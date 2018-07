Grădinițe estivale pentru 1000 de copii din comunități vulnerabile

Share



Organizația Salvați Copiii deschide 35 de grupe de grădiniță estivală pentru 1000 de copii din mai multe județe, inclusiv Mureș. Acestea funcționează în perioada 2 iulie – 31 august 2018, pentru a pregăti copiii cu vârste între 5 și 7 ani care nu au mai fost la grădiniță, pentru începerea școlii. Prin acest program ei facilitează integrarea școlară pentru a preveni abandonul şcolar pe termen lung al copiilor proveniţi din medii vulnerabile socio-economic.

Selecția copiilor a fost făcută având în vedere o serie de criterii: copiii din comunități defavorizate, de vârstă preșcolară, care nu au avut posibilitatea parcurgerii etapei preșcolare de învățământ, fie pentru că nu au fost înscriși în sistemul de învățământ, fie pentru că, deși au fost înscriși, au avut o frecvență redusă, ceea ce îi va plasa în risc de abandon școlar. La includerea în program sunt selectați cu prioritate copiii care urmează să fie înscrişi în clasa pregătitoare și clasa I.

Datele empirice, analizate de Salvați Copiii României în ultimii cinci ani, arată că dintre copiii care au beneficiat de serviciile sociale și educaționale ale grădinițelor estivale Salvați Copiii, aproape 93% sunt școlarizați, doar 2,39% dintre ei sunt în afara sistemului de învățământ de masă (școală/gradință), iar diferența, de 4,78% se află în străinătate, în urma migrației economice a părinților.

Clarisa Cristina, o beneficiară a acestui program, absolventă a clasei a VIII-a a reușit să ia premiul II la nivel de școală. „Când am venit la grădinița estivală eram foarte emoționată, îmi era teamă că eu nu o să fiu ca ceilalți copii. Dar am găsit aici prieteni, foarte mult ajutor în pregătirea pentru școală și sprijin constant. Tot ce am învățat a fost baza pentru mine, la școală totul a fost mult mai bine.” spune ea.

Jumătate din copiii din România în risc de sărăcie

Statistica privind situația copiilor din România este frustă și rămâne neschimbată, în pofida semnalelor de alarmă: peste jumătate dintre copiii din România (49%) se află în risc de sărăcie și excluziune socială, iar aproape o treime dintre copiii sub șase ani trăiesc în condiții de deprivare materială severă, arată Eurostat.

Accesul la educația timpurie este un indicator crucial pentru parcursul ulterior al copilului. Rezultatele PISA indică faptul că diferența medie de punctaj obținut de adolescenții care au frecventat grădinița și cei care nu au avut acces la învățământ preșcolar este de 53 de puncte (echivalentul a peste un an de școală). Integrarea copiilor în grupe educaționale, în special a celor de vârstă școlară (6-7 ani), este esențială pentru recuperarea socială a acestora, pe termen lung. Odată integrați în programul estival al Salvați Copiii, acești copii reușesc să rămână în sistemul de învățământ.

„Un copil rămas în afara sistemului de educație, de la cea mai fragedă vârstă, este un copil vulnerabilizat social și pshiho-emoțional. Acest copil se va simți marginalizat și, fără sprijin, fără încurajare, va resimți cronic abandonul. Reversul e că un copil susținut în sistemul de educație, ajutat să se integreze, va avea rezultate remarcabile pe tot traseul școlii, dar mai ales în ceea ce privește inserția lui socială. Accesul egal la educația timpurie este o garanție că societatea nu își abandonează membrii cei mai vulnerabili, copiii”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv al Organizației Salvaţi Copiii România.

Organizaţia Salvaţi Copiii dezvoltă programe de includere preşcolară şi şcolară dedicate copiilor proveniţi din medii defavorizate încă din anul 1999. Grădiniţele estivale, organizate anual, constituie o modalitate prin care copiii din comunităţi sărace, cei mai mulţi de etnie romă, sunt atraşi către şcoală, ajutaţi să se integreze în plan educaţional şi să recupereze lacunele provocate de lipsa educaţiei preşcolare.