia

“Anul trecut, când am urcat pe scena Zilelor Reghinului, am nutrit speranța că vom sta pe aceeași scenă în calitate de orașe înfrățite, ca invitați la sărbătoarea orașului de către municipalitatea reghineană. Mulțumită conducerii Primăriei Reghin, a primarului și viceprimarului și Consiliului Local, Slavă Domnului pot să afirm că de Zilele Reghinului sărbătorim înfrățirea dintre orașul Levice și municipiul Reghin. Transmitem, de asemenea, salutările primarului orașului Levice, Štefan Mišák, și a locuitorilor orașului nostru care sunt extrem de bucuroși de acest parteneriat dintre cele două orașe. Am speranța că împreună vom putea accesa proiecte de dezoltare pe plan cultural, să încheiem noi parteneriate între școli, între cei din Reghin și cei din Levice” – Csaba Tolnai, consilier municipal din Levice, Slovacia