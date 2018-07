Damian Marley, fiul lui Bob Marley, la Electric Castle: „E o onoare pentru mine să fiu numit fiul tatălui meu“

Share



Damian „Jr. Gong“ Marley, cunoscut ca unul dintre cele mai reprezentative nume ale scenei reggae/dancehall internaționale, câștigător al patru Premii Grammy și fiu al legendarului Bob Marley, a fost headliner-ul care a deschis ediția cu numărul 6 a mult așteptatului festival Electric Castle. Deși concertul a început cu o mică întârziere, Damian Marley și formația sa au ținut publicul pe un vibe pozitiv până la 11:30. Continuitatea generațiilor a fost vizibilă și pe scenă, unde s-a urcat fiul de 8 ani al muzicianului, Elijah, care a intepretat „I Just Called to Say I Love You“ de Stevie Wonder, un mesaj adresat deopotrivă tatălui său, cât și publicului, care a intonat alături de acesta versurile celebrei piese.

Muzicianul, care are lansate patru albume solo, dar și un apreciat LP în colaborare cu rapperul Nas, s-a întâlnit la finele concertului de pe Scena Mare cu jurnaliștii prezenți și a susținut o conferință de presă într-o atmosferă caldă și deschisă.

Un public pe măsura artistului

Damian Marley a menționat că înaintea fiecărui specacol, el și membrii formației fac niște exerciții fizice și stretching-uri, pentru încălzire. Totodată, muzicianul a apreciat reacția publicului, pe care îl consideră unul deschis la nou și foarte primitor, motiv pentru care i-ar plăcea să revină în România. De asemenea, a fost plăcut surprins să audă că majoritatea celor prezenți cunoșteau melodiile de pe cel mai recent album, intitulat „Stony Hill“, lansat anul trecut.

Artistul a fost întrebat cum se desfășoară sesiunile sale creative alături de echipa sa „Sunt câteva modalități prin care facem muzică de obicei. Uneori, construim beat-uri, și scrierea song-ului pleacă de-acolo. Alte ori ne dăm seama că avem idei pentru o melodie și facem beat-ul în jurul melodiei. De multe alte ori am câțiva muzicieni pregătiți, iar aceștia fac un jam session, și improvizează tot ce simt. Apoi alegem de-acolo ce rămâne de dezvoltat. Fiecare song are propria poveste fiindcă uneori nu am în minte melodia propriu-zisă, ci doar o idee preluată din știri sau citind o carte. Acea idee va deveni mai târziu muzică.“

Jurnaliștii prezenți la conferință au remarcat că titulatura de fiu a lui Bob Marley reprezintă o mare provocare, fiindcă prestigiul și importanța regretatului muzician sunt eclipsante. Damian Marley, care avea doar doi ani când tatăl său a murit prematur la 36 de ani, și-a expus punctul de vedre. „E o onoare pentru mine să fiu numit fiul tatălui meu. Dar nu e ceva premeditat și în mod obișnuit nu mă gândesc la asta. Se întâmplă mai des în cadrul unor interviuri, când sunt întrebat. În orice caz, este singura viață pe care o știu, și n-aș putea răspunde cum e să nu fiu fiul lui Bob Marley. Asta e viața mea și sunt compatibil cu ea.“ Damian Marley a venit cu o completare: „Ca muzician, oamenii îți ascultă muzica fiindcă le place. Nimeni nu îmi va asculta muzica doar fiindcă sunt fiul lui Bob Marley și trebuie să mă placă din acest motiv.“

Muzică internațională pentru o comunitate globală

Întrebat ce crede despre faptul că muzica reggae se îmbină atât de bine cu alte genuri muzicale, Damian Marley a răspuns că dacă privim cu atenție peisajul muzical internațional, observăm că foarte multe genuri se împletesc. „Cred că pe măsură ce timpul trece va fi tot mai dificil să evidențiem un singur gen în formă pură. În ziua de azi, suntem o comunitate globală, în special prin intermediul internetului și a social media, și toată lumea e la curent cu noutățile. Pe vremea când am început să cânt muzica pe care o făceam și era populară în Jamaica, avea nevoie de un interval de 4-6 luni ca să devină populară în Anglia sau în alte locuri fiindcă dura până când era transportată până acolo. Dar acum, dacă postez o melodie nouă pe Twitter sau Instagram, voi, cei din România, veți afla în același timp cu cei din Jamaica și cu cei din America. Muzica e mult mai accesibilă și oamenii se influențează reciproc mai mult din acest punct de vedere.“

Artistul a recunoscut că apreciază multe genuri muzicale și nu vrea să se limiteze nici ca muzician la unul singur.

Damian Marley a concluzionat la final, referitor la modalitatea prin care se poate menține un climat pașnic la nivel interuman: „Comunicarea este în mod cert cheia pentru a ne înțelege unul pe celălalt. În toate călătoriile în care am fost, unde am interacțonat cu culturi, religii, locuri, fețe și rase diferite, am observat că oamenii au în comun mult mai multe asemănări decât deosebiri. Ar tresbui să învățăm unul de la celălalt fiindcă nimeni nu e neapărat mai înțelept decât altul, ci totul se raportează la situația în care te afli.“

Andrei VORNICU