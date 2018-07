Postul de consilier din cadrul CL, predat oficial

Share



Consilierul local UDMR Szászgáspár Barnabás s-a retras din deliberativul târgumureșean. Acesta a renunțat la mandat pentru a se dedica sportului. Așa cum declara recent, a intrat în Consiliul Local cu un amendament: „Când voi avea o ofertă sau voi avea posibilitatea de a-mi continua activitatea într-o structură sportivă, atunci voi face pasul”, a declarat Szászgáspár Barnabás. După ce a activat ca jucător, apoi ca antrenor secund cu fiecare dintre următorii antrenori principali ai echipei de baschet BC Mureș, iar în ultimii ani el a fost antrenorul principal, clubul a intrat în faliment. Acum a fost cooptat în conducerea nou înființatului Club Sportiv Municipal, fondat de Consiliul Local Târgu Mureș, în funcția de director executiv adjunct.

Reatragerea lui Szászgáspár Barnabás din cadrul CL a fost făcută într-un cadru oficial, cu o conferiță de presă. În cadrul acesteia, deputatul Vass Levente a anunțat oficial despărțirea de colegul de partid din cadrul Consiliului Local. „Îi mulțumim lui Barni pentru activitatea sa în cadrul Consiliului Local. A renunțat la aceasta în favoarea sportului, ales mingea de baschet. Este un lucru de înțeles, a ales un drum pe care se simte cel mai bine, este în largul său și îi urăm mult succes în noua activitate. A fost și este un om de sport, un om cu gândire realistă și echilibrat, de aici și spiritul de echipă pe care l-a manifestat, iar nouă nu ne rămâne decât să-i promitem că va avea în continuare tot sprijinul nostru”, au fost cuvintele lui Vass Levente. Acesta i-a înmânat simbolic, presărat printre glume, două „obiecte ale muncii” din alte două ramuri sportive pentru care se așteaptă sprijin din partea celor responsabili: un puc de hochei și o minge de tenis de masă. „Acestestea sunt două mingi mai mici: un puc, ce reprezintă într-un fel o altfel de minge, de la un sport cândva mult iubit în orașul nostru și este un mesaj din partea celor care au făcut mari eforturi pentru a păstra această disciplină. Aceștia își doresc să existe o echipă și să aibă un teren. Mingea de tenis de masă reprezintă un alt sport din cele „mici”, care a dat nenumărate nume importante în această disciplină. Sunt sporturi mai puțin populare și prea puțin susținute, mesajul fiind acela ca să nu uite de ele”, a încheiat deputatul mureșean.

Planuri mari și pentru cei mici

Directorul executiv al nou înființatului CSM Târgu-Mureș a ținut la rândul său să motiveze decizia luată. „Așa cum speram atunci când am inițiat înființarea CSM, sportul mureșean oferă astfel noi perspective. Pentru mine această oportunitate devine însă incompatibilă cu poziția mea în cadrul Consiliului Local, dar sper că vom avea în continuare susținere din partea acestuia. Avem la conducerea clubului un om cu experiență în a conduce un club sportiv, prin persoana profesorului Constantin Copotoiu. În ceea ce privește activitatea mea alături de secția de baschet, sportul meu de suflet, sunt conștient că nu va fi ușor, dar îl am și acolo alături pe George Trif, cu care lucrez deja de mulți ani și sunt convins că vom colabora foarte bine în continuare. Acest pas important poate după părerea mea să revigoreze sportul mureșean, așa cum s-a întâmplat în foarte multe orașe din România unde au luat ființă cluburi susținute de municipalitate. În multe dintre acestea rezultatele sunt vizibile și putem spune că și noi, abia înființați, avem deja două medalii de argint la Naționalele de lupte. Am primit acum mesaje din partea sporturilor considerate mici, dar multe cu rezultate remarcabile. În acest sens, țin să precizez că lucrăm foarte serios la planurile de organizare și avem în vedere susținerea tuturor ramurilor sportive înregistrate, sporturi de echipă sau individuale, inclusiv cursuri, tabere și cantonamente”, a ținut să precizeze Szászgáspár Barnabás.

Întrebat despre așa numita concurență față de diverse cluburi particulare care activează la discipline existente și în cadrul CSM, acesta a răspuns că se lucrează și în acest sens, pentru o colaborare fructuoasă, în urma căreia sortivii să poată fi preluați de echipele cu perspective mai bune, într-o direcție sau alta.

Un ochi râde, unul plânge

În continuarea conferinței de presă, liderul UDMR Mureș Magyari Elöd a ținut la rândul său să-i mulțumească fostului membru al CL Târgu-Mureș pentru activitatea depusă, pentru atitudinea sa corectă în perioada în care a îndeplinit această funcție. „Szászgáspár Barnabás s-a dovedit un om integru, plin de inițiativă. Aș putea afirma odată cu plecarea sa din cadrul consiliului că, din punctul meu de vedere, un ochi râde și altul plânge. Mă bucur că el își va continua activitatea pe un drum mai apropiat de sufletul său, dar regret că am pierdut un om de valoare. Din partea conducerii formațiunii noastre, prin intermediul consilierilor, promitem să acordăm în continuare tot sprijinul, ca proiectele inițiate să fie susținute”, a promis și Magyari Elöd.

Acesta anunțat în încheierea evenimentului că în cadrul aceleiași zile, locul fostului consilier să fie preluat de unul dintre următorii candidați de pe lista UDMR Mureș. Aceștia sunt jurnalistul Vajda György și Tamási Zsolt-József, fostul director al Liceului Romano-Catolic Târgu Mureș.