Cele mai deosebite cărți vor fi prezentate în cadrul Minitremu Art Camp Books

Minitremu, B5 Studio, P.U.N.C.H. și Fabrik vă invită la o expoziție specială, compusă din cărți de artist, cărți de artă și pedagogie și o selecție de proiecte editoriale realizate de studenți la secțiunile de design sau fotografie de la UNARTE: lucrări de licență, lucrări de master, practică tripografică.

Sunt exemple de bune practici în tipărire, legare, design, ilustrație și paginație de carte, ce pot reprezenta puncte de referință în producția de carte de pe teritoriul României și o ocazie de a dialoga pe marginea unor idei, concepte, estetici artistice sau conținuturi pedagogice alternative, se anunță pe pagina de Facebook a evenimentului.

Le puteți răsfoi dumincă, 22 iulie, în curtea Bibliotecii Teleki, începând cu ora 11:00.

Evenimentul este organizat împreună cu Teleki Téka – Bibliotheca Telekiana în cadrul taberei de artă contemporană Minitremu Art Camp #3.

Fabrik este un atelier interdisciplinar care combină meșteșugul cu creativitatea, tehnologiile vechi cu cele moderne, rezultatul fiind întotdeauna surprinzător: cărți la granița dintre artizanat și obiect unicat. Titlurile tipărite la Atelierul Fabrik au fost expuse în diverse galerii și muzee din țară (Plan B, Muzeul de Artă Cluj) sau evenimente dedicate precum Romanian Design Week, fiind premiate în numeroase rânduri la diverse concursuri naționale și internaționale precum „Cele mai frumoase cărţi din România” sau Stiftung Buchkunst Leipzig / „Best Book Design from all over the World” Germania.

P.U.N.C.H. este platformă editorială specializată pe cărți, reviste și tipărituri ce au ca tematică practica și teoria artei contemporane, pedagogia critică, arhitectura, designul și alte domenii conexe. Este o prezență constantă la târgurile internaționale de carte de artă, precum Casa Encendida Madrid, Flat Art Torino sau Offprint Tate Londra.

(A.V.)